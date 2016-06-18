2030'da Almanya'da satılan bütün araçlar sıfır emisyon olacak

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Tagesspiegel isimli gazetenin düzenlediği iklim forumunda açıklamalarda bulunan Alman ekonomi bakanı yardımcısı Rainer Baake, Almanya’nın hedeflediği emisyon değerlerini yakalaması için 2030 yılında ülkede satılan araçların hepsinin sıfır emisyona sahip olması gerektiğini ifade etti.
Baake yaptığı başka bir açıklamada 1990 yılından bu yana ulaşım sektöründeki emisyon değerlerinde hiç azalma olmadığını da dile getirmişti.
Almanya 2050 yılına kadar karbondioksit salınımını %80 ila 95 oranında azaltmak istiyor ancak ülkede bir araç ortalama 20 yıl trafikte kaldığı için, ülkenin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi adına 2030 yılında benzinli ve dizel araçların satışını durdurması gerekiyor. Almanya’nın karşı karşıya olduğu mücadele gerçekten zorlu zira ulaşım sektörü ülkenin karbondioksit emisyonlarının %20’sinden sorumlu.
ABD ve Japonya gibi ülkeler 2000’li yıllarda elektrikli araçlara geçiş yapmaya başladı ancak Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi firmalar dizele oldukça fazla yatırım yaptılar. Hibrit araçlar Almanya’da satılan araçların çok az bir kısmını oluşturmakta; sıfır emisyonlu araçlar ise daha da düşük satış adetlerine sahipler. Hybrid Cars kaynaklı habere göre elektrikli araçların Alman araba pazarındaki payı yalnızca %0,6.
Yeni nakit teşvikiyle birlikte Almanya’da 2025 yılına kadar elektrikli araçların %8 pazar payına sahip olması bekleniyor. Ayrıca yasa koyucuların elektrikli araçlardaki vergileri de kaldırması bekleniyor.
http://www.autoblog.com/2016/06/15/germany-cars-emissions-free-2030/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu bilen dunya oynanmis sahte raporlulari Turkiye ye ithal edeceklerdir .
Turkiye de en basta GIDA olmak uzere denetim olmasi gereken seviyede degil .
Turkiye her alanda herseyi ile batiyor yavas yavas sinsice ki farkindalik olusmasin mesguliyetlik malzemelerde ezelden beri ayarlanmis ...
Bireysel bilinc SIFIR .
Su kaynaklarin tuketimi .
Fabrika bacalarin ve atiklarin saglikli filtrasyonlari esasli denetemi NERDEYSE YOK .
Lokantalar gida denetimi seklen var esasli DEGIL KISACASI YOK!
Kuresel isinma boyutunda Turkiye icraat olarak hicbirsey yapmiyor .
Kiyoto Protokolu na Amerika neden imza atmadi Turkiye atti diye kendini avutan devlet adamlari var ama .
Orman yanginlaridaki RANT arazi mafyasi rolu inkar edilir .
Turist gelsin diye Karadeniz Yaylalarini betona zifte bulayarak somurgecilige kendi eliyle destekleyen bir Turkiye duzeni var !
Dogal Enerji kaynaklari yerine %98 deprem kusagi olan Turkiye de Nukleer Santraller ( simdilik 3 tane tamamlanacak ! ) tercih ediliyor ! . Avrupa nukleerden atiklarin saklanmasindan oturu maliyetlidir diye vazgeciyor Turkiye Cernobil Kazasindan oturu Karadenizde kirecle toprak altina gomulmus radyasyonlu caylarin toprak kaymasi ile aciga cikmasi ile basit bir tabiat olayina karsi bile tedbirsiz oldugunu gormekteyiz yani deprem olmadan da felaket yasandi . Bir de bu olayi nukleer atiklarda nasil bir tedbirsizlik ile olacak acaba ? Rusya ya emanet ki Rusya ile Turkiye arasi bozuk adamlar KAZARA bir sizinti olursa da gel de inan!
Konu dallandi gibi ama hepsi bu haberdeki konu ile baglantilidir.
Tum bunlar ve daha bahsetmedigin nice ESASLI argumanlar AYNI PAYDADA birlesiyor yani bu haberde de ele alinan kaygiyi da kapsamakta .
Turkiye sil bastan sistemi degismeli ve bunu anca yeni nesille elde edebilir .
Durum bu derecede vahim . Yeni nesil de ayni olacaksa felaketler her alanda her konuda bireysellikten tutun sistematik her konuda kacinilmaz sonlar yasanacaktir .