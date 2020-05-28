Yüz tanıma, maske tespiti ve uzaktan ateş ölçümü yapabilen yerli cihaz: CoreSafe

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Koronavirüs salgını kapsamında sıkça duyduğumuz sosyal mesafe ve izolasyon kavramları uzun bir süre hayatımızda yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Hal böyle olunca yerli ve yabancı şirketler de buna yönelik cihazlar geliştirmeye başladı.

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen ve ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Coremate Bilişim ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ, koronavirüsle mücadelede kullanılması hedeflenen yapay zeka destekli bir cihaz geliştirdi. Yerli olarak geliştirilen CoreSafe isimli cihazın, canlı akan görüntü üzerinde yüz tanıma, maske tespiti, yüksek hassasiyette temassız şekilde uzak mesafeden ateş ölçümü gibi birçok işlemi aynı anda gerçekleştirebildiği belirtildi.

CoreSafe ile sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor. Cihaz, koronavirüs belirtilerinin tespitinin yanı sıra kişi ziyaretlerinin yoğun olduğu noktalarda maske kullanımı ve belirli bir mekandaki kişi sayısının anlık izlenebilmesine de olanak sağlıyor. CoreSafe’in giriş çıkış sayımı yaparak içerideki anlık kişi sayısının belirleyebilmesi sayesinde doğal afet ve yangın gibi durumlarda elde edilen verilerle kurtarma ekiplerine bilgi sağlayabileceği de belirtiliyor.

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Coremate AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Küçük, cihazla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kişilerin alışılmış yüz tanıma sistemlerindeki gibi cihaz karşısında durup beklemesine gerek olmadan cihazda yapay zeka, yapay sinir ağları, yüz tanıma teknolojisi, yüksek hassasiyetli temassız sensörler, yüksek çözünürlüklü kamera gibi teknolojiler bir arada sunuluyor. Yaygın biçimde kullanılan el termometreleri temassız olmasına rağmen en fazla 5 santimetreden ölçüm yapabiliyor. Bu da görevlilerin kişilerle sosyal mesafeyi aşmaları nedeniyle risk oluşturuyor. Termal kameralar ise daha çok geniş alan gözlemi yapıyor. CoreSafe, temassız uzak mesafe ve birebir geçiş işlemlerinde optimum çözüm sunuyor. Tüm sistemin maliyeti de sadece tek bir termal kamera için ayrılacak bütçenin altında kalıyor.”

Küçük, ihtiyaç ve talepleri değerlendirerek, cihazı versiyonlar halinde pazara sunmayı kararlaştırdıklarını belirterek, yüz tanıma, personel puantaj takip, maske kontrolü, ateş ölçümü, sayım ve detaylı raporlama modüllerini içeren birinci versiyonu haziranın ilk yarısında satışa sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gözde kızarıklık tespitinin de gerçekleştirileceği versiyon için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Küçük, "Yüksek doğruluk oranlarını yakalayabilmek için geliştirmiş olduğumuz yapay sinir ağları ve yapay zekanın daha fazla eğitilmesi gerekiyor. Bu versiyonun da ağustos içinde pazarda olacağını öngörüyoruz." dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/temassiz-yuz-tanima-ve-ates-olcumu-tek-cihazla-yapilabilecek/1855989

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