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    Anlık Bildirim

    2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu: Telefon fiyatına IMEI harcı

    Yeni IMEI kayıt ücreti belli oldu. Güncel IMEI kayıt harcıyla birlikte yurtdışından telefon getirmek de adeta hayal oldu. Peki 2023 IMEI ücreti kaç TL oldu?       
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    2023 imei kayıt ücreti Tam Boyutta Gör
    Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranı kapsamında zamlanacak. Bu yılki zam oranı ise adeta dudak uçuklatıyor. Zira 2023 yılı için yeniden değerleme oranı kapsamında 2023 IMEI ücreti yüzde 122,93 oranında zamnalanacak.

    2023 IMEI ücreti ne kadar olacak?

    2732 TL tutarındaki mevcut IMEI harcına gelecek olan %122.93 zam ile birlikte 2023 IMEI ücreti, 6091 TL olacak. Bu rakam henüz kesinleşmiş değil. Zira Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Ancak uzunca bir süredir IMEI kayıt ücretleri, TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor.

    IMEI kaydı şartları ve yapılışıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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