Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı

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Google sahibi olduğu Youtube platformundaki kuralları daha da sıkı bir hale getireceğini duyurdu. Bundan böyle birini tehdit veya taciz eden içerikteki videolar silinecek ve kanallara yaptırımlar uygulanacak.

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Kanallar açılmamak üzere silinecek

Bu tür içerikleri yayınlayan kullanıcılar veya Youtuber'ların öncelikle videoları silinerek, para kazanma özellikleri kapatılacak. Eğer buna rağmen aynı şekilde videolar yayınlamaya devam ederse kanalları bir daha açılmamak üzere Youtube'dan silinecek. Bundan önceki dönemde Youtube bu tür içerikleri barındıran kanallara çok fazla yaptırım uygulamıyordu ancak gittikçe artan şikayetler şirketin bu kararı almasında etkili oldu.

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Örneğin artık bir oyundaki karakterin yüzünü gerçek bir kişiyle değiştirip şiddet uygulamak bile kural ihlali sayılacak. Ayrıca din, ırk veya cinsel yönelime bağlı olarak kötü niyetli söylemler de artık Youtube'un radarına takılan diğer davranışlardan birkaçı diyebiliriz. Şirket, alınan bu kararların, öncelikle Youtube platformunun özgür yapısını kötüye kullanan kanal ve kullanıcıları etkileyeceğini belirtiyor.

https://youtube.googleblog.com/2019/12/an-update-to-our-harassment-policy.html