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2030'da Almanya'da satılan bütün araçlar sıfır emisyon olacak

Almanya'nın karbondioksit emisyonunu %80 ila 95 arasında azaltmak için önünde oldukça zorlu bir yol haritası bulunuyor. Hedefe ulaşmanın çözümü ise ulaşım sektöründe.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,2b
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19
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tagesspiegel isimli gazetenin düzenlediği iklim forumunda açıklamalarda bulunan Alman ekonomi bakanı yardımcısı Rainer Baake, Almanya’nın hedeflediği emisyon değerlerini yakalaması için 2030 yılında ülkede satılan araçların hepsinin sıfır emisyona sahip olması gerektiğini ifade etti.
Baake yaptığı başka bir açıklamada 1990 yılından bu yana ulaşım sektöründeki emisyon değerlerinde hiç azalma olmadığını da dile getirmişti.
Almanya 2050 yılına kadar karbondioksit salınımını %80 ila 95 oranında azaltmak istiyor ancak ülkede bir araç ortalama 20 yıl trafikte kaldığı için, ülkenin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi adına 2030 yılında benzinli ve dizel araçların satışını durdurması gerekiyor. Almanya’nın karşı karşıya olduğu mücadele gerçekten zorlu zira ulaşım sektörü ülkenin karbondioksit emisyonlarının %20’sinden sorumlu.
ABD ve Japonya gibi ülkeler 2000’li yıllarda elektrikli araçlara geçiş yapmaya başladı ancak Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi firmalar dizele oldukça fazla yatırım yaptılar. Hibrit araçlar Almanya’da satılan araçların çok az bir kısmını oluşturmakta; sıfır emisyonlu araçlar ise daha da düşük satış adetlerine sahipler. Hybrid Cars kaynaklı habere göre elektrikli araçların Alman araba pazarındaki payı yalnızca %0,6.
Yeni nakit teşvikiyle birlikte Almanya’da 2025 yılına kadar elektrikli araçların %8 pazar payına sahip olması bekleniyor. Ayrıca yasa koyucuların elektrikli araçlardaki vergileri de kaldırması bekleniyor.

http://www.autoblog.com/2016/06/15/germany-cars-emissions-free-2030/ Yorum Yaz
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smart1978 3 yıl en beğenilen
Turkiye de denetleme yok. Daha dogrusu ahlak akil ve vicdan ticari dilde NERDEYSE HIC YOK .
Bunu bilen dunya oynanmis sahte raporlulari Turkiye ye ithal edeceklerdir .
Turkiye de en basta GIDA olmak uzere denetim olmasi gereken seviyede degil .
Turkiye her alanda herseyi ile batiyor yavas yavas sinsice ki farkindalik olusmasin mesguliyetlik malzemelerde ezelden beri ayarlanmis ...
Bireysel bilinc SIFIR .
Su kaynaklarin tuketimi .
Fabrika bacalarin ve atiklarin saglikli filtrasyonlari esasli denetemi NERDEYSE YOK .
Lokantalar gida denetimi seklen var esasli DEGIL KISACASI YOK!
Kuresel isinma boyutunda Turkiye icraat olarak hicbirsey yapmiyor .
Kiyoto Protokolu na Amerika neden imza atmadi Turkiye atti diye kendini avutan devlet adamlari var ama .
Orman yanginlaridaki RANT arazi mafyasi rolu inkar edilir .
Turist gelsin diye Karadeniz Yaylalarini betona zifte bulayarak somurgecilige kendi eliyle destekleyen bir Turkiye duzeni var !
Dogal Enerji kaynaklari yerine %98 deprem kusagi olan Turkiye de Nukleer Santraller ( simdilik 3 tane tamamlanacak ! ) tercih ediliyor ! . Avrupa nukleerden atiklarin saklanmasindan oturu maliyetlidir diye vazgeciyor Turkiye Cernobil Kazasindan oturu Karadenizde kirecle toprak altina gomulmus radyasyonlu caylarin toprak kaymasi ile aciga cikmasi ile basit bir tabiat olayina karsi bile tedbirsiz oldugunu gormekteyiz yani deprem olmadan da felaket yasandi . Bir de bu olayi nukleer atiklarda nasil bir tedbirsizlik ile olacak acaba ? Rusya ya emanet ki Rusya ile Turkiye arasi bozuk adamlar KAZARA bir sizinti olursa da gel de inan!
Konu dallandi gibi ama hepsi bu haberdeki konu ile baglantilidir.
Tum bunlar ve daha bahsetmedigin nice ESASLI argumanlar AYNI PAYDADA birlesiyor yani bu haberde de ele alinan kaygiyi da kapsamakta .
Turkiye sil bastan sistemi degismeli ve bunu anca yeni nesille elde edebilir .
Durum bu derecede vahim . Yeni nesil de ayni olacaksa felaketler her alanda her konuda bireysellikten tutun sistematik her konuda kacinilmaz sonlar yasanacaktir .
Turkiye de denetleme yok. Daha dogrusu ahlak akil ve vicdan ticari dilde NERDEYSE HIC YOK .Bunu bilen dunya oynanmis sahte raporlulari Turkiye ye ithal ede...
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greenk 3 yıl
VW hariç.
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kadirirdem 3 yıl
bu oldukça güzel olur özellikle arabalar fosil yakıtları bırakırsa mümkün...
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AKTeknisyen 3 yıl
smart1978
Turist gelsin diye Karadeniz Yaylalarini betona zifte bulayarak somurgecilige kendi eliyle destekleyen bir Turkiye duzeni var ! Dogal Enerji kaynaklari yerine %98 deprem kusagi olan Turkiye de Nukleer Santraller ( simdilik 3 tane tamamlanacak ! ) tercih ediliyor ! . Avrupa nukleerden atiklarin saklanmasindan oturu maliyetlidir diye vazgeciyor .

