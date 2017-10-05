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Lockheed Martin, SpaceX'e meydan okudu: İşte dev şirketin Mars planı

Geçtiğimiz hafta Mars planlarını detaylandıran SpaceX'in ardından şimdi de uzay sanayisinin köklü şirketi Lockheed Martin çok önemli duyurular yaptı. İşte şirketin dev Mars hedefleri:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya savunma ve uzay sanayisinin en büyük isimlerinden birisi olan Lockheed Martin, modern uzay yarışında rakibi SpaceX'in gerisinde kalmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) bir etkinlik düzenleyen dev şirket, büyük Mars planlarını ilk kez detaylandırdı.

Uzay araştırmaları tarihi boyunca NASA'nın en büyük partnerlerinden birisi olan Lockheed Martin, Kızıl Gezegen planlarını da yine Amerikan uzay ajansıyla birlikte yürütüyor. Mars'a insan indirmek için tıpkı NASA gibi 2030'lu yılları işaret eden şirket, Kızıl Gezegen'e giden yolda iki aşamalı bir plana sahip.

Lockheed Martin-NASA ikilisi Mars'a insan göndermeden önce gezegenin yörüngesinde dev bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Yukarıdaki görselde temsili halini gördüğümüz bu dev uzay istasyonu Lockheed Martin'in ifadelerine göre 2028 yılında Mars'ın yörüngesine yerleştirilmiş olacak. İstasyonun inşaası ise Yeryüzü'nde değil uydumuz Ay'da olacak.

Hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz hafta NASA ve Roscosmos Ay'da bir uzay üssü kurmak için ortaklık anlaşması imzaladıklarını açıklamıştı. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi NASA, bu uzay üssünü Mars'a giden yolda bir sıçrama noktası olarak görüyor. Uzay ajansı, Lockheed Martin'in geliştireceği dev uzay istasyonunu parçalar halinde Ay uzay üssüne göndererek orada bir bütün haline getirip Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor.

NASA ve Lockheed Martin'in açıkladığı tüm bu planların 2020'li yıllarda tamamlanması hedefleniyor. Ay'da kurulacak uzay üssünün kurulumuna 2020'li yılların başlarında başlayacaklarını söyleyen Lockheed Martin, yine 2020'li yılların ortalarına doğru da uzay üssünün tamamlanmış olacağını söylüyor. Hemen sonrasında ise Mars uzay istasyonunun inşaasına başlanacak. NASA-Lockheed Martin ikilisi, bundan tam 11 yıl sonra, 2028 yılında Mars'ta devasa bir uzay istasyonunun olacağını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor"
Tabi işin belki de en zorlu kısmı uzay istasyonunun Kızıl Gezegen yörüngesine yerleştirilmesinden sonra başlayacak. Zira tüm bu planların nihai hedefi hepimizin de çok iyi bildiği gibi Mars'a bir insan indirmek. Lockheed Martin, ilk 'Marslı'ların 2030'lu yılların başlarında uzay istasyonuna gönderileceğini ve sonrasında uzay istasyonundan ayrılıp Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacağını söylüyor.

Şirketin "planın ikinci aşaması" olarak nitelendirdiği bu kısım yukarıdaki temsili görselde gördüğümüz tekrar kullanılabilir uzay aracı yardımıyla gerçekleştirilecek. 4 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan bu iniş aracı, yörüngedeki uzay istasyonundan ayrılıp üzerindeki iticiler yardımıyla yüzeye iniş yapacak. Astronotlar sonrasında yine aynı uzay aracıyla sadece yakıtını yenileyerek yüzeyden tekrar uzay istasyonuna gidebilecekler.

"Bilim kurguyu gerçeğe dönüştüreceğiz."


İnsanoğlunun artık gezegenler arası bir yolculuk yapma vaktinin geldiğini söyleyen Lockheed Martin başkan yardımcısı Lisa Callahan, konuyla ilgili olarak, "Mars'a insan göndermek bugüne kadar hep bilim kurgu hikayelerinin bir parçasıydı. Ancak bugün bu hayali gerçeğe dönüştürebilecek kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullanıyor.

