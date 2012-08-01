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Microsoft, yeni e-posta servisi Outlook.com'u resmen duyurdu

6 yıl
10,1b
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, yeni e-posta servisi Outlook.com'u resmen duyurdu
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16 yıldır elektronik posta hizmeti veren Hotmail, baştan aşağı yenileniyor. Daha önce de birkaç kez isim değişikliğine gidilen servisin yeni adı, Outlook olacak. Bulut tabanlı bir yapıya sahip olan Outlook'un uzun süredir devam eden düşüşü önleyip Gmail karşısında tekrar yükseliş sağlaması umuluyor.
Google, Gmail'i 2004'te duyurmuş ve e-posta sektöründe yeni bir dönem başlatmıştı. Microsoft, Outlook.com'un taşıdığı özellikler ve bulut bilişimi benimseyen sistemiyle aynı başarıyı elde edeceğine inanıyor. Halihazırda 324 milyon kullanıcı ve %36 pazar payıyla liderliği elinde tutan Redmon merkezli şirketi, %32 ile Yahoo Mail ve %31 ile Google Gmail takip ediyor. Ancak son dönemde Gmail'in büyüme hızında yaşanan artışla, hem Microsoft hem de Yahoo'yu geride bırakacağı tahmin ediliyordu. Microsoft, gidişatı Outlook.com ile lehine çevirmek istiyor.
Microsoft, yeni e-posta servisi Outlook.com'u resmen duyurdu
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Outlook, Metro arayüzünden çizgiler taşıyor. İstediğiniz şekilde renklendirebileceğiniz üst çubuk dışında beyaz, sade bir tasarım hazırlanmış. Sayfanın en sağındaki sütunda reklamlar listeleniyor, en solda ise; gelen kutusu, klasörler, belgeler, fotoğraflar ve diğer seçenekler mevcut. Gelen postaları görüntülemek için oldukça geniş bir alan sunan Outlook'un yeni posta ekleme kısmına girdiğinizde, ekranı tamamen bunun için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 
Tıpkı Office yazılım paketine eşlik eden aynı adlı e-posta istemcisi gibi Outlook.com da Gmail gibi diğer e-posta servislerinden gelen iletilerinizi tek ortamda toplayabilmenizi sağlayacak. Ayrıca Facebook, Twitter, LinkedIn ve Google+ sosyal paylaşım ağlarındaki kişilerinizi Outlook'a aktararak bu kişilerden gelen bildirimlere yine tek bir site üzerinde ulaşabileceksiniz. 
Microsoft, yeni e-posta servisi Outlook.com'u resmen duyurdu
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Posta, Kişiler, Takvim ve SkyDrive bölümlerinde oluşan Outlook, Microsoft hesabına sahip kişilere sunulan 7GB bulut depolama alanı ile döküman ve medya dosyalarınıza de göz atabileceğiniz bir mekan haline gelecek. Gerçekten sade bir görünüme sahip, fakat birçok hizmeti yapısında toplamayı başarıyor. Facebook aracılığıyla çevrimiçi mesajlaşma desteği de sunan servis, yakında Skype bütünleşmesi ile görüntülü görüşme özelliğine de kavuşacak.
Henüz ön inceleme aşamasında olsa da Outlook, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı devirdi. Dilerseniz hemen şimdi www.outlook.com adresini ziyaret edip Hotmail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarın yanı sıra Windows Phone, iOS ve Android işletim sistemli dokunmatik cihazlar için uygun hale getirilen mobil site üzerinden de Outlook servisini kolayca tecrübe edebileceksiniz. Android kullanıcıları, mevcut resmi Hotmail uygulamasını Outlook ile kullanabilecekler.
@hotmail.com ya da diğer adreslere sahip mevcut hesap sahipleri, @outlook.com ile sona eren yeni adreslere güncellenebilecek. Yalnız Microsoft, aynı adresin outlook.com'lu karşılığını alacağınızı garanti etmiyor. Bu yüzden elinizi çabuk tutup istediğiniz adresi almanız gerekiyor. Yoğun ilgiden dolayı servise erişim biraz uzun sürüyor, bazı bölümler ise; şuan için eski arayüzle hizmet veriyor. Yakında Hotmail'in tamamen tarihe gömülüp yeni tasarımın tüm bölümlere entegre edilmesi bekleniyor. 
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www.outloook.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar benim merak ettiğim bir konu var. Hotmail adresim outlook olarak yükseltildi buraya kadar sorun yok. Asıl sorun sildiğim maillerin silinenler kısmından otomatik silinmesi. Gmailde bile silinen mailler 30 gün bekletilir. Bu durum sizde oldu mu? Maillerin silinen mailler kısmında bekletilme sürsi ne kadar biliyor musunuz? Şifrem birinde var yoksa direk ondan şüphe edeceğim. Emin olmadan da neden maillerimi tamamen siliyorsun demek istemiyorum.
Hotmailden outlook'a geçtim birde sohbet kısmı yok tamamen mi kaldırıldı acaba?
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarım ve işlevsellik 10 numara olmuş, Yeni bir hesap açıp kullanmaya başladım. Herkezede tavsiye ederim.
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mert6385 6 yıl
hotmail uzantılı mail adresim vardı ve outlook a geçmem önerildi. outlook a geçerken kullanıcı adımı değiştirdim. şu an hotmail uzantılı mail adresime gelen mailler , yeni outlook uzantılı mail adresimin içinde, eski mail adresim için otomatik oluşturulan klasorun içine gidiyor.

