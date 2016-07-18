“Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor”

Son dönemde konsol pazarında yaşanan değişiklik oldukça dikkat çekici. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek adına, 7-8 yılda bir konsol güncelleme stratejisi tarihe karıştı. Artık konsol geliştiricileri, 2-3 yıllık güncelleme döngülerini benimsemeye başladı. Bilgisayar sektörüne giderek daha çok benzeyen bu duruma, oyun geliştiricileri olumlu bakıyor.
Epic Games patronu Tim Sweeney, yukarıdaki konuya değinerek, konsolların daha sık güncellenmesini oyun endüstrisi açısından oldukça faydalı bulduğunu belirtti. 7-8 yıl aradan sonra, baştan yeni bir konsol geliştirmek yerine, adım adım donanım güncellemesi yapmak, hem oyunculara daha fazla performans sunacak hem de oyun geliştiricilerinin ellerindeki arşivin yok olup gitmesinin önüne geçecek.Ayrıca Bkz. "İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic!"
Konsolların daha kısa sürelerde güncellenmesi, yonga teknolojilerindeki gelişmeleri de yakalamasını sağlayacak. Örneğin PS4 Neo ve Project Scorpio konsollarının, yeni 14nm grafik mimarisinden faydalanması bekleniyor. Nintendo NX ise, iddialara göre Pascal tabanlı bir Tegra yonga setinden gücünü alacak.
Elbette gelişme bunlarla sınırlı değil. Gelecek yıllarda 10nm seviyesinde grafik mimarileri kullanan konsollar da görebileceğiz. Böylece daha düşük enerji seviyesinde daha yüksek performans sunmak mümkün olacak. Elbette bu noktada, kullanıcıya yansıması da önemli. Bir veya iki nesil boyunca konsolların aynı oyunları desteklemesi, olumlu tepkiler alacaktır. Bu noktada şöyle bir soru işareti de oluşabilir: Tüketici 2-3 yılda bir konsol değiştirmektense, yükseltme imkanı olan oyun bilgisayarına da yönelebilir. Bunlar, zamanla ortaya çıkacak olan tepkiler.
http://www.tweaktown.com/news/53048/consoles-becoming-more-pcs-tim-sweeney-thinks-great/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SDK'yı, geliştirmeyi konsolda joystick ile yap da görelim. O zaman derim ki tamam olmuş.
Daha web sayfası açamıyor adam gibi.
Kol gibi oyun fiyatları da cabası.
nedenleri hile auto aim yada benzeri hile kullananların olmaması
apaçi kitlesinin daha az olması
oyun düzgün çalışıyor pc ye oranla sallama port olayı yok denecek kadar
herkes aynı makinayı kullandığı için sadece internet hızları farklı oluyor yani pingler
Konsol kullanmam PC den Vazgeçmem.
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