Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

    Yenilenmiş (refurbished) telefon ve tablet bilgisayar satışına yönelik yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenmiş telefon satışı nasıl yapılacak? İşte detaylar:
    10 sa.
    1,9b
    4
    19
    Cep Tel...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi
    Tam Boyutta Gör

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kısa süre önce yaptığı açıklamada yenilenmiş cihaz satışına ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurmuştu. Bakanlığın hazırladığı “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, tüketicilerin güvenli bir şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarının sağlanması amaçlanıyor.

    Hazırlanan yönetmeliğe göre, kullanılmış mallar yenileme merkezi tarafından Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulabilecek.

    Kullanılmış mal, yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınıp yenileme merkezine iletilerek veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.

    Ambalajda "yenilenmiş ürün" ibaresi bulunacak

    Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak. Yenileme işlemi yapılırken, yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde "Üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün" ibaresi de yer alacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi

    Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi
    Tam Boyutta Gör

    En az 1 yıl garanti zorunluluğu

    Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması zorunlu tutuldu. Yenilenmiş ürünün garantisi, tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlayarak en az bir yıl olarak belirlendi. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

    Söz konusu garantiden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacak. Kullanılmış malın, üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme merkezince üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini koruyacak.

    Ayrıca Bkz. "90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı!"

    Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu da bulunacak

    Yenilenmiş ürün, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

    Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı "yenileme yetki belgesi" alması zorunlu olacak. Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için "Bakanlıkça veya TSE tarafından belirlenen düzenleme veya standartlara uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma" şartı aranacak. Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekecek.

    Yenilenmiş (refurbished) ürün nedir?

    Yenilenmiş ürünler; ikinci el durumundaki cihazlarda hasarlı, kondisyonunu yitirmiş veya batarya gibi çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan yenilenmiş cihazlara deniyor. Yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar, gelen cihazları birtakım testlere sokuyor. Test sonucunda arızalı çıkan veya değeri düşük olan parçaları yeniliyor.

    Yenilenmiş ürünler sıfırdan daha ucuz, ikinci elden daha pahalı oluyor. 12 aylık garanti hizmeti sunuluyor. Yurt dışında Apple, Samsung, Sony gibi üreticiler doğrudan kendi mağazalarında yenilenmiş (refurbished) ürün satışı yapıyor. Ülkemizde pek bilinmese de ABD’de epey yaygın durumda.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200822-6.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    2 gün
    Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 10 sa. en beğenilen
    Bir haber yapıyorsunuz ama sarı çizmeli Mehmet ağa oluyor. Bu yenileme merkezleri neresi kimler işletiyor. Normal vatandaş 2. El satarken bu kanuna göre zorunlu mu değil mi? Ne biçim haber anlayışı bu?
    Bir haber yapıyorsunuz ama sarı çizmeli Mehmet ağa oluyor. Bu yenileme merkezleri neresi kimler işletiyor. Normal vatandaş 2. El satarken bu kanuna göre zorunlu...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hamza5806 10 sa.
    İcimden bir ses bu iste baya bi sahtekarlik dönecek diyor



    Yenilenmis telefonu anlamayan vatandaşa 0 diye ittiren cok olacak
    2 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tritone (hakan yıldız) 10 sa.
    oh mis gibi vergi kokusu geldi yine
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 1 sa.
    Yenilenmiş telefon satışları için yönetmelik çıkaran hükümet, hayvan hakları konusunda tek bir adam atmıyor. Hemen hergün katledilen, tecavüze uğrayan hayvanlar yenilenmiş telefonlar kadar önemli değil galiba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 2 sa.
    normal cihaz pahalı oldugundan tum cop urunler re-furbished olarak bize gelir artık. şimdiden hazırlık... ekonomik çöküş için tedbirler... ama sistem patladı patlayacak...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 5 sa.
    ABD'de Avrupa'da yıllardır yapılan şey zaten. Refurbished diye geçer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 6 sa.
    Apple kendi refurbished ürünlerini getirirse güzel olur.



