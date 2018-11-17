PUBG Mobile, Golden Joystick Ödülleri'nde 2018’in en iyi mobil oyunu seçildi

2017 yılında Bluehole Studio yayınlanan PlayerUnknown's Battlegrounds, yayınladığı ilk günden beri pek çok farklı platformda, pek çok farklı rekora imza attı ve kısa sürede tüm zamanların en çok oynanan video oyunları arasına girmeyi başardı. Oyunun heyecanla beklenen mobil sürümü de bu yılın başlarında Tencent Games tarafından piyasaya sürülmüştü. Oyunun mobil sürümü de çok kısa süre içerisinde 100 milyon indirme ve 20 milyonluk aktif kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Oyunun mobil sürümü, bugün oldukça önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Oyunun yapımcı ve geliştiricisi Tencent Games, PUBG Mobile’ın 2018 Golden Joystick Ödülleri’nde yılın “en iyi mobil oyunu” ödülünü aldığını duyurdu.

Tencent Games Genel Müdürü Vincent Wang, basın mensuplarına verdiği demeçte, “Ekibimiz, PUBG Mobile'ın 2018 Golden Joystick Ödülleri’ne aday gösterildiğini duyduklarında çok heyecanlandılar ve onur duydular.” açıklamalarında bulundu.

PUBG Mobile, Google Play Halk Oylaması Ödülleri’nde de “2018’in en iyi oyunu” kategorisinde aday gösterildi. Sevdiğiniz oyunlara destek olmak için 26 Kasım’a kadar , Google Play Halk Oylaması Ödülleri’nde dekategorisinde aday gösterildi. Sevdiğiniz oyunlara destek olmak için 26 Kasım’a kadar buradan oy verebilirsiniz. Oylamanın sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak.

PUBG Mobile’ı Android kullanıcıları iOS kullanıcıları ise Ayrıca’ıkullanıcıları buradan kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://www.digit.in/gaming/pubg-mobile-wins-best-mobile-game-award-at-2018-golden-joystick-awards-44698.html