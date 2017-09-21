Amazon.com'un Avrupa ayağı, ev tekstili için Türkiye’de

Amazon Europe’ın yöneticilerinden oluşan heyet, Denizli İhraçatçı Birliklerinde (DENİB) ihracatçılara sunum yaptı. Yöneticiler amazonun ticaret yöntemleri hakkında bilgi vererek, Türk firmalarına nasıl iş birliği yapabileceklerini anlattı. Sunumda Türkiye’nin ticaret ağına dahil olmasında herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını hatta Avrupa’nın her yerine lojistik transferi imkanının olmasının önemli bir avantaj olduğu bilgisi paylaşıldı.

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Türk ev tekstili ürünlerini "Turkish towel" adı altında pazarlamaya çalıştıklarını, dünya genelinde bilinir bir marka haline geldiklerini aktararak, Amazon sayesinde e-ticarette de geliştirmeyi planladıklarını anlattı.

Amazon yetkilileri kentteki havlu, bornoz ve ev tekstili fabrikalarını ziyaret ederek üretim akışını yerinde görme imkanı buldu.

Kocasert, Amazon’un Türkiye’ye yaklaşımının olumlu olduğunu vurgulayarak “Amazon'un Türkiye'ye bakış açısında son dönemde çok olumlu gelişmeler var. E-ticaret açısından çok yüksek potansiyeli barındırıyoruz. Amazon da bunu fark etmiş durumda. Sanıyorum doğru üretici ve doğru alıcı iyi bir platformda bir araya geldi, çok kısa zamanda iyi çıktılar alacağız. Günün sonunda Amazon'un Türkiye'den çok memnun ayrılacağını ve sonuç olarak Türk ev tekstili ürünlerinin bu platformdan ciddi bir pay alacağına inanıyorum." dedi.

Kocasert: "Amazon'un Türkiye Pazarına Girişi ile İlgili Görüşmeler Sürüyor"

Amazon'un Türkiye pazarına girme hazırlığına dikkati çekerek, bunun Türkiye'den alım sürecini olumlu yönde etkileyeceğini iddia eden Kocasert, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bence bunlar birbirini tetikleyen ve tamamlayan süreçler. Türkiye pazarına girişle ilgili Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyorlar. Amazon, ABD ve Avrupa’da çok büyük ama son zamanlarda Çin ve Hindistan yapılanmalarından çok memnunlar, sıradaki ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz."



http://aa.com.tr/tr/ekonomi/amazoncom-turk-ev-tekstili-icin-geldi/915693