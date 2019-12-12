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    Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı

    Popüler video platformu Youtube, videolardaki denetimi sıkılaştıracağını açıkladı. Şirket yeni kuralları ihlal eden hesapların para kazanamayacağını ve hatta kapatılabileceğini duyurdu.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı
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    Google sahibi olduğu Youtube platformundaki kuralları daha da sıkı bir hale getireceğini duyurdu. Bundan böyle birini tehdit veya taciz eden içerikteki videolar silinecek ve kanallara yaptırımlar uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı"

    Kanallar açılmamak üzere silinecek

    Bu tür içerikleri yayınlayan kullanıcılar veya Youtuber'ların öncelikle videoları silinerek, para kazanma özellikleri kapatılacak. Eğer buna rağmen aynı şekilde videolar yayınlamaya devam ederse kanalları bir daha açılmamak üzere Youtube'dan silinecek. Bundan önceki dönemde Youtube bu tür içerikleri barındıran kanallara çok fazla yaptırım uygulamıyordu ancak gittikçe artan şikayetler şirketin bu kararı almasında etkili oldu.

    Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı
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    Örneğin artık bir oyundaki karakterin yüzünü gerçek bir kişiyle değiştirip şiddet uygulamak bile kural ihlali sayılacak. Ayrıca din, ırk veya cinsel yönelime bağlı olarak kötü niyetli söylemler de artık Youtube'un radarına takılan diğer davranışlardan birkaçı diyebiliriz. Şirket, alınan bu kararların, öncelikle Youtube platformunun özgür yapısını kötüye kullanan kanal ve kullanıcıları etkileyeceğini belirtiyor.



    https://youtube.googleblog.com/2019/12/an-update-to-our-harassment-policy.html Yorum Yaz
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    addidas_85 7 sa.
    Bunu çoktan yapması lazımdı. Normal bir şekilde gezinirken bir anda uzak doğu erotik filmleri çıkıyordu, ne bileyim saçma sapan otobüs tekerleğinin önüne atılmış bir kedi resmi çıkıyordu, sırf izlenme sayısını arttırmak için çok saçma şeyler yapılmaya başlanmıştı, geç bile kaldılar
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