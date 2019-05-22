Microsoft, Apple Watch için Outlook bildirimlerini yeniden tasarladı

iOS için güncellenmiş Outlook, Apple Watch'taki bildirimler için rafine bir tasarım sunuyor ve bilgilerin okunmasını genel olarak kolaylaştırıyor. Konu satırı ve takvim randevu ayrıntıları artık bildirimin içinde görüntülenecek.

Kullanıcı deneyimi iyileştirildi

Microsoft yöneticilerinden Michael Palermiti Twitter hesabından yaptığı açıklama ile e-posta ve takvim hatırlatma bildirimlerinin tamamen yeniden tasarlandığını duyurdu. Bu güncelleştirme ile Microsoft Outlook, iOS'taki 3.24.0 sürümüne yükseldi ve kullanıcılar için indirmeye sunuldu. Yeni versiyon ile ilgili olarak yapılan açıklamada: "Geliştirilmiş Apple Watch bildirimlerimizle e-postaları, hatırlatıcıları kolayca görün ve bir bakışta sıradaki toplantınızın nerede olduğunu öğrenin." ifadeleri yer alıyor.

https://twitter.com/MPalermiti/status/1130531222893998082

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Microsoft,modellerindeki Outlook deneyimini iyileştirmek için çok çalışıyor ve en son güncellemeler de bunun bir göstergesi. Örneğin, şirket yakın zamanda iOS için Outlook'a yenikomplikasyonları ekledi ve bu özellik, ayın başlarında 3.22.1 sürümüyle tanıtıldı. Outlook zatenveiçin en başarılı uygulamalardan biri ve bu sıkde, daha fazla kullanıcıyı çekmekte önemli bir rol oynuyor.