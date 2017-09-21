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Amazon.com'un Avrupa ayağı, ev tekstili için Türkiye’de

Amazon.com'un Avrupa lokasyonu yöneticileri, Türk ev tekstili ürünlerini incelemek üzere Denizli'ye geldi. Üreticiler ile bir araya gelen yöneticiler kentteki fabrikaları ziyaret etti.
1 yıl
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17
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon.com'un Avrupa ayağı, ev tekstili için Türkiye’de

Amazon Europe’ın yöneticilerinden oluşan heyet, Denizli İhraçatçı Birliklerinde (DENİB) ihracatçılara sunum yaptı. Yöneticiler amazonun ticaret yöntemleri hakkında bilgi vererek, Türk firmalarına nasıl iş birliği yapabileceklerini anlattı. Sunumda Türkiye’nin ticaret ağına dahil olmasında herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını hatta Avrupa’nın her yerine lojistik transferi imkanının olmasının önemli bir avantaj olduğu bilgisi paylaşıldı.

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Türk ev tekstili ürünlerini "Turkish towel" adı altında pazarlamaya çalıştıklarını, dünya genelinde bilinir bir marka haline geldiklerini aktararak, Amazon sayesinde e-ticarette de geliştirmeyi planladıklarını anlattı.

Amazon yetkilileri kentteki havlu, bornoz ve ev tekstili fabrikalarını ziyaret ederek üretim akışını yerinde görme imkanı buldu.

Kocasert, Amazon’un Türkiye’ye yaklaşımının olumlu olduğunu vurgulayarak “Amazon'un Türkiye'ye bakış açısında son dönemde çok olumlu gelişmeler var. E-ticaret açısından çok yüksek potansiyeli barındırıyoruz. Amazon da bunu fark etmiş durumda. Sanıyorum doğru üretici ve doğru alıcı iyi bir platformda bir araya geldi, çok kısa zamanda iyi çıktılar alacağız. Günün sonunda Amazon'un Türkiye'den çok memnun ayrılacağını ve sonuç olarak Türk ev tekstili ürünlerinin bu platformdan ciddi bir pay alacağına inanıyorum." dedi.

Kocasert: "Amazon'un Türkiye Pazarına Girişi ile İlgili Görüşmeler Sürüyor"

Amazon'un Türkiye pazarına girme hazırlığına dikkati çekerek, bunun Türkiye'den alım sürecini olumlu yönde etkileyeceğini iddia eden Kocasert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence bunlar birbirini tetikleyen ve tamamlayan süreçler. Türkiye pazarına girişle ilgili Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyorlar. Amazon, ABD ve Avrupa’da çok büyük ama son zamanlarda Çin ve Hindistan yapılanmalarından çok memnunlar, sıradaki ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz."
 

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/amazoncom-turk-ev-tekstili-icin-geldi/915693 Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen skythunderr
skythunderr

dalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar tekstil ihracatımız var.

gelsede kazıkçı mağazalardan kurtulsak

İthal ettiğimiz samanlar ziyan olmamış belli. Yeterince tekstil ihracatımız varmış, yarısını keselim ihraç etmeyelim o zaman paşam. Hatta ihracatın hepsini keselim dışarıdan alalım herşeyi.
skythunderrdalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar te...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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muroooo19 1 yıl skythunderr
skythunderr

dalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar tekstil ihracatımız var.

gelsede kazıkçı mağazalardan kurtulsak

Bu adamlar seni dünyanın merkezine getirirler. 2 3 kat artar ihracat bu firmayla.
skythunderrdalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar te...
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cemsinan 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Denizli nedir? Olmadı Karaman'a falan gitselerdi iyi olurdu.

