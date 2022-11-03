2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu: Telefon fiyatına IMEI harcı

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranı kapsamında zamlanacak. Bu yılki zam oranı ise adeta dudak uçuklatıyor. Zira 2023 yılı için yeniden değerleme oranı kapsamında 2023 IMEI ücreti yüzde 122,93 oranında zamnalanacak.

2023 IMEI ücreti ne kadar olacak?

2732 TL tutarındaki mevcut IMEI harcına gelecek olan %122.93 zam ile birlikte 2023 IMEI ücreti, 6091 TL olacak. Bu rakam henüz kesinleşmiş değil. Zira Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Ancak uzunca bir süredir IMEI kayıt ücretleri, TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor.

IMEI kaydı şartları ve yapılışıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yurtdışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

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