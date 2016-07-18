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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

“Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor”

Artık konsol geliştiricileri, 2-3 yıllık güncelleme döngülerini benimsemeye başladı. Bilgisayar sektörüne giderek daha çok benzeyen bu duruma, oyun geliştiricileri olumlu bakıyor.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde konsol pazarında yaşanan değişiklik oldukça dikkat çekici. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek adına, 7-8 yılda bir konsol güncelleme stratejisi tarihe karıştı. Artık konsol geliştiricileri, 2-3 yıllık güncelleme döngülerini benimsemeye başladı. Bilgisayar sektörüne giderek daha çok benzeyen bu duruma, oyun geliştiricileri olumlu bakıyor.

Epic Games patronu Tim Sweeney, yukarıdaki konuya değinerek, konsolların daha sık güncellenmesini oyun endüstrisi açısından oldukça faydalı bulduğunu belirtti. 7-8 yıl aradan sonra, baştan yeni bir konsol geliştirmek yerine, adım adım donanım güncellemesi yapmak, hem oyunculara daha fazla performans sunacak hem de oyun geliştiricilerinin ellerindeki arşivin yok olup gitmesinin önüne geçecek.

Ayrıca Bkz. "İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic!"

Konsolların daha kısa sürelerde güncellenmesi, yonga teknolojilerindeki gelişmeleri de yakalamasını sağlayacak. Örneğin PS4 Neo ve Project Scorpio konsollarının, yeni 14nm grafik mimarisinden faydalanması bekleniyor. Nintendo NX ise, iddialara göre Pascal tabanlı bir Tegra yonga setinden gücünü alacak.

Elbette gelişme bunlarla sınırlı değil. Gelecek yıllarda 10nm seviyesinde grafik mimarileri kullanan konsollar da görebileceğiz. Böylece daha düşük enerji seviyesinde daha yüksek performans sunmak mümkün olacak. Elbette bu noktada, kullanıcıya yansıması da önemli. Bir veya iki nesil boyunca konsolların aynı oyunları desteklemesi, olumlu tepkiler alacaktır. Bu noktada şöyle bir soru işareti de oluşabilir: Tüketici 2-3 yılda bir konsol değiştirmektense, yükseltme imkanı olan oyun bilgisayarına da yönelebilir. Bunlar, zamanla ortaya çıkacak olan tepkiler. 

 

http://www.tweaktown.com/news/53048/consoles-becoming-more-pcs-tim-sweeney-thinks-great/index.html Yorum Yaz
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Master_Evil 2 yıl
bu hamleler konsolları öldürüyor, 7 yıl süren konsol nesillerini bir daha göremeyeceğiz anlaşılan
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trooe199 2 yıl en beğenilen
Oyun üreticileri tabi sevinir remastered adı altında eski oyunu fahiş fiyatla tekrar piyasaya sürebiliyorlar
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Das Boot 2 yıl
Zaten eskisi gibi etrafımda da yeni konsol bekleyen kimse kalmadı. Herkes sistem toplayıp geçiyor.
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HuNTeR_1907 2 yıl
Genel kanı konsollar 6-7 sene, bilgisayarlar 1-2 sene kullanılır şeklinde ama bilgisayarı sadece oyun için düşünmemek lazım kıyaslarken. Konsol parasına alınacak bilgisayarın oyun yönünden ömrü tabii ki çok uzun olmayacaktır ama bilgisayar oyundan ibaret değil, oyun da oynayacağım diyorsanız konsola vereceğiniz parayla daha güçlü ekran kartı ve işlemci alırsanız işler değişiyor. 2009'da PS3 alıp sonrasında (ay farkıyla) bilgisayar toplamıştım, tabii ki bilgisayar toplamda çok daha pahalıya mal olmuştu ama diğer bir yandan bakarsak PS3'e verdiğim parayla uzun yıllar kullandığım ekran kartını aldım ve sonuç olarak da PS3'te güncel oyun oynayamazken bilgisayarda hala oynuyorum, örneğin Project Cars PS3'e çıkmadı ama ben bilgisayarda oynuyorum. Tabii hepsinin yeri ayrı benim için, sadece Playstation'a çıkan exclusive oyunlar için PS; strateji, simulasyon ve multi-platform oyunlar için bilgisayarı tercih ediyorum.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
2K 144hz ekranda FPS oyunu oynuyorum PC'de 150fps altını görmüyor, parasını basıp bu oyun deneyimini alabilirken konsolda 3 tane konsol parası da ödesen gamepad 1080p 60fps de oynamak zorundayım destek yok seçenek yok bana göre arada hala uçurumlar var
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DH Misafiri 2 yıl
Konsollardaki 5 yil onceden kalma donanim yuzunden PC oyunlari da hep downgrade edilmis halde geliyor. Ureticiler kopya oyun nedeniyle optimizasyon ile ugrasmiyor. Fahis oyun fiyatlari orjina oyun alimini azaltiyor. Yeni nesil PC donanimi almayi baltaliyor. Boyle anlamsiz bir dongu.
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BARIŞ55 2 yıl
Ya yürü git, teoride imkansız öyle birşey, pratikte nasıl mümkün olsun.

SDK'yı, geliştirmeyi konsolda joystick ile yap da görelim. O zaman derim ki tamam olmuş.

Daha web sayfası açamıyor adam gibi.

Kol gibi oyun fiyatları da cabası.
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wustti 2 yıl
bu hamleler sadece konsol oyunculuğunu değil pc oyunculuğunu da vurur. kendi parasını kazanıp oyun delisi olan kaç yetişkin vardır. benim gördüklerim de genelde belli başlı oyunları alıp oynuyor. grafikler sürekli gelişirse orta seviye kartların ömrü daha çabuk bitecek. üst seviyenin performans düşüşü daha çabuk olacak. özellikle konsollarda geriye uyumluluk olmazsa intihar olur zaten. 1 2 nesil daha insanlar eski oyınların yenilenmiş halini alsa da daha sonra cazibesini yitirecek bu olay. pc lerin uzun yıllar orta ya da üst seviye kartlarla oyun oynatması konsolların uzun vadeli kalmasından dolayı idi. şimdi donanım da güncellenirse herkes grafik yarışına girecek.
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ounomaus 2 yıl
şöyle düzgün bir konsol çıksada elimdeki pcyi elden çıkaracam tabi klavye mouse çeviricisi olan
nedenleri hile auto aim yada benzeri hile kullananların olmaması
apaçi kitlesinin daha az olması
oyun düzgün çalışıyor pc ye oranla sallama port olayı yok denecek kadar
herkes aynı makinayı kullandığı için sadece internet hızları farklı oluyor yani pingler
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ozkn_s 2 yıl
Editör erdi' den araklamışsın haberi bizden kaçmaz. Geçenki videosunda bahsetmişti. Haberde ilgi çekici bilinmeyen bir detay yok.
Konsol kullanmam PC den Vazgeçmem.
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kadirirdem 2 yıl
konsollar ölür böyle devam ederse...
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BekirTemel 2 yıl
fiyat-performans bazında zaten yeterliler,en az 5000 liralık pcden 1-2 gömlek geride olsalar da olur.
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trooe199 2 yıl en beğenilen
Oyun üreticileri tabi sevinir remastered adı altında eski oyunu fahiş fiyatla tekrar piyasaya sürebiliyorlar
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