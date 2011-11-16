Microsoft Xbox 10. yılını geride bıraktı

2000'li yılların başında Sony ve Nintendo'nun at koşturduğu konsol pazarına 15 Kasım 2001 tarihinde Xbox adlı modeliyle iddialı bir giriş yapan Microsoft, aradan geçen 10 yılda konsol alanında pek çok devrim yaptı. Kuzey Amerika'da pazara çıktıktan sonra büyük ilgi göre Pentium-III tabanlı konsol on milyonlarca evin oturma odasındaki yerini aldı.





İlk hafta 100 000 adet satış yapan, 45 günde 1.5 milyon barajını aşan Xbox döneminin en hızlı satılan oyun konsolu ünvanını da elde etmişti. ABD'de satılan ilk konsol bizzat Microsoft CEO'su Bill Gates tarafından müşterisine törenle teslim edilmişti. 4 Aralık'ta konsol için çıkan efsane Halo serisi ise yine dönemin en hızlı satılan konsol oyunu oldu.





2005 yılında yerini Xbox 360 modeline bırakan Xbox halen büyük bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediyor. Xbox 360 ise 57 milyondan fazla oyunseverin oturma odasını süslüyor. Son 16 aydır Microsoft Xbox 360, ABD pazarının en çok satan konsolu. Konsolun oluşturduğu donanım, yazılım ve aksesuar pazarı ise on milyar dolar sınırını geçti.





Kinect hareket algılama sensörü ile önemli bir avantaj sağlayan Microsoft Xbox 360 önümüzdeki bir kaç yıl daha pazarı domine etmeye devam edecek gibi görünüyor. Microsoft konsolun 10. yılını farklı etkinliklerle kutladı.