Microsoft'un son mali tablosu olumlu, tek düşüş mobil tarafta

Microsoft geçtiğimiz yıllarda Nokia'nın telefon departmanını satın alarak sektörü ne kadar ciddiye aldığını göstermişti, ancak satın alma sonrasında işler pek de istendiği gibi gitmedi. Şirket ilk etapta bir süre daha Nokia adını kullanarak Lumia satışlarına devam etti. Bir süre sonra Lumia modelleri kendi markasıyla piyasaya süren üretici beklediği ilgili görmedi.

Son aylarda ise Microsoft akıllı telefon departmanının hızlı bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yapılan yanlış hamleler Microsoft'un sektörden elde ettiği kazancı %46 oranında azalttı, akıllı telefon satışları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %73 gibi önemli bir düşüş yaşadı. Bir önceki çeyrekte (2015'in son çeyreği) de akıllı telefon satışları %54 gibi sert bir düşüş yaşamıştı. Rapora göre 2016 yılının ilk çeyreğinde üretici 2.3 Milyon Lumia satışı gerçekleştirmiş.

İşin ilginç kısmı ise Microsoft sektörden gelir elde etmeye devam ediyor. Özellikle HTC ve BlackBerry gibi üreticilerin mali anlamda zor dönemler geçirdiğini göz önüne alırsak Microsoft'un 3.8 Milyar dolarlık geliri ve 20.5 Milyon dolarlık net kârı çok da kötü sayılmaz.

Akıllı telefon dışında Microsoft'un işleri iyi gidiyor. Surface segmentinde satışlarını geçen yıla göre %61 arttırmayı başaran üretici buradan son 3 ayda 1.1 Milyar dolar geliri kasasına koymuş. Raporda hangi Surface modelinin ne kadar sattığına ise yer verilmemiş. Office, Azure ve diğer bulut tabanlı çözümler de gelir kapısı olmaya devam ediyor. Office gelirleri %7 oranında artarken, reklam ağı kazançları ise %6 yükselişte. Son çeyrekte Office 365'in 22.2 Milyon aylık kullanıcıya ulaştığı, Azure gelirlerinin de %120 gibi önemli bir boyutta yükseldiği belirtiliyor.

Son olarak Xbox Live'ın aylık aktif kullanıcı sayısı da 46 Milyon olarak açıklandı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir büyüme yaşandığı anlamına geliyor. Arama motoru gelirlerinde ise %18'lik bir artış söz konusu. Genel tabloya baktığımızda üreticinin iyi bir kazanç sağladığını söyleyebiliriz, buna rağmen Windows'un mobil tarafta tutunması çok zor görünüyor.

http://www.engadget.com/2016/04/21/microsoft-q1-2016/