Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kısa süre önce yaptığı açıklamada yenilenmiş cihaz satışına ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurmuştu. Bakanlığın hazırladığı “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, tüketicilerin güvenli bir şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarının sağlanması amaçlanıyor.

Hazırlanan yönetmeliğe göre, kullanılmış mallar yenileme merkezi tarafından Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulabilecek.

Kullanılmış mal, yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınıp yenileme merkezine iletilerek veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.

Ambalajda "yenilenmiş ürün" ibaresi bulunacak

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak. Yenileme işlemi yapılırken, yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde "Üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün" ibaresi de yer alacak.

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En az 1 yıl garanti zorunluluğu

Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması zorunlu tutuldu. Yenilenmiş ürünün garantisi, tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlayarak en az bir yıl olarak belirlendi. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

Söz konusu garantiden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacak. Kullanılmış malın, üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme merkezince üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini koruyacak.

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Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu da bulunacak

Yenilenmiş ürün, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı "yenileme yetki belgesi" alması zorunlu olacak. Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için "Bakanlıkça veya TSE tarafından belirlenen düzenleme veya standartlara uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma" şartı aranacak. Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekecek.

Yenilenmiş (refurbished) ürün nedir?

Yenilenmiş ürünler; ikinci el durumundaki cihazlarda hasarlı, kondisyonunu yitirmiş veya batarya gibi çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan yenilenmiş cihazlara deniyor. Yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar, gelen cihazları birtakım testlere sokuyor. Test sonucunda arızalı çıkan veya değeri düşük olan parçaları yeniliyor.

Yenilenmiş ürünler sıfırdan daha ucuz, ikinci elden daha pahalı oluyor. 12 aylık garanti hizmeti sunuluyor. Yurt dışında Apple, Samsung, Sony gibi üreticiler doğrudan kendi mağazalarında yenilenmiş (refurbished) ürün satışı yapıyor. Ülkemizde pek bilinmese de ABD’de epey yaygın durumda.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200822-6.htm

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