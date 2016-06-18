2030'da Almanya'da satılan bütün araçlar sıfır emisyon olacak

Tagesspiegel isimli gazetenin düzenlediği iklim forumunda açıklamalarda bulunan Alman ekonomi bakanı yardımcısı Rainer Baake, Almanya’nın hedeflediği emisyon değerlerini yakalaması için 2030 yılında ülkede satılan araçların hepsinin sıfır emisyona sahip olması gerektiğini ifade etti.

Baake yaptığı başka bir açıklamada 1990 yılından bu yana ulaşım sektöründeki emisyon değerlerinde hiç azalma olmadığını da dile getirmişti.

Almanya 2050 yılına kadar karbondioksit salınımını %80 ila 95 oranında azaltmak istiyor ancak ülkede bir araç ortalama 20 yıl trafikte kaldığı için, ülkenin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi adına 2030 yılında benzinli ve dizel araçların satışını durdurması gerekiyor. Almanya’nın karşı karşıya olduğu mücadele gerçekten zorlu zira ulaşım sektörü ülkenin karbondioksit emisyonlarının %20’sinden sorumlu.

ABD ve Japonya gibi ülkeler 2000’li yıllarda elektrikli araçlara geçiş yapmaya başladı ancak Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi firmalar dizele oldukça fazla yatırım yaptılar. Hibrit araçlar Almanya’da satılan araçların çok az bir kısmını oluşturmakta; sıfır emisyonlu araçlar ise daha da düşük satış adetlerine sahipler. Hybrid Cars kaynaklı habere göre elektrikli araçların Alman araba pazarındaki payı yalnızca %0,6.

Yeni nakit teşvikiyle birlikte Almanya’da 2025 yılına kadar elektrikli araçların %8 pazar payına sahip olması bekleniyor. Ayrıca yasa koyucuların elektrikli araçlardaki vergileri de kaldırması bekleniyor.

http://www.autoblog.com/2016/06/15/germany-cars-emissions-free-2030/