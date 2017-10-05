Lockheed Martin, SpaceX'e meydan okudu: İşte dev şirketin Mars planı

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Şirketin "planın ikinci aşaması" olarak nitelendirdiği bu kısım yukarıdaki temsili görselde gördüğümüz tekrar kullanılabilir uzay aracı yardımıyla gerçekleştirilecek. 4 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan bu iniş aracı, yörüngedeki uzay istasyonundan ayrılıp üzerindeki iticiler yardımıyla yüzeye iniş yapacak. Astronotlar sonrasında yine aynı uzay aracıyla sadece yakıtını yenileyerek yüzeyden tekrar uzay istasyonuna gidebilecekler.

"Bilim kurguyu gerçeğe dönüştüreceğiz."

Lockheed Martin'in sunum sırasında anlattığı tüm bu planlar gerçekten de özellikle de uzay meraklıları için epey heyecan verici cinsten. Ancak konu uzay araştırmaları olunca maalesef planların beklendiği gibi gittiği de pek görülmüyor. Zira Ay'da bir uzay üssü kurmak, Mars yörüngesine devasa bir uzay istasyonu yerleştirmek gibi bugüne kadar hiç yapılmamış, belki de uzay araştırmaları tarihinin en zorlu görevlerinden bahsediyoruz. Bu nedenle bugün birçok bilim insanı NASA-Lockheed Martin ikilisinin Mars'a insan gönderme planlarının 2040'lı yıllara ertelenebileceğini hatta bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Lockheed Martin'in Mars uzay üssüyle ilgili hazırladığı video:

SpaceX vs. NASA/Lockheed Martin

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Tabi 2030'lu yıllarda bile olsa Mars'a insan indirmek belki de yüzyıllar boyu unutulmayacak büyük bir başarı olarak tarihe geçecektir. Bakalım "modern uzay yarışı" dediğimiz Mars'a insan indirme görevini ilk kim başaracak.

http://www.lockheedmartin.com/us/ssc/mars-orion.html

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