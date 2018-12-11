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Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak!

Çin Hükümeti, PUBG, Fortnite ve H1Z1 dahil olmak üzere 9 popüler oyunun ülke genelinde yasaklanmasına ve 11 oyunun üzerinde düzenlemeler yapılmasına karar verdi.
5 ay
9,7b
1
94
Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz yıl Steam topluluk sayfasını yasaklayarak oyun platformlarına karşı ne kadar sert bir tavrı olduğunu gözler önüne sermiş olan Çin Hükümeti, bu ayın başlarında da çevrim içi oyunların denetimi konusunda sert bir tavır takındığını dile getirmiş ve oyunların etik kurallarını ihlal edip etmediklerini saptayabilmek için Dijital Etik İnceleme Komitesi'ni görevlendirmişti.

Dijital Etik İnceleme Komitesi, 20 popüler çevrim içi oyunu inceledi. İncelemeler sonucunda bu oyunların 11'inin üzerinde düzenlemeler yapılması ve geri kalan oyunların ülke çapında yasaklanması gerektiğine karar verildi.
Yasaklanması kararlaştırılan oyunlar ve sebepleri şu şekilde, 
  • PUBG: Kan
  • Fortnite: Kan ve kaba davranışlar
  • H1Z1: Kan ve kaba davranışlar
  • Alliance of Valiant Arms: Kan ve kaba davranışlar
  • Ring of Elysium: Kan ve kaba davranışlar
  • Paladins: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, kan ve davranışlar
  • Free Fire Battlegrounds: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, kan ve kaba davranışlar
  • Knives Out: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, kan ve kaba davranışlar
  • Quantum Matrix: Kan, kaba davranışlar ve uygunsuz sohbetler
 Üzerinde düzenlemeler yapılmasına karar verilen oyunlar ve sebepleri ise şu şekilde,
  • Arena of Valor: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, rütbelere göre şekillenen ödüllendirme sistemi ve tarihi değerlerin istismar edilmesi 
  • League of Legends: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, rütbelere göre şekillenen ödüllendirme sistemi ve uygunsuz sohbetler
  • Blade & Soul: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi ve uygunsuz sohbetler
  • Chu Liu Xiang: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, uygunsuz sohbetler ve oyun görevlerinin kötü niyetli unsurlar barındırması
  • Overwatch: Yanıltıcı tanıtım görselleri, uygunsuz sohbetler. 
  • Diablo: Oyun görevlerinin kötü niyetli unsurlar barındırması ve uygunsuz sohbetler
  • World of Warcraft: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi ve uygunsuz sohbetler
  • Westward Journey: Kadın karakterlerin müstehcen şekilde sergilenmesi, uygunsuz sohbetler ve tarihi değerlerin istismar edilmesi 
  • Code: Eva: Rütbeye göre şekillenen ödüllendirme sistemi ve tarihi değerlerin istismar edilmesi
  • The Legent of Mir 3: Uygunsuz sohbetler
  • Swords of Legends Online: Uygunsuz sohbetler

https://www.gamespace.com/all-articles/news/china-ban-pubg-fortnite-paladins/ Yorum Yaz
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deoks 5 ay en beğenilen
Vay be. Yasak kararına bile tebrikler diyen insanlar var aramızda. Sizin neyinize wikipedia falan.
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Last Troll Bender 5 ay
Eyy ileri demokrasi sen nelere kadirsin.
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Jon SNOW 37 5 ay
Komunist diktatorlukle yonetilen cini yalayanlar ne dusunuyor bu konuda acaba
Allahtan su cin rusyada dogmamisim
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White Death 5 ay
Çin genelde kendi alternatif uygulamalarını yapıyor, mesela youtube 2009 yılından beri yasak yerine youku diye bir şey yaptılar onu kullandırtmaya çalışıyorlar. Bu oyunlar için de böyle bir şey olabilir belki. Zaten çinli şirketlere ait bu oyunlar diyorsunuz ama çin devletinin şirketleri önemseyeceğini sanmıyorum.
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loiloyse 5 ay
Bu ülkede neden temiz bilgi yok? Hiçkimse de sorgulamamış.
Ortada yasaklama henüz yok. Çoğu Çin kaynaklı oyunlar bunlar. League of Legends dahil olmak üzere Tencent'a ait birçok oyun var. Çin enayi mi yasaklasın?
dexerto.com/...
O-ku-yun.
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Piêr Dé Sans 5 ay
PUBG ye kan diyi Diablo ya uygunsuz sohbet demek baya komik sebepler olmuş
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ø 5 ay
Halkçılık budur, nesillerini korumak için bütün hükümetlerin bu şekilde önlemler alması gerekiyor.
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sadistica 5 ay
çünkü adamların boş vakti yok bizler gibi boş beleş yaşamıyorlar çalışmaya muhtaçlar
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Sensuski 5 ay



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Royal Flush 5 ay
Tencent oyunlarına bile acımamıslar.
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ßLacKLioN 5 ay
iyi olmuş bu adamlar full hile açıyorlardı her türlü hile hurda bunlardan çıkıyor knight online da tren yapıyorlardı :D
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Guest-427C16E22 5 ay
Şu tiktok denen aptal uygulamayı kaldirsinlar.Bir insan kendini bu durumlara nasıl sokar.
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PresidentObama 5 ay
adamlar lolde geçen sene altın sezonlarını yaşadılar bütün kupaları aldılar
xd
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