Yazının içeriğine genel itibarı ile katılmama rağmen bir iki konuda itirazım var:
1:Karadeniz yaylalarına yapılacak olan yolların ilk amacı Yabancı Turist gelsin diye değildir.Normal şartlarda zaten gidip gelinen (hatta her yaylasında bir şenlik düzenlenen)yerler buralar.Arabalarla gidip geliyoruz zaten.Ben stabilize yoldan çıkmaktansa asfalt bir yoldan gidip gelmeyi tercih ederim. Hem güvenlik açısından hemde ulaşılabilirlik açısından gerekli asfalt yol.Gitmeyin sizde derseniz o başka.Benim memleketimde kendi yaylama şenliklere adam gibi şartlarda gidip gelmek en büyük hakkım.Burada önemli olan adam gibi yol yapsınlar ama sadece yol yapsınlar.
Ne ilginçtir ki hayatında yaylaya çıkmak zorunda kalmamış arkadaşlar karşı çıkıyor bu yollara.
2:Dünyada kimsenin Nükleer santralden vaz geçtiği yok. Şu anda 64 adet santral yapılıyor (kaynak:https://www.iaea.org/pris/ ve nukleerakademi.org/... ) İkinci linkteki listeye bakarsanız kimin santral inaştı yaptığını net görürsünüz.
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smart1978 3 yıl AKTeknisyen
gaiadergi.com/...

platform24.org/...


cumhuriyet.com.tr/...

dw.com/...

dw.com/...

emo.org.tr/...

milliyet.com.tr/...

birikimdergisi.com/...



Reklam icin bile oyuncuyu kandirmislar ! Gerisini dusunun . Yesil cevreci tonlar filan DEPREM ulkesi Turkiye de felaket sonrasi filan nasil olacak hic ibret alinmamis .

hurriyet.com.tr/...





meydangazetesi.com.tr/...






sutunhaber.com/...






Karadeniz Yaylalari Yol meselesi hakkinda ise :

habergazetesi.com.tr/...

cumhuriyet.com.tr/...

t24.com.tr/...




hurriyet.com.tr/...

Araplarin Karadenize merak saldigi yillardir biliniyor BAE birkac ay sonra direk ucus sayisinda ciddi oranda artiacak .

Olay TURIST GELSIN bir tur ISTILA turizm adi altinda . Turkiye ARAPLASIYOR PARA UGRUNA ! ...



Araplara zaten kamusal kuruluslar yillardir satilmakta ! Turk Telekom Digiturk gibi daha niceleri ...

Yazim ortayadir.
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gcb1903 3 yıl
obantr
Emisyon sıkıntısını bir an önce çözsünler.Zaten istanbulun hali belli CO2 doldu güzelim şehir, havası kirli olan yerde yaşamak hem hastalıkların oranını arttırıyor. İnsan sağlığı her şeyden önemli.

Hayatınızda başka şehir görmediniz sanırım. İstanbul çoooook temiz bir havaya sahip. Sizi şöyle İç Ege ve Güney Marmara'ya alalım hava kirliliği görün şükredin :D
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AKTeknisyen 3 yıl
Anlaşılan odur ki 10 sene sonra Elektrikli araçlar içten yanmalıların yerini alacak.Buda 10 içinde menzil şarj ve batarya döngü kısıtlamalarının biteceği manasına gelir.
Bu arada sayın yöneticiler tedbirini şimdiden almaz ise dünyanın içten yanmalı araç çöplüğü oluruz oda başka bir mesele.
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benhuraxu 3 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen
Anlaşılan odur ki 10 sene sonra Elektrikli araçlar içten yanmalıların yerini alacak.Buda 10 içinde menzil şarj ve batarya döngü kısıtlamalarının biteceği manasına gelir.
Bu arada sayın yöneticiler tedbirini şimdiden almaz ise dünyanın içten yanmalı araç çöplüğü oluruz oda başka bir mesele.

