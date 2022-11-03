2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu: Telefon fiyatına IMEI harcı

2023 IMEI ücreti ne kadar olacak?
2732 TL tutarındaki mevcut IMEI harcına gelecek olan %122.93 zam ile birlikte 2023 IMEI ücreti, 6091 TL olacak. Bu rakam henüz kesinleşmiş değil. Zira Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Ancak uzunca bir süredir IMEI kayıt ücretleri, TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor.
IMEI kaydı şartları ve yapılışıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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