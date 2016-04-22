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Microsoft'un son mali tablosu olumlu, tek düşüş mobil tarafta

Microsoft'un akıllı telefon kanadında işler iyi gitmiyor. Şirketin satışları ve gelirleri büyük ölçüde geriledi, görünen o ki Windows 10 da mobil sektörde kurtarıcı olamayacak.
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft geçtiğimiz yıllarda Nokia'nın telefon departmanını satın alarak sektörü ne kadar ciddiye aldığını göstermişti, ancak satın alma sonrasında işler pek de istendiği gibi gitmedi. Şirket ilk etapta bir süre daha Nokia adını kullanarak Lumia satışlarına devam etti. Bir süre sonra Lumia modelleri kendi markasıyla piyasaya süren üretici beklediği ilgili görmedi.
Son aylarda ise Microsoft akıllı telefon departmanının hızlı bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yapılan yanlış hamleler Microsoft'un sektörden elde ettiği kazancı %46 oranında azalttı, akıllı telefon satışları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %73 gibi önemli bir düşüş yaşadı. Bir önceki çeyrekte (2015'in son çeyreği) de akıllı telefon satışları %54 gibi sert bir düşüş yaşamıştı. Rapora göre 2016 yılının ilk çeyreğinde üretici 2.3 Milyon Lumia satışı gerçekleştirmiş.
İşin ilginç kısmı ise Microsoft sektörden gelir elde etmeye devam ediyor. Özellikle HTC ve BlackBerry gibi üreticilerin mali anlamda zor dönemler geçirdiğini göz önüne alırsak Microsoft'un 3.8 Milyar dolarlık geliri ve 20.5 Milyon dolarlık net kârı çok da kötü sayılmaz.
Akıllı telefon dışında Microsoft'un işleri iyi gidiyor. Surface segmentinde satışlarını geçen yıla göre %61 arttırmayı başaran üretici buradan son 3 ayda 1.1 Milyar dolar geliri kasasına koymuş. Raporda hangi Surface modelinin ne kadar sattığına ise yer verilmemiş. Office, Azure ve diğer bulut tabanlı çözümler de gelir kapısı olmaya devam ediyor. Office gelirleri %7 oranında artarken, reklam ağı kazançları ise %6 yükselişte. Son çeyrekte Office 365'in 22.2 Milyon aylık kullanıcıya ulaştığı, Azure gelirlerinin de %120 gibi önemli bir boyutta yükseldiği belirtiliyor.
Son olarak Xbox Live'ın aylık aktif kullanıcı sayısı da 46 Milyon olarak açıklandı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir büyüme yaşandığı anlamına geliyor. Arama motoru gelirlerinde ise %18'lik bir artış söz konusu. Genel tabloya baktığımızda üreticinin iyi bir kazanç sağladığını söyleyebiliriz, buna rağmen Windows'un mobil tarafta tutunması çok zor görünüyor.

http://www.engadget.com/2016/04/21/microsoft-q1-2016/ Yorum Yaz
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Cihat_, 3 yıl en beğenilen
o fiyatlarla ve çöp olan işletim sistemiyle iyi bile satmış.

mobil bölüm en kısa zamanda batar inşallah
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DarkHellKnightX 3 yıl
Lumia 650, 950 liradan satışa çıkmış. Adamların mümkün olduğunca az telefon satmak gibi bir amacı var. Bu açıdan baktığımızda mobil taraf da olumlu gidiyor bence.
Lumia 650, 950 liradan satışa çıkmış. Adamların mümkün olduğunca az telefon satmak gibi bir amacı var. Bu açıdan baktığımızda mobil taraf da olumlu gidiyor benc...
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kandal_gr 3 yıl
Güvenlik anlamında bu kadar avantajlı bir yazılım ancak bu kadar kötü pazarlanabilir
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ponchik 3 yıl
doğru dürüst yeni model çıkardığı yok Ki
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Sherlock Domates 3 yıl
Böyle şahane bir fırsatı nasıl batırdılar hayret ediyorum.

android ten usananlar , ios alamayanlar bir umut sana geliyor. Tek alternatifsin , bir sevgi var ama sen gel işleri ağırdan götür , saçma sapan eksiklerle wp10 kararlı surum yayınladık diye ortalarda dolaş.

çok üzülüyorum bu işletim sistemine...
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Uçan Fin 3 yıl Sherlock Domates
Hocam ellerini neye atsalar berbat ediyorlar şaşmamak lazım
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Parallel Killer 3 yıl
Microsoft'u BlackBerry ile kıyaslamak hangi aklın ürünü?
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Curb 3 yıl
Şaşıracak bir durum yok. Etki-tepki kanunu.
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Uçan Fin 3 yıl
Yahu adam mobil olayını şu an için kafasında tamamen bitirmiş isterse kullanan 1 kişi bile olmasın hiçbir şey değişmez ama hala millet mobilde geliri düşmüş zarar etmiş diyor
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Flag SHİP Killer 3 yıl
Ms den mobil olmaz ama rekabet için varlığını koruması lazım
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kadirirdem 3 yıl
mobil bölüm , işletim sistemi tamamen değişmeden iş yapmaz.
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ctn48 3 yıl
lumialara verilen paralara harbi yazık , bende aldım 3 kuruşa satayım desen telefonsuz kalıcam
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Guest-5E274E432 3 yıl
EmuMaster
Alma nokianın ahını çıkar aheste aheste

Nokia parasını aldı
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Harrow35 3 yıl
Batıp, gitsin!
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DarkHellKnightX 3 yıl
Lumia 650, 950 liradan satışa çıkmış. Adamların mümkün olduğunca az telefon satmak gibi bir amacı var. Bu açıdan baktığımızda mobil taraf da olumlu gidiyor bence.
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Windows Phone, microsoft ve
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