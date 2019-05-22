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Microsoft, Apple Watch için Outlook bildirimlerini yeniden tasarladı

Microsoft, iOS için Outlook'un yeni bir sürümünü yayınladı ve bu kez odak iPhone'da değil Apple Watch'ta. Daha temiz bir tasarım sunan yeni versiyonun detayları haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Apple Watch
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iOS için güncellenmiş Outlook, Apple Watch'taki bildirimler için rafine bir tasarım sunuyor ve bilgilerin okunmasını genel olarak kolaylaştırıyor. Konu satırı ve takvim randevu ayrıntıları artık bildirimin içinde görüntülenecek.

Kullanıcı deneyimi iyileştirildi

Microsoft yöneticilerinden Michael Palermiti Twitter hesabından yaptığı açıklama ile  e-posta ve takvim hatırlatma bildirimlerinin tamamen yeniden tasarlandığını duyurdu. Bu güncelleştirme ile Microsoft Outlook, iOS'taki 3.24.0 sürümüne yükseldi ve kullanıcılar için indirmeye sunuldu. Yeni versiyon ile ilgili olarak yapılan açıklamada: "Geliştirilmiş Apple Watch bildirimlerimizle e-postaları, hatırlatıcıları kolayca görün ve bir bakışta sıradaki toplantınızın nerede olduğunu öğrenin." ifadeleri yer alıyor.
Microsoft, Apple Watch modellerindeki Outlook deneyimini iyileştirmek için çok çalışıyor ve en son güncellemeler de bunun bir göstergesi. Örneğin, şirket yakın zamanda iOS için Outlook'a yeni Apple Watch Series 4 komplikasyonları ekledi ve bu özellik, ayın başlarında 3.22.1 sürümüyle tanıtıldı. Outlook zaten iPhone ve iPad için en başarılı uygulamalardan biri ve bu sık güncellemeler de, daha fazla kullanıcıyı çekmekte önemli bir rol oynuyor.

https://twitter.com/MPalermiti/status/1130531222893998082 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korayalttantire 2 hf.
Apple Watch uygulamasinda e-mailler gec senkronize oluyor. Ayrica odaklanmis gelen kutusundan diger gelen kutusuna gecmek icin listenin en altina gitmeniz, sonra yine elle uste cikmaniz gerekiyor. Kullanissiz. Ayrica isaretlenmis e-mailleri filtreleme de yok.
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