Lockheed Martin'in sunum sırasında anlattığı tüm bu planlar gerçekten de özellikle de uzay meraklıları için epey heyecan verici cinsten. Ancak konu uzay araştırmaları olunca maalesef planların beklendiği gibi gittiği de pek görülmüyor. Zira Ay'da bir uzay üssü kurmak, Mars yörüngesine devasa bir uzay istasyonu yerleştirmek gibi bugüne kadar hiç yapılmamış, belki de uzay araştırmaları tarihinin en zorlu görevlerinden bahsediyoruz. Bu nedenle bugün birçok bilim insanı NASA-Lockheed Martin ikilisinin Mars'a insan gönderme planlarının 2040'lı yıllara ertelenebileceğini hatta bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor.
Lockheed Martin'in Mars uzay üssüyle ilgili hazırladığı video: 


SpaceX vs. NASA/Lockheed Martin


Tabi konu Mars'a insan indirmek olunca akıllara hemen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX geliyor. NASA 2030'lu yılları işaret ediyor olsa da bildiğiniz üzere SpaceX uzun bir süredir 2024 gibi çok yakın bir tarihte Mars'a ilk insanları göndereceklerini söylüyor. Ancak şirketin bu hedefi ne kadar gerçekçi tartışılır. Zira NASA-Lockheed Martin ikilisinin aksine SpaceX, bu tarz insanlı uzay araştırmaları için şu aşamada çok ama çok tecrübesiz bir şirket.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi"
Henüz Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyamayan SpaceX, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda 2022 için planlanan Red Dragon isimli insansız Mars görevini de iptal ettiğini duyurmuştu. Hâl böyle olunca, bugün alçak Dünya yörüngesine bile astronot gönderemeyen veya Mars'a insansız bir uzay görevi düzenleyemeyen bir şirketin 7-8 yıl içerisinde Kızıl Gezegen'e insan indireceğine inanmak gerçekten zor. Gelecek planlarıyla ilgili abartılı ifadeler kullanmaktan hoşlanan Elon Musk, muhtemelen önümüzdeki yıllarda planların 2030'lara ertelendiğini açıklayacaktır.

Tabi 2030'lu yıllarda bile olsa Mars'a insan indirmek belki de yüzyıllar boyu unutulmayacak büyük bir başarı olarak tarihe geçecektir. Bakalım "modern uzay yarışı" dediğimiz Mars'a insan indirme görevini ilk kim başaracak.

http://www.lockheedmartin.com/us/ssc/mars-orion.html Yorum Yaz
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susesa 2 yıl en beğenilen
Dilerim yüzlerine gözlerine bulaştırır şerefsizler.
Savunma şirketiymiş, pehhhh.... Para için savaş çıkaran kan tüccarı derin devlet şirketi. Bunlar bu işe girdiyse kesin işin içinde kan ve para vardır.
F35 yapacağım diye Türkiye dahil bir dolu ülkeyi senelerce soydular, soymaya da devam ediyorlar. Hem en son bize uçak verecekler hem de canları istediğinde uçaklarımızı kilitleyebilecekler.
Köklerine kibrit suyu...
Dilerim yüzlerine gözlerine bulaştırır şerefsizler.Savunma şirketiymiş, pehhhh.... Para için savaş çıkaran kan tüccarı derin devlet şirketi. Bunlar bu işe g...
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tahir40 2 yıl
Yıllardır Boing ile Lockheed Martin milyarlarca dolar söğüşlediler ABD'de, şimdilerde Elon Abimizin 10'da biri paraya yaptığı yörüngeye ikmal ve uydu fırlatma işleri için. Artık ihale alamayınca tutuşurlar tabi...
Yıllardır Boing ile Lockheed Martin milyarlarca dolar söğüşlediler ABD'de, şimdilerde Elon Abimizin 10'da biri paraya yaptığı yörüngeye ikmal ve uydu fırlatma i...
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malkooklam 2 yıl
SANKİ TÜPÜ-TAK cıkacak yukarı, gidecek marsa.
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The Ace of Spades 2 yıl
Lockheed sen git önce F-35 Lighting 2'lerin kronik hatalarını düzelt , 11 senede hala planlanan uçak sayısının 10'da 1'ini göremediniz ..
Seneye 2018'e F-35 C'leri yetiştirin siz önce :)
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TetraYazilim 2 yıl
Benim merak ettiğim nokta şu, NASA, SpaceX ve bu konuda adı geçen şirket Alçak yörünge ve Van allen kuşağı dediğimiz olayı nasıl çözdüler ? İzlediğim bir kaç video da NASA ve NASA mühendisleri hatta barack obama bile bu durum için açıklamalar yapmıştı.
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Guest-F01EF196D 2 yıl TetraYazilim
TetraYazilim
Benim merak ettiğim nokta şu, NASA, SpaceX ve bu konuda adı geçen şirket Alçak yörünge ve Van allen kuşağı dediğimiz olayı nasıl çözdüler ? İzlediğim bir kaç video da NASA ve NASA mühendisleri hatta barack obama bile bu durum için açıklamalar yapmıştı.

