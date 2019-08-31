Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 41 kişi burada

CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor

Winconsin'de bulunan yetkililer elektronik sigara tüketicilerini derhal bu ürünleri bırakmaya çağırıyor. Kentte şu ana kadar 16 kişi elektronik sigara tüketimi nedeniyle hastaneye yatırılmış durumda.
43 dk.
305
41
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Son yapılan açıklamalara göre halk sağlığı yetkilileri, elektronik sigara kullanıcılarını uyarıyor. Elektronik sigara bağlantılı olduğu düşünülen akciğer hastalıklarında görülen artışlar sebebiyle Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) kurumu yetkilileri kullanıcılara elektronik sigarayı bırakmalarını öneriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 farklı eyalette toplam 215 kişi akciğer rahatsızlığı geçirmiş durumda ve yetkililer bu durumların elektronik sigara ile ilişkili olduğunu düşünüyor.

Yetkililer elektronik sigara tüketicilerini hedef aldı

Winconsin'de bulunan yetkililer elektronik sigara tüketicilerini derhal bu ürünleri bırakmaya çağırıyor. Kentte şu ana kadar 16 kişinin elektronik sigara tüketimiyle ilişkili ağır akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

CDC ise, elektronik sigaraların gençler, genç yetişkinler, hamile kadınlar veya şu anda tütün ürünlerini kullanmayan yetişkinler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Bkz. "Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor"

Ayrıca kurum yetkilileri elektronik sigara kullanmaya karar veren kişilerin öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlara karşı kendilerini takip etmeleri gerektiğini ve derhal tıbbi yardım almaları gerektiğini belirtiyor.

https://www.livescience.com/e-cigarette-warning-cdc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astralll 9 dk.
e-sigara,sigara gibi degil, insanı sarsmıyor... ikisinin farkını, kendi bünyenize bakarak anlayabiliyorsunuz zaten. Hissettiriyor... O yüzden bu haberlere inanmıyorum. Sigara 10 zararlıysa, e- sigara yarısı bile degildir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylcn123 18 dk.
Bu haberler nedense iyi niyetli gelmiyor bana. Son dönemde elektronik sigara aleyhine çok haber çıktı. Sigara kullanımı azalıyor olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 21 dk.
Elektronik sigara içenlerin çoğu sigara içenlerdir. Zaten zehiri önceden damarlarında gezdirenler. Elektronik sigara içmek normal sigaraya göre daha sağlıklı.
En basit haliyle içinize katranı çekmiyorsunuz bunu açıklamak bu kadar kolay. Elektronik sigaraya başlayıp bırakan ve tekrar sigaraya dönenlerin çoğu zahmetli oluşundan dolayı.
Hükümet izin vermediğinden satın alması likitinin bulunmamamsı zorluyor ve sigaraya döndürüyor.
Likit derdi şarj derdi coil i derken adam amaaaan bunlarlamı uğraşıcam diyor sigaraya geri dönüyor. Keşki hiçbirini kullanmasa ama bari daha zararsız olan e sigarayı kullanması daha doğru oluyor.
Zamanında sigara için hamile kadınlar kullanıyor çok faydalı diye reklamlar vardı (google dan aratabilirsiniz) . Şimdi sigara lobisinden cepleri doldurulmuş kurumların açıklamaları ne derece güvenilir siz bilirsiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imsomnia 30 dk.
evet elektronik sigarayı bırakın normal sigaraya dönün...
arkadaş bu ölümlerin neden olduğu az çok biliniyor zaten bu rahatsızlığı yaşayan kişiler bizim bildiğimiz elektronik sigaralardaki likitlerin aksine, likitlerine uyuşturucu-uyarıcı maddeler eklendiğinden süpheniliyor.
kimse zaten elektronik sigaraya zararsız demiyor zaten sigaradan ölenler ile elektronik sigaradan ölenleri karşılaştırmanız aradaki farkı anlamanıza yardımcı olur..
normal sigaraya göre zararsız olması bile bu aletleri kullanmak için yeterli.
ayrıca tuğrul bey elektronik sigara ile alıp veremediğiniz nedir çok merak ediyorum. belli ki bu haberleri özellikle seçiyorsunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 32 dk.
philip moris: ey cdc misin nesin,al sana 50 milyon dolar ve de ki elektronik sigara bla bla..
cdc: o iş bende.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 32 dk.
Geldi yine aylık elektrikli sigara zarardır haberi.
Not: sigara kullanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 13 dk. Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı 43 dk. GÖRÜNTÜLENEN CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor Sonraki Mobil Renoir APU’lar 4266 MHz LPDDR4X bellekleri destekleyebilir 2 sa. Nubia Red Magic 3S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 2 sa. Intel Elkhart Lake işlemcileri Gen11 GPU ile geliyor 3 sa. Otomobillerde emisyon değerlerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı 4 sa. Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak 5 sa. Garmin güneş enerjisi ile çalışan Fenix 6 serisi akıllı saatini tanıttı 6 sa. Çocukların gizliliğini ihlal eden Youtube yaklaşık 200 milyon dolar ceza ödeyecek 6 sa. Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz 7 sa. Spotify şarkılarınızı Facebook hikayelerde paylaşabilirsiniz 8 sa. Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var 9 sa. Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi 9 sa. 2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu 10 sa. Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı 10 sa. Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı 11 sa. Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı 20 sa. Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar paylaşıldı 21 sa. Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor 22 sa. Redmi ilk 5G özellikli telefonu için tarih verdi 23 sa. Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri ortaya çıktı 23 sa. TUF Oyuncu sistemi kurduk | DH-A3 Ryzen 5 3600 ve RTX 2060 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
Bölüm Sonu Canavarı
Doğalgaza gece yarısı zammı! 1 EYLUL DEN İTİBAREN.
DH Forum
Yıllar Süren Araştırma Sonuçlandı: İşte İlk İnsanın Görüntüsü
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim