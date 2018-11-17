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PUBG Mobile, Golden Joystick Ödülleri'nde 2018’in en iyi mobil oyunu seçildi

PUBG'nin bu yılın başlarında kullanıcılar ile buluşan mobil sürümü, 2018 Golden Joystick Ödülleri'nde "yılın en iyi mobil oyunu" ödülünün sahibi oldu. Detaylar haberimizde.
6 ay
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8
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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2017 yılında Bluehole Studio yayınlanan PlayerUnknown's Battlegrounds, yayınladığı ilk günden beri pek çok farklı platformda, pek çok farklı rekora imza attı ve kısa sürede tüm zamanların en çok oynanan video oyunları arasına girmeyi başardı. Oyunun heyecanla beklenen mobil sürümü de bu yılın başlarında Tencent Games tarafından piyasaya sürülmüştü. Oyunun mobil sürümü de çok kısa süre içerisinde 100 milyon indirme ve 20 milyonluk aktif kullanıcı sayısını geride bıraktı.
Oyunun mobil sürümü, bugün oldukça önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Oyunun yapımcı ve geliştiricisi Tencent Games, PUBG Mobile’ın 2018 Golden Joystick Ödülleri’nde yılın “en iyi mobil oyunu” ödülünü aldığını duyurdu.
Tencent Games Genel Müdürü Vincent Wang, basın mensuplarına verdiği demeçte, “Ekibimiz, PUBG Mobile'ın 2018 Golden Joystick Ödülleri’ne aday gösterildiğini duyduklarında çok heyecanlandılar ve onur duydular.” açıklamalarında bulundu.
PUBG Mobile, Google Play Halk Oylaması Ödülleri’nde de “2018’in en iyi oyunu” kategorisinde  aday gösterildi. Sevdiğiniz oyunlara destek olmak için 26 Kasım’a kadar buradan oy verebilirsiniz. Oylamanın sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak.
Ayrıca PUBG Mobile’ı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://www.digit.in/gaming/pubg-mobile-wins-best-mobile-game-award-at-2018-golden-joystick-awards-44698.html Yorum Yaz
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alikizan 6 ay
pubg'nin kulisi var bu ortamlarda :) en iyi mobil olacak bir oyun değil bence...
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Nerevarine 6 ay
Pokemon GO olmalıydı.
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Captain_Ivy 6 ay
170 yönünde
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12 Angry Men 6 ay
Bİrkaç kere oynayıp denedim ama cep telefonunda bu tarz oyunlar beni sarmıyor. :(
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Ohol Oula 6 ay 12 Angry Men
Koskoca Gta:San Andreas bile sarmadı beni mobilde.
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Y-ZiyA 6 ay 12 Angry Men
Bazı oyunlar klavye ve mouse içindir.
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Konuyu Hortlatan Adam 6 ay
Sürekli PUBG MOBILE oynayan birisiyim. Bu çıkmadan önce Çin versiyonunu oynuyordum.
Ama bu yıl çıkmış en iyi oyun "Florence" oyunudur. Kesinlikle oynamanızı öneririm. Çok kısa ama çok güzel
Play Store indirme linki
play.google.com/...
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