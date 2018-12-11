Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak!

Geçtiğimiz yıl Steam topluluk sayfasını yasaklayarak oyun platformlarına karşı ne kadar sert bir tavrı olduğunu gözler önüne sermiş olan Çin Hükümeti, bu ayın başlarında da çevrim içi oyunların denetimi konusunda sert bir tavır takındığını dile getirmiş ve oyunların etik kurallarını ihlal edip etmediklerini saptayabilmek için Dijital Etik İnceleme Komitesi'ni görevlendirmişti.
Dijital Etik İnceleme Komitesi, 20 popüler çevrim içi oyunu inceledi. İncelemeler sonucunda bu oyunların 11'inin üzerinde düzenlemeler yapılması ve geri kalan oyunların ülke çapında yasaklanması gerektiğine karar verildi.
Yasaklanması kararlaştırılan oyunlar ve sebepleri şu şekilde,
- PUBG: Kan
- Fortnite: Kan ve kaba davranışlar
- H1Z1: Kan ve kaba davranışlar
- Alliance of Valiant Arms: Kan ve kaba davranışlar
- Ring of Elysium: Kan ve kaba davranışlar
- Paladins: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, kan ve davranışlar
- Free Fire Battlegrounds: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, kan ve kaba davranışlar
- Knives Out: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, kan ve kaba davranışlar
- Quantum Matrix: Kan, kaba davranışlar ve uygunsuz sohbetler
Üzerinde düzenlemeler yapılmasına karar verilen oyunlar ve sebepleri ise şu şekilde,
- Arena of Valor: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, rütbelere göre şekillenen ödüllendirme sistemi ve tarihi değerlerin istismar edilmesi
- League of Legends: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, rütbelere göre şekillenen ödüllendirme sistemi ve uygunsuz sohbetler
- Blade & Soul: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi ve uygunsuz sohbetler
- Chu Liu Xiang: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, uygunsuz sohbetler ve oyun görevlerinin kötü niyetli unsurlar barındırması
- Overwatch: Yanıltıcı tanıtım görselleri, uygunsuz sohbetler.
- Diablo: Oyun görevlerinin kötü niyetli unsurlar barındırması ve uygunsuz sohbetler
- World of Warcraft: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi ve uygunsuz sohbetler
- Westward Journey: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, uygunsuz sohbetler ve tarihi değerlerin istismar edilmesi
- Code: Eva: Rütbeye göre şekillenen ödüllendirme sistemi ve tarihi değerlerin istismar edilmesi
- The Legent of Mir 3: Uygunsuz sohbetler
- Swords of Legends Online: Uygunsuz sohbetler
https://www.gamespace.com/all-articles/news/china-ban-pubg-fortnite-paladins/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allahtan su cin rusyada dogmamisim