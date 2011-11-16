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Microsoft Xbox 10. yılını geride bıraktı

7 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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2000'li yılların başında Sony ve Nintendo'nun at koşturduğu konsol pazarına 15 Kasım 2001 tarihinde Xbox adlı modeliyle iddialı bir giriş yapan Microsoft, aradan geçen 10 yılda konsol alanında pek çok devrim yaptı. Kuzey Amerika'da pazara çıktıktan sonra büyük ilgi göre Pentium-III tabanlı konsol on milyonlarca evin oturma odasındaki yerini aldı.

İlk hafta 100 000 adet satış yapan, 45 günde 1.5 milyon barajını aşan Xbox döneminin en hızlı satılan oyun konsolu ünvanını da elde etmişti. ABD'de satılan ilk konsol bizzat Microsoft CEO'su Bill Gates tarafından müşterisine törenle teslim edilmişti. 4 Aralık'ta konsol için çıkan efsane Halo serisi ise yine dönemin en hızlı satılan konsol oyunu oldu. 

2005 yılında yerini Xbox 360 modeline bırakan Xbox halen büyük bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediyor. Xbox 360 ise 57 milyondan fazla oyunseverin oturma odasını süslüyor. Son 16 aydır Microsoft Xbox 360, ABD pazarının en çok satan konsolu. Konsolun oluşturduğu donanım, yazılım ve aksesuar pazarı ise on milyar dolar sınırını geçti.

Kinect hareket algılama sensörü ile önemli bir avantaj sağlayan Microsoft Xbox 360 önümüzdeki bir kaç yıl daha pazarı domine etmeye devam edecek gibi görünüyor. Microsoft konsolun 10. yılını farklı etkinliklerle kutladı.

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masaüçyarımsaat 7 yıl
maalesef ki daha türkiyeye daha gelmedi
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DH Misafiri 7 yıl
swat882
yok mu 10. yıl şerefine hediye filan bill amca

Adam kuponla dondurma yiyen bir kimse, bedava bal sirkeden tatlıymış, trilyoner olsa bile, hatta zenginledikçe daha tatlı geliyor sanırım.
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Tanarri 7 yıl
FaruK_26
PS3 Ve Xbox 360 birleşince ortaya süper bir şey çıkıyor.Oyun konsolda oynanır bir daha söylüyorum.Her sene yok ekran kartı değiştir yok işlemci değiştir ,yok ram değiştir derdi yok.Zaten en iyi oyunlarda konsollara çıkıyor.BF3 istina.Nerdeyse 10 yıl destek var konsollara.

Keşke birde oyun paraları ucuz olasa yaklaşık 10 tane oyuna 1 tane konsol alınıyo kaldıki ekran kartı ram değiştirmek daha makul bi hale geliyo malesef. 'Gerçi bu konu tartışılır sürekli çünki ikisininde (konsol ve pc) verdiği zevk farklı.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
PS3 Ve Xbox 360 birleşince ortaya süper bir şey çıkıyor.Oyun konsolda oynanır bir daha söylüyorum.Her sene yok ekran kartı değiştir yok işlemci değiştir ,yok ram değiştir derdi yok.Zaten en iyi oyunlarda konsollara çıkıyor.BF3 istina.Nerdeyse 10 yıl destek var konsollara.
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serkan17tevez 7 yıl
playstation 3 gerisi taklit.
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IceRulez 7 yıl
Doom
Doom 2
Aladdin
Prince of percia
Duke Nukem Manhattan
Carmageddon
Carmageddon 2
Bunları da unutmayalım
Oynadıkça tüylerim ürperen oyunu hissettiğim tek oyun bunlardır boyutlarını da toplasanız 100mb etmezler
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sgnr 7 yıl
Microsoft Live ücretli değildir.
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şiki_şiki_baba 7 yıl
Shitbox
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DH Misafiri 7 yıl
Xbox Live (Online Servis Yani) Ücretli mi? PSN ücretsiz diye biliyorum. Avantaj dezavantaj nedir? Yardım please :)
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Batuist 7 yıl
konsollar yüzünden zaten grafikler bu kadar yavaş ilerledi.. 20 senede 2 konsol mu çıkarmış!!! işlemciler hergün gelişiyor konsollar on yılda bir..
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2K 7 yıl
Batuist

konsollar yüzünden zaten grafikler bu kadar yavaş ilerledi.. 20 senede 2 konsol mu çıkarmış!!! işlemciler hergün gelişiyor konsollar on yılda bir..

Nedir bu grafik takıntınız anlamıyorum hala Quke 3 , Diablo 2 oynuyorum Crysis 2 ve BF3 gibi grafikleri aşmış oyunlar bile onlar kadar zevk vermiyor.
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