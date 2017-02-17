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Turkcell’den ilginç hamle: Enerji ticareti şirketi kuruyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. elektrik ticari yapmak için bir şirket kurulacağını açıkladı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. İşte konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
3,1b
1
13
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den ilginç hamle: Enerji ticareti şirketi kuruyor
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Ülkemizin önemli şirketlerinden biri olan Turkcell, 2016 yılını rekor büyüme ile kapatarak geleceğe dönük olarak parlak bir duruş sergilemişti. Hali hazırda Ukrayna’da Lifecell adıyla hizmet veren bir operatörün de Turkcell Euroasia üzerinden sahibi olan Turkcell bu kez farklı bir hamle ile karşımızda.

Kamuyu Aydınlat Platformu (KAP)’na bir açıklama geçen şirket, sermayesinin tamamı kendisine ait olan ve 2 milyon lira ödenmiş sermayeli bir enerji şirketi kurulacağını duyurdu. Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. olarak isimlendirilen işletmenin hizmet alanı olarak elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende elektrik satışı olarak ifade ediliyor. Şirketin kuruluş kararı ise 21.11.2016 tarihindeki genel kurulda alınmış.

Tescil işlemleri gibi yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuruda bulunarak lisans alması gerekecek olan şirketin kuruluş amacı ve hizmet detayları kapsamında ise şirket cephesinden gelmiş bir açıklama bulunmuyor. 

Dünya genelinde bilişim şirketleri özellikle çevreye duyarlı olduklarını ortaya koymak ve buna benzer hassasiyetler ekseninde daha fazla maliyet getirmesine rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını hemen her fırsatta dile getirir. Facebook, Google gibi teknoloji devlerinin yanı sıra enerji tüketimi ciddi anlamda yüksek olan Deutsche Telekom gibi veri merkezleri ve  telekomünikasyon şirketleri de bu yönde çalışmalar yürütüyor. Turkcell de benzer bir amaçla bu alana yönelmiş olabilir. Tabi bu sadece bir varsayım. İşin iç yüzü çok daha farklı olabilir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587182 Yorum Yaz
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MustafaC53 2 yıl en beğenilen
Pahalı ama elektriği gerçekten çok iyi.
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QuicklyMove 2 yıl
Pahalı ama gerçekten temiz ve kaliteli bir hizmet veriyor. Ülkemizdeki şirketlerin böyle kaliteli bir şekilde büyümesi mükemmel bir şey. Devamı gelmesi dileğiyle.
Pahalı ama gerçekten temiz ve kaliteli bir hizmet veriyor. Ülkemizdeki şirketlerin böyle kaliteli bir şekilde büyümesi mükemmel bir şey. Devamı gelmesi dileğiy...
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Mustafa Dmrl 2 yıl
elektrik hattı bahane elektrik kazıları izni çok kolay alınıyor elektriğin yanındada fiber çekecekler sanırım :D
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xmen121 2 yıl
Güzel bir gelişme
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BlackGhost12 2 yıl
hattından elektrik versinler internet
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Logic_Man 2 yıl
Büyük teknoloji firmalarının izlediği yoldan gidip kendi elektriklerini üretip kullanmayı, fazla üretim olursada şebekeye satabilmeyi amaçlıyorlar büyük ihtimal.
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kıymetli_vatandaş 2 yıl
Elektrikler kesildi derdine son Turkcell hazır elin değmişken suya da bir el atsan
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Xeblion 2 yıl
internet hattından elektrik versinler
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interwap 2 yıl
Elektrik hattından internet versinler.
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dr20mouse 2 yıl
Hani bir alt şirket operatör kurup ucuza Turkcell altyapısını kullandırtacaklardı ?
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St Batuhan 2 yıl
Kazı olayı aslında iyi de olabilecek bir şey. Hatta hatları yenileseler 5 sene dahiliyetinde ve o arada fiber hatlarını da güçlendirseler çok çok iyi olur. Evet fiber hizmeti ve telefon kısmı çok iyi ama daha sağlam adımlarla ilerleseler tercih edilirliğini kat ve kat arttırır.
Tabii kendilerine de faydası olacaktır fazlasıyla.
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GrıezmaNN 2 yıl
Vodafone veya Türk Telekom kullanıp evinde bile telefonu zor çekenler toplanmış yine :D
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Mustafa Dmrl 2 yıl
elektrik hattı bahane elektrik kazıları izni çok kolay alınıyor elektriğin yanındada fiber çekecekler sanırım :D
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