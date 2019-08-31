CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor

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Son yapılan açıklamalara göre halk sağlığı yetkilileri, elektronik sigara kullanıcılarını uyarıyor. Elektronik sigara bağlantılı olduğu düşünülen akciğer hastalıklarında görülen artışlar sebebiyle Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) kurumu yetkilileri kullanıcılara elektronik sigarayı bırakmalarını öneriyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 farklı eyalette toplam 215 kişi akciğer rahatsızlığı geçirmiş durumda ve yetkililer bu durumların elektronik sigara ile ilişkili olduğunu düşünüyor.
Yetkililer elektronik sigara tüketicilerini hedef aldıWinconsin'de bulunan yetkililer elektronik sigara tüketicilerini derhal bu ürünleri bırakmaya çağırıyor. Kentte şu ana kadar 16 kişinin elektronik sigara tüketimiyle ilişkili ağır akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.
CDC ise, elektronik sigaraların gençler, genç yetişkinler, hamile kadınlar veya şu anda tütün ürünlerini kullanmayan yetişkinler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor"
Ayrıca kurum yetkilileri elektronik sigara kullanmaya karar veren kişilerin öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlara karşı kendilerini takip etmeleri gerektiğini ve derhal tıbbi yardım almaları gerektiğini belirtiyor.
https://www.livescience.com/e-cigarette-warning-cdc.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En basit haliyle içinize katranı çekmiyorsunuz bunu açıklamak bu kadar kolay. Elektronik sigaraya başlayıp bırakan ve tekrar sigaraya dönenlerin çoğu zahmetli oluşundan dolayı.
Hükümet izin vermediğinden satın alması likitinin bulunmamamsı zorluyor ve sigaraya döndürüyor.
Likit derdi şarj derdi coil i derken adam amaaaan bunlarlamı uğraşıcam diyor sigaraya geri dönüyor. Keşki hiçbirini kullanmasa ama bari daha zararsız olan e sigarayı kullanması daha doğru oluyor.
Zamanında sigara için hamile kadınlar kullanıyor çok faydalı diye reklamlar vardı (google dan aratabilirsiniz) . Şimdi sigara lobisinden cepleri doldurulmuş kurumların açıklamaları ne derece güvenilir siz bilirsiniz.
arkadaş bu ölümlerin neden olduğu az çok biliniyor zaten bu rahatsızlığı yaşayan kişiler bizim bildiğimiz elektronik sigaralardaki likitlerin aksine, likitlerine uyuşturucu-uyarıcı maddeler eklendiğinden süpheniliyor.
kimse zaten elektronik sigaraya zararsız demiyor zaten sigaradan ölenler ile elektronik sigaradan ölenleri karşılaştırmanız aradaki farkı anlamanıza yardımcı olur..
normal sigaraya göre zararsız olması bile bu aletleri kullanmak için yeterli.
ayrıca tuğrul bey elektronik sigara ile alıp veremediğiniz nedir çok merak ediyorum. belli ki bu haberleri özellikle seçiyorsunuz
cdc: o iş bende.
Not: sigara kullanmıyorum.