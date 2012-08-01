Microsoft, yeni e-posta servisi Outlook.com'u resmen duyurdu





16 yıldır elektronik posta hizmeti veren Hotmail, baştan aşağı yenileniyor. Daha önce de birkaç kez isim değişikliğine gidilen servisin yeni adı, Outlook olacak. Bulut tabanlı bir yapıya sahip olan Outlook'un uzun süredir devam eden düşüşü önleyip Gmail karşısında tekrar yükseliş sağlaması umuluyor.

Google, Gmail'i 2004'te duyurmuş ve e-posta sektöründe yeni bir dönem başlatmıştı. Microsoft, Outlook.com'un taşıdığı özellikler ve bulut bilişimi benimseyen sistemiyle aynı başarıyı elde edeceğine inanıyor. Halihazırda 324 milyon kullanıcı ve %36 pazar payıyla liderliği elinde tutan Redmon merkezli şirketi, %32 ile Yahoo Mail ve %31 ile Google Gmail takip ediyor. Ancak son dönemde Gmail'in büyüme hızında yaşanan artışla, hem Microsoft hem de Yahoo'yu geride bırakacağı tahmin ediliyordu. Microsoft, gidişatı Outlook.com ile lehine çevirmek istiyor.

Outlook, Metro arayüzünden çizgiler taşıyor. İstediğiniz şekilde renklendirebileceğiniz üst çubuk dışında beyaz, sade bir tasarım hazırlanmış. Sayfanın en sağındaki sütunda reklamlar listeleniyor, en solda ise; gelen kutusu, klasörler, belgeler, fotoğraflar ve diğer seçenekler mevcut. Gelen postaları görüntülemek için oldukça geniş bir alan sunan Outlook'un yeni posta ekleme kısmına girdiğinizde, ekranı tamamen bunun için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Tıpkı Office yazılım paketine eşlik eden aynı adlı e-posta istemcisi gibi Outlook.com da Gmail gibi diğer e-posta servislerinden gelen iletilerinizi tek ortamda toplayabilmenizi sağlayacak. Ayrıca Facebook, Twitter, LinkedIn ve Google+ sosyal paylaşım ağlarındaki kişilerinizi Outlook'a aktararak bu kişilerden gelen bildirimlere yine tek bir site üzerinde ulaşabileceksiniz.

Posta, Kişiler, Takvim ve SkyDrive bölümlerinde oluşan Outlook, Microsoft hesabına sahip kişilere sunulan 7GB bulut depolama alanı ile döküman ve medya dosyalarınıza de göz atabileceğiniz bir mekan haline gelecek. Gerçekten sade bir görünüme sahip, fakat birçok hizmeti yapısında toplamayı başarıyor. Facebook aracılığıyla çevrimiçi mesajlaşma desteği de sunan servis, yakında Skype bütünleşmesi ile görüntülü görüşme özelliğine de kavuşacak.

Henüz ön inceleme aşamasında olsa da Outlook, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı devirdi. Dilerseniz hemen şimdi www.outlook.com adresini ziyaret edip Hotmail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarın yanı sıra Windows Phone, iOS ve Android işletim sistemli dokunmatik cihazlar için uygun hale getirilen mobil site üzerinden de Outlook servisini kolayca tecrübe edebileceksiniz. Android kullanıcıları, mevcut resmi Hotmail uygulamasını Outlook ile kullanabilecekler.

@hotmail.com ya da diğer adreslere sahip mevcut hesap sahipleri, @outlook.com ile sona eren yeni adreslere güncellenebilecek. Yalnız Microsoft, aynı adresin outlook.com'lu karşılığını alacağınızı garanti etmiyor. Bu yüzden elinizi çabuk tutup istediğiniz adresi almanız gerekiyor. Yoğun ilgiden dolayı servise erişim biraz uzun sürüyor, bazı bölümler ise; şuan için eski arayüzle hizmet veriyor. Yakında Hotmail'in tamamen tarihe gömülüp yeni tasarımın tüm bölümlere entegre edilmesi bekleniyor.

www.outloook.com