    Ama sokaktaki satıcıya güvenmem.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 6 sa.
    Senede 1.8 milyar dolar cep telefonuna para veriyoruz Türkiye dışına.



    Bu düzenleme %5 azaltsa ithalatı 90 milyon dolar daha az ithalat demek cari açığı kapatmaya yardımcı olur.



    Tabii devletin kasasına girecek bir o kadar ÖTV ve diğer vergilere engel olur.



    Çoğu kişinin aksine devlet daha zararlı çıkar bu işten.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _Pulse_ (Mehmet Murat Hacioğlu) 6 sa. gun
    bazı ürünler, otomobil sektörü vs. %100 ve üzeri vergiler varken bile cari açık tavan yapıyorken, bu tarz bir yöntemle açığın düşmesini beklemek çok iyimser bir yaklaşım olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    10ur 7 sa.
    Tam da tüketiciyi düşünmüşler diyordum ki yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı "yenileme yetki belgesi" alması zorunlu olacakmış. Şimdi jeton düştü. Devletin gelir kapısı aradığını unuttum bi an.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 7 sa. 10ur
    Bir belge alacak tabii almadan herkes yapabilir mi eğitimini ve takibini devlet yapacaksa kayıt olmakta mecburi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wacom Intuos (Can Tavas) 8 sa.
    Yenilenmiş ürün anlayışı güzel de bizim ülkemizde nasıl olacak acaba? Olaylar çıkmasın da, keşke mantıklı fiyata yenilenmiş ürün alsak, bizde insan çekiniyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 8 sa.
    Eski telefonunu getirene yenisi 3000 lira indirimle deyip yeni çıkan bir iki aylık 5-6 bin tl eden telefonu 3000'e sayan kampanyalar bunun içindi yani.. Ucuza telefon toplamaya çalışıyorlar..

    HB'nın kampanyaları falan var.. İkinci el satsan bin liraya satılır ama senden 300-400 liraya telefonu alırım diyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cellat87 9 sa.
    Mühim olan sıfırı ile yada 2. El fiyatı ile olan fiyat farkı olacak bir nebze 2. El fiyatlarını düşürebilir doğru fiyat ile satılır ise. Ama sanmıyorum ki öyle olsun sıfırı ile aynı yada 200 500 TL farkla sayılırlar bu durumdada ne gerek var böyle şey almaya :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tritone (hakan yıldız) 10 sa.
    oh mis gibi vergi kokusu geldi yine
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1890 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    resmi gazete, yenilenmiş telefon satışı ve
    5 etiket daha yasal düzenleme ticaret bakanlığı yenilenmiş ikinci el telefon yenilenmiş telefon garanti Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps 1 sa. LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı 1 sa. Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak 2 sa. Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 2 sa. RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak 3 sa. AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı 4 sa. Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek 4 sa. Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos) 4 sa. Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı 5 sa. Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle 5 sa. Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil 6 sa. Amiral gemisi gibi görünen LG K61'in kutusunu açtık 6 sa. LG Q92'nin canlı fotoğrafları ortaya çıktı 6 sa. Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek 7 sa. Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu 8 sa. Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor 8 sa. Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi 9 sa. Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi Sonraki Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi 12 sa. 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı! 13 sa. AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak 14 sa. Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı 15 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Tab A tablet modeli var 15 sa. Samurai Jack: Battle Through Time indirmeye sunuldu 23 sa. Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü 1 gün Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte." 1 gün Adobe Lightroom'un iOS sürümüne gelen son güncelleme bazı kullanıcıların tüm fotoğraflarının silinmesine sebep oldu 1 gün Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir 1 gün Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti 1 gün Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos) 1 gün Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı 1 gün Tek adaptör ile her şeyi şarj et! "Hyper Juice 100W güç adaptörü incelemesi" 1 gün Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza 1 gün Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler? 1 gün İşte tarihi sondajın teknik detayları 1 gün Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti 1 gün Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek? 1 gün Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız