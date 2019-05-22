Microsoft, Apple Watch için Outlook bildirimlerini yeniden tasarladı

Teknoloji Editörü
iOS için güncellenmiş Outlook, Apple Watch'taki bildirimler için rafine bir tasarım sunuyor ve bilgilerin okunmasını genel olarak kolaylaştırıyor. Konu satırı ve takvim randevu ayrıntıları artık bildirimin içinde görüntülenecek.
Kullanıcı deneyimi iyileştirildi
Microsoft yöneticilerinden Michael Palermiti Twitter hesabından yaptığı açıklama ile e-posta ve takvim hatırlatma bildirimlerinin tamamen yeniden tasarlandığını duyurdu. Bu güncelleştirme ile Microsoft Outlook, iOS'taki 3.24.0 sürümüne yükseldi ve kullanıcılar için indirmeye sunuldu. Yeni versiyon ile ilgili olarak yapılan açıklamada: "Geliştirilmiş Apple Watch bildirimlerimizle e-postaları, hatırlatıcıları kolayca görün ve bir bakışta sıradaki toplantınızın nerede olduğunu öğrenin." ifadeleri yer alıyor.Microsoft, Apple Watch modellerindeki Outlook deneyimini iyileştirmek için çok çalışıyor ve en son güncellemeler de bunun bir göstergesi. Örneğin, şirket yakın zamanda iOS için Outlook'a yeni Apple Watch Series 4 komplikasyonları ekledi ve bu özellik, ayın başlarında 3.22.1 sürümüyle tanıtıldı. Outlook zaten iPhone ve iPad için en başarılı uygulamalardan biri ve bu sık güncellemeler de, daha fazla kullanıcıyı çekmekte önemli bir rol oynuyor.
https://twitter.com/MPalermiti/status/1130531222893998082 Yorum Yaz Paylaş Tweetle