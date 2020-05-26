60x zoom'a ve 120 Hz ekrana sahip Realme X3 SuperZoom tanıtıldı

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Realme dün yaptığı bir etkinlikte, ilk akıllı televizyonunu olan Realme TV'nin, X50 Pro Play akıllı telefonun, Buds Q ve Buds Air Neo kablosuz kulaklıkların ve Realme Watch akıllı saatinin tanıtımını yapmıştı.

Realme şimdi ise güçlü özelliklere sahip bir telefonu piyasa sürdü. X3 SuperZoom adı verilen akıllı telefonun ekranı 120 Hz yenileme hızına sahip. Telefon, Snapdragon 855+ yonga setinden güç alacak.

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Realme X3 SuperZoom teknik özellikleri ve fiyatı

Realme X3 SuperZoom, 120Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç 2400 x 1080 çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile kaplı. Parmak izi okuyucu yan tarafta güç düğmesine entegre şekilde gelecek.

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Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek!

Telefon, Adreno 640 GPU'lu Snapdragon 855+ yonga seti mevcut. Realme'nin çok daha yeni bir 5G yonga seti yerine Snapdragon 855+ yonga setini tercih etmesindeki başlıca neden telefon maaliyetini artırmamak ve bu sayede daha makul ücretlerle telefonu kullanıcılarla buluşturabilmek.

Telefon ayrıca 12GB LPDDR4x RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek sunuyor. Tam Boyutta Gör

Realme X3 SuperZoom'un dörtlü arka kamera kurulumu; 5x'e kadar optik zoom ve 60x'e kadar hibrit zoom'a sahip. Telefon, 64MP birincil (Samsung GW1, f / 1.7), optik görüntü sabitleme özellikli 8MP periskop (f / 3.4), 8MP ultra geniş (119 ° FoV, f / 2.3) ve 2MP Makro lens bulunduruyor.

Önde yer alan ikili kamera kurulumu ise 32MP birincil ve 8MP ultra geniş açılı lensi içeriyor.

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Realme, Google Pixel 4'teki Astrofotoğraf modu gibi gece gökyüzünün fotoğraflarını daha net çekmeye yardımcı olan bir Yıldızlı Mod ekledi. Yıldızları aydınlatmak, yıldız izlerini kaldırmak için çoklu pozlama ve akıllı yapay zekanın bir kombinasyonunu kullanır. Diğer özellikler arasında manuel Nightscape Pro modu, tripod modu ve ağır çekim video yer alyor.

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Telefonda, USB-C üzerinden 30W hızlı şarj desteği ve 4200mAh batarya var. Şirket, telefonun bataryasının %0'dan %100'e 55 dakikada ulaşacağını iddia ediyor.

Realme X3 SuperZoom, yalnızca 12GB RAM / 256GB dahili bellek ile gelecek ve fiyatı 499 € olacak. Satışlar 4 Haziran'da başlayacak.

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