forum.donanimhaber.com/...
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TIGERSHARK 2 yıl
Öncelikle aya daimi bir üs kurun ondan sonra marsa gidersiniz
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Guest-F01EF196D 2 yıl
Bunun böyle olacağı belliydi. Neil DeGrasse Tyson da güzelce açıklamıştı. Böyle işler önce devlet eliyle yapılır. Ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiği öğrenilir. Sonra özel şirketlere kapı aralanır.
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Amd64x2 2 yıl
Sazlıkken gitmek lazım, ileride çok değerlenecek oralar.
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serafon 2 yıl
adamlarda kaç başkan öncesi bir plan açıklanıyor, kaç başkan geçiyor ama plandan sapmıyorlar. Bizde bitmeye yakın olsa bile proje hükümet değişti mi iş bitiyor. Bu sürekliliği sağlayamadığımız sürece izlemekten başka bir şey yapamayız.
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susesa 2 yıl en beğenilen
Dilerim yüzlerine gözlerine bulaştırır şerefsizler.
Savunma şirketiymiş, pehhhh.... Para için savaş çıkaran kan tüccarı derin devlet şirketi. Bunlar bu işe girdiyse kesin işin içinde kan ve para vardır.
F35 yapacağım diye Türkiye dahil bir dolu ülkeyi senelerce soydular, soymaya da devam ediyorlar. Hem en son bize uçak verecekler hem de canları istediğinde uçaklarımızı kilitleyebilecekler.
Köklerine kibrit suyu...
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smart1978 2 yıl susesa
Turkiye de ozellikle AKP zihniyetinin Mars Plani olsaydi camii leri ne kadar cok yaparlar kaygisi olurdu... Kible meselesi icin de icinden cikamazlardi....
Cogu devletin derini vardir... Bunu yadirgayacak birsey yoktur...
Sen ucak satsan eminim belli durumlarda ucaklari kilitleme hatta dusurme komutlarini da uydudan yollardin. Gerci once kendi uydu standardi olmali Turkiye nin . El alemin uydu sistemi standardi var.. Turkiye nin neyi var ?
Sadece ucak yapmakla da olmuyor ...
Sonuca bakarim. Mars icin Arap lar bile cok onceden adimlari attilar bile ...
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ardicli2000 2 yıl susesa
susesa
Dilerim yüzlerine gözlerine bulaştırır şerefsizler.
Savunma şirketiymiş, pehhhh.... Para için savaş çıkaran kan tüccarı derin devlet şirketi. Bunlar bu işe girdiyse kesin işin içinde kan ve para vardır.
F35 yapacağım diye Türkiye dahil bir dolu ülkeyi senelerce soydular, soymaya da devam ediyorlar. Hem en son bize uçak verecekler hem de canları istediğinde uçaklarımızı kilitleyebilecekler.
Köklerine kibrit suyu...

Savaştan nemalandıkları konusuna tamamen katılıyorum. Ancak TÜRKİYE yi söğüşledikleri kısmı olmamış. Kimse silah zoruyla ihaleye sokmadı, uçak al demedi bize. Nitekim alacağız dedik ama 2 kere erteledik sayı düşürdük. 2 katı fiyatına kakalayacaklardı yemedi. Tai de bir arkadaşla da atıştıydık. Takep artarsa fiyat düşer diye iddia etmişti de 200 uçak siparişiyle yatı yarıya fiyat düştüğünü gösteren grafiği göndermişti. Komik. 60 milyar dolarlık proje 200 sipatiş fiyatalar güm :)). Şerefsizler orası kesin. Ama alma kardeşim alma. Kimse zorlamıyor. Beceremiyorsan da kazıklarlar.
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feylosoft 2 yıl
Hadi bakalım maşallah. İnsanlığın gidebileceği tek nokta ve gerçekten ilerlemesi için en büyük aşama. Uzaya yayılmadan insanlığın birkaç yüzyılda daha sağlıklı yaşaması mümkün değil.
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tahir40 2 yıl
Yıllardır Boing ile Lockheed Martin milyarlarca dolar söğüşlediler ABD'de, şimdilerde Elon Abimizin 10'da biri paraya yaptığı yörüngeye ikmal ve uydu fırlatma işleri için. Artık ihale alamayınca tutuşurlar tabi...
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