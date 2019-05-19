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Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir

Google'ın Pixel 2 modelleriyle birlikte tanıttığı şarkı tanıma özelliği, her nesilde gelişmeye devam ediyor. Uygulama kodunda son ortaya çıkana göre geçmişte konum ve aktivite bilgileri de bulunacak
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir
Google Now Playing, ya da “Şimdi Oynatılıyor” özelliği, XDA Developers tarafından incelenen yeni sürümün kodlarında konum ve aktivite takibi yapacağına yönelik ipuçları sundu. İncelenen Mart ayı betası, 1.0.229715350 sürüm numarasına sahip.
İlk olarak Pixel 2 jenerasyonunda tanıtılan özellik, cihazın mikrofonlarını sürekli olarak aktif tutuyor ve ortamda çalan şarkıları kendi veri merkeziyle karşılaştırıyor. Bir eşleşme sağlandığında bunu hem kilit ekranında, hem de bildirimlerde gösteren özellik, Pixel 3 ile birlikte gelişerek eşleşme sağlanan şarkıların listesini de tutmaya başladı.
Keşfedilen potansiyel özellik, çalan şarkıların yanında o sırada sizin ne yaptığınızı ve nerede olduğunuzu da gösterecek. Bu gelişim ile birlikte özelliğin potansiyeli bir miktar daha açığa çıkmış olacak diyebiliriz.
Uygulama incelemelerinde her zaman olduğu gibi satırlar şimdilik kodda yer alsa da, son sürümde de olacaklarına dair herhangi bir garanti yok.

https://www.xda-developers.com/google-pixel-now-playing-location-activity-tracking/ Yorum Yaz
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smart1978 2 hf.
Pixel 2 XL sahibiyim Android Q Beta3 ile kullanmaktayim. PEk bilinmeyen bir detayi paylasayim :) :
Populer calan bir muzigi dinleyip sizin yerinize nedir kimin sarkisidir vs diye bulan Shazam uygulmasi zaten Google Asistanin icinde entegredir guzel calisiyor :) ...
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V4LKyR 2 hf.
Google'ın özellikleri güzel, yataktan bağırıyorum alarmı kapat diye, anında susuyor. :)
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