Denizli Amerika ile çok yoğun ticaret hacmi olan bir ilimiz.
Wal Mart milyonlarca pantolon alır örneğin.
Swisshotel’in bornozları da buradan gider.
Var yani bir karşılığı.
V4LKyRDenizli nedir? Olmadı Karaman'a falan gitselerdi iyi olurdu.Denizli Amerika ile çok yoğun ticaret hacmi olan bir ilimiz.
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CoreXXX 1 yıl
amazon ülkemizde site ve mağaza açsa bu bizim vatan hepsiburada felan müşteri hizmetlerini düzeltirmi acaba:)
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alemburda34 1 yıl
Gercekten yurtdisi gonderi fiyatlari pttde bile pahali ornek isvicreye 2kg civari bir gonderi yaptim fiyat 57 TL guney afrikaya gonderdim hemen hemen ayni agirlik 87 TL (turpex) tuttu. Gumrukte cok yavas veriyorsun paketi sadece turkiye'den cikisi 3-4 gun suruyor. Aslinda denizlide toptan havlu fiyatlari cok iyi ancak fiyat almaya calistigimda adet sorup beni delirtiyorlar sonucta bende fiyata gore adedi belirleyecegim. Bir otel fikri vardi otel tekstili fiyatlari almistim.
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forumagir 1 yıl
Bence ilkönce PTT'ye gitselerdi daha iyiydi.. Yurtdışına ürün göndermek çok pahalı özellikle hacmi büyük olan ürünlerde. Devletde destek vermeliydi şimdiye kadar birşey yok. Çinliler

birkaç dolara ürün gönderiyor sen dibindeki Avrupaya 20-30 dolara göndermek durumundasın. Ebayda Amazonda nasıl ürün satacaksın ki böyle kargo ücretiyle
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V4LKyR 1 yıl
Denizli nedir? Olmadı Karaman'a falan gitselerdi iyi olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
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cemsinan 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Denizli nedir? Olmadı Karaman'a falan gitselerdi iyi olurdu.

Denizli Amerika ile çok yoğun ticaret hacmi olan bir ilimiz.
Wal Mart milyonlarca pantolon alır örneğin.
Swisshotel’in bornozları da buradan gider.
Var yani bir karşılığı.
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skythunderr 1 yıl
Orijinalden alıntı: ULYSES
Sürümden kazanmak diye bir deyimi hiç duymadınız herhalde. Evet teknolojik ürünlerin katma değeri yüksektir. Ama tüketim ürünleri kadar pazarları olmaz. En basitinden bir tişörtü ne kadar sürede değiştirirsiniz, bir tv yi ya da telefonu ne kadar sürede değiştirirsiniz bir düşünün. Tişört elbette çok çok daha ucuz bir ürün. Ama maliyeti de çok düşük. Hele bir de marka değeri varsa, kar oranları inanılmazdır. Ve bundan milyonlarca satıyorsunuz. Teknoloji devi olarak adlandırılan markaların çoğunun yıllık karı dökme ürün satan fabrikalardan düşüktür. Ayrıca teknoloji firmaları az insan çalıştırır. Yani istihdam yaratmaz. Elbette onları da yapıp satabilmemiz lazım. Ama sıradan ürünleri ve fabrikaları hafife almayın. Amerika, avrupa sadece teknoloji satıyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Adidas ve Nike gibi kar oranı diğer giyim markalarına oranla yüksek bir markamız olsa hadi tamam fakat yurt dışında böyle bilinen saygın bir markamız yok. Bu arada en değerli 10 şirkete bakarsan hepsinin teknoloji şirketi olduğunu görürsün. madem pazarı büyük ve kar oranları yüksek niye top 10 a giremiyorlar?
1 Yanıt Yanıtla
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ULYSES 1 yıl skythunderr
skythunderr
Orijinalden alıntı: ULYSES
Sürümden kazanmak diye bir deyimi hiç duymadınız herhalde. Evet teknolojik ürünlerin katma değeri yüksektir. Ama tüketim ürünleri kadar pazarları olmaz. En basitinden bir tişörtü ne kadar sürede değiştirirsiniz, bir tv yi ya da telefonu ne kadar sürede değiştirirsiniz bir düşünün. Tişört elbette çok çok daha ucuz bir ürün. Ama maliyeti de çok düşük. Hele bir de marka değeri varsa, kar oranları inanılmazdır. Ve bundan milyonlarca satıyorsunuz. Teknoloji devi olarak adlandırılan markaların çoğunun yıllık karı dökme ürün satan fabrikalardan düşüktür. Ayrıca teknoloji firmaları az insan çalıştırır. Yani istihdam yaratmaz. Elbette onları da yapıp satabilmemiz lazım. Ama sıradan ürünleri ve fabrikaları hafife almayın. Amerika, avrupa sadece teknoloji satıyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Adidas ve Nike gibi kar oranı diğer giyim markalarına oranla yüksek bir markamız olsa hadi tamam fakat yurt dışında böyle bilinen saygın bir markamız yok. Bu arada en değerli 10 şirkete bakarsan hepsinin teknoloji şirketi olduğunu görürsün. madem pazarı büyük ve kar oranları yüksek niye top 10 a giremiyorlar?

