CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor

Son yapılan açıklamalara göre halk sağlığı yetkilileri, elektronik sigara kullanıcılarını uyarıyor. Elektronik sigara bağlantılı olduğu düşünülen akciğer hastalıklarında görülen artışlar sebebiyle Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) kurumu yetkilileri kullanıcılara elektronik sigarayı bırakmalarını öneriyor.

Yetkililer elektronik sigara tüketicilerini hedef aldı

Ayrıca Bkz.

"Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor"

https://www.livescience.com/e-cigarette-warning-cdc.html

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'de bulunan yetkililer elektronik sigara tüketicilerini derhal bu ürünleri bırakmaya çağırıyor.nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.ise, elektronik sigaraların gençler, genç yetişkinler,veya şu anda tütün ürünlerini kullanmayan yetişkinler tarafındangerektiğini söyledi.Ayrıca kurum yetkilileri elektronik sigara kullanmaya karar veren kişileringibi semptomlara karşı kendilerini takip etmeleri gerektiğini vebelirtiyor.