Emisyona göre vergilendirme geç de olsa yürürlüğe giriyor. İstese de insablar çöplük alamaz.
1 Yanıt Yanıtla
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smart1978 3 yıl en beğenilen
Turkiye de denetleme yok. Daha dogrusu ahlak akil ve vicdan ticari dilde NERDEYSE HIC YOK .
Bunu bilen dunya oynanmis sahte raporlulari Turkiye ye ithal edeceklerdir .
Turkiye de en basta GIDA olmak uzere denetim olmasi gereken seviyede degil .
Turkiye her alanda herseyi ile batiyor yavas yavas sinsice ki farkindalik olusmasin mesguliyetlik malzemelerde ezelden beri ayarlanmis ...
Bireysel bilinc SIFIR .
Su kaynaklarin tuketimi .
Fabrika bacalarin ve atiklarin saglikli filtrasyonlari esasli denetemi NERDEYSE YOK .
Lokantalar gida denetimi seklen var esasli DEGIL KISACASI YOK!
Kuresel isinma boyutunda Turkiye icraat olarak hicbirsey yapmiyor .
Kiyoto Protokolu na Amerika neden imza atmadi Turkiye atti diye kendini avutan devlet adamlari var ama .
Orman yanginlaridaki RANT arazi mafyasi rolu inkar edilir .
Turist gelsin diye Karadeniz Yaylalarini betona zifte bulayarak somurgecilige kendi eliyle destekleyen bir Turkiye duzeni var !
Dogal Enerji kaynaklari yerine %98 deprem kusagi olan Turkiye de Nukleer Santraller ( simdilik 3 tane tamamlanacak ! ) tercih ediliyor ! . Avrupa nukleerden atiklarin saklanmasindan oturu maliyetlidir diye vazgeciyor Turkiye Cernobil Kazasindan oturu Karadenizde kirecle toprak altina gomulmus radyasyonlu caylarin toprak kaymasi ile aciga cikmasi ile basit bir tabiat olayina karsi bile tedbirsiz oldugunu gormekteyiz yani deprem olmadan da felaket yasandi . Bir de bu olayi nukleer atiklarda nasil bir tedbirsizlik ile olacak acaba ? Rusya ya emanet ki Rusya ile Turkiye arasi bozuk adamlar KAZARA bir sizinti olursa da gel de inan!
Konu dallandi gibi ama hepsi bu haberdeki konu ile baglantilidir.
Tum bunlar ve daha bahsetmedigin nice ESASLI argumanlar AYNI PAYDADA birlesiyor yani bu haberde de ele alinan kaygiyi da kapsamakta .
Turkiye sil bastan sistemi degismeli ve bunu anca yeni nesille elde edebilir .
Durum bu derecede vahim . Yeni nesil de ayni olacaksa felaketler her alanda her konuda bireysellikten tutun sistematik her konuda kacinilmaz sonlar yasanacaktir .
Yanıtla +30
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onsos1100 3 yıl
Hani dizel en iyisiydi.....
İnsanoglu gerçekten saf çıkarcı.
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GoldPunch 3 yıl onsos1100
onsos1100

Hani dizel en iyisiydi.....
İnsanoglu gerçekten saf çıkarcı.

Araba teknolojilerinden hiç anlamam ama o anki ulaşılabilir teknolojiler içerisinde en dizel en iyi denmiş olabilir.
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obantr 3 yıl
Emisyon sıkıntısını bir an önce çözsünler.
Zaten istanbul'un hali belli CO2 doldu güzelim şehir, havası kirli olan yerde yaşamak hem hastalıkların oranını arttırıyor. İnsan sağlığı her şeyden önemli.
Yanıtla +2
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GenkaNuank 3 yıl
Hileyle turkiyede de sıfır emisyon olur kolay hedef bence hedefi yüksek tutsunlar negatif emisyon falan
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anatol 3 yıl
sıfır motor emisyonu evet fakat sıfır emisyon değil. lastikleri nereden üretiyoruz?
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Enerji, Japonya ve
13 etiket daha ABD elektrikli araçlar otomotiv almanya sıfır emisyon hibrit araçlar karbon salınımı karbondioksit çevrecilik Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Alternatif Enerji Popüler
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