2 sorum olacak.

1) bu gelen maillerin gelen kutusu altına gelmesini nasıl sağlayabilirim ? bunu yapmam gerekiyor yoksa cep telefonumda push mail kullanamıyorum. otomatik oluşturulan klasorun içine mail gelince telefon uyarmıyor.

2) eski mail adresime gelen "gerEksiz mailler" yeni adresime gönderilmiyor sanırım. bazen okuldan gelen mailler de gereksiz kategorisinde olabiliyordu. yine de gereksiz mail kutusuna gidiyordu. bunların da gönderilmesini nasıl sağlayabilirim.

teşekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'a benzemeye devam. piyasaya ayak uydurmak lazım. Microsoft yavaş yavaş sadeliği yakalıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Hotmail olanlar sistem tarafından otomatik mi geçecekler.Kullanıcı geçiş yapmazsa hesabı silinebilir mi?
Bir de yeni hesaba geçildiğinde mailler hotmaile gelirse yeni hesaba yönlendirilecekler mi?
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DH Misafiri 6 yıl
outlook.com iğrenç bir domain olmuş. Bunun yerine live.com u mail servisi yapsalar çok daha iyi olurdu. isimsoyisim@live.com oldukça güzel dururduç
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acbold 6 yıl
EKSİK: Mail girip sildiğinize gelen kutuna dönüyor,bir önceki veya sonraki maile dönmesi gerekirken.Benim fikrim bir sonra gelen maile dönmesi gerek.Bu ayarlar sunsalar iyi olacak
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AlphaScramble 6 yıl
Bence en buyuk artısı Hotmaıl.com a gore hızlı olması tasarım gayet guzel
Bakalım wındows 8 nasıl olacak
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jrblue 6 yıl
Adım soyadım üzerinden türetebildiğim tüm adresleri aldım açıkcası - ve _ dahil. yeterli en güzel özellik en fazla 5 taneye kadar hesapları birbirine bağlayıp tek bir mail hesabını açarak hepsine ulaşabilmeniz olmuş...
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SoldaTr 6 yıl
Kaçtı artık o tren Microsoft, Android böyle yükselmeye devam ederken Gmail'i durdurmak imkansız.
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SuspectT 6 yıl SoldaTr
SoldaTr
Kaçtı artık o tren Microsoft, Android böyle yükselmeye devam ederken Gmail'i durdurmak imkansız.

Android konusunu karistirmayalimda ise cidden Gmail cok basarili
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DH Misafiri 6 yıl
fenerbahcecumguriyeti@outlook.com anlaşabiliriz :)
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