Şirketin borsa değeri ile kar oranları her zaman paralel gitmez. Twitter açıldığı günden bu yana zarar ediyor ama borsaya bakarsanız değerli bir şirket. Etki gücü yüzünden yatırımcı ilgi duyuyor, hisseleri düşmüyor.Teknoloji firmaları sahip oldukları patentler yüzünden değerli. Şirket batsa bile iyi bir fiyata alıcı bulunabiliyor. Ama devleri saymazsak, birçok teknoloji firmasından daha iyi karlar yapan pirinç, baklagil firmaları bile var. Bu arada havlu, bornoz piyasasında en lüks markalar Türk markalarıdır. Dünyanın en iyi otelleri bu markaları kullanır. Tekstilde büyük markalar için yüksek kalitede üretim var, ama markalaşma yok. Sebebi adam gibi bir moda endüstrimizin, bu alanda tasarımcı yetiştirecek okullarımızın olmayışı. Bu tür alanları küçümseyen bir anlayış var Türkiyede (sizde olduğu gibi). Parfüm sektöründe bile dünya devlerine üretim yapan aroma kimyasalları üreten firmalarımız var, ama dünyaca ünlü bir Türk parfümü yok. Sebebi marka eksikliği. İşin özeti gelişme asla tek alanda olmaz. Her alanda iddialı üretimleriniz olacak ki, o fabrikalarda insanlar çalışsın. Kazandıklarını da yerli teknoloji ürünlerine, yazılımlara vs harcasınlar. Ekonomi düz bir zincir değil, bir ağ gibi gelişir. Mesela kimya sektörünüz, metalurji sektörünüz yetersizse, diğer tüm sektörleriniz topal kalır. Dupont teflonu atom bombası üretebilmek için geliştirdi, sonra tavadan contaya her yerde kullandılar.
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kadirirdem 1 yıl
Bu iyi haber!
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The SATANİST 1 yıl
Gelsin full amazon dan yaparım alışverişimi
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Kerim5100 1 yıl
Yakın çevremden aldığım haberlere göre resmen ülkede faaliyetlere başlaması 2019'u bulacak. Şu an için bu bile çok iyi bir gelişme :D
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skythunderr 1 yıl
dalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar tekstil ihracatımız var.
gelsede kazıkçı mağazalardan kurtulsak
3 Yanıt Yanıtla
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muroooo19 1 yıl skythunderr
skythunderr

dalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar tekstil ihracatımız var.

gelsede kazıkçı mağazalardan kurtulsak

Bu adamlar seni dünyanın merkezine getirirler. 2 3 kat artar ihracat bu firmayla.
Yanıtla +6
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myhotyro 1 yıl skythunderr
skythunderr

dalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar tekstil ihracatımız var.

gelsede kazıkçı mağazalardan kurtulsak

İthal ettiğimiz samanlar ziyan olmamış belli. Yeterince tekstil ihracatımız varmış, yarısını keselim ihraç etmeyelim o zaman paşam. Hatta ihracatın hepsini keselim dışarıdan alalım herşeyi.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Last Troll Bender 1 yıl skythunderr
skythunderr
dalgamı geçiyorlar anlamıyorum, millet türkiyeye gelsin diye dört gözle bekliyor resmen fake atıyorlar. zaten yeteri kadar tekstil ihracatımız var.
gelsede kazıkçı mağazalardan kurtulsak

Baran 12 yaşında arkadaşları ona ergen diyor.
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