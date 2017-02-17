Turkcell’den ilginç hamle: Enerji ticareti şirketi kuruyor

Tam Boyutta Gör



Ülkemizin önemli şirketlerinden biri olan Turkcell, 2016 yılını rekor büyüme ile kapatarak geleceğe dönük olarak parlak bir duruş sergilemişti. Hali hazırda Ukrayna’da Lifecell adıyla hizmet veren bir operatörün de Turkcell Euroasia üzerinden sahibi olan Turkcell bu kez farklı bir hamle ile karşımızda.

Kamuyu Aydınlat Platformu (KAP)’na bir açıklama geçen şirket, sermayesinin tamamı kendisine ait olan ve 2 milyon lira ödenmiş sermayeli bir enerji şirketi kurulacağını duyurdu. Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. olarak isimlendirilen işletmenin hizmet alanı olarak elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende elektrik satışı olarak ifade ediliyor. Şirketin kuruluş kararı ise 21.11.2016 tarihindeki genel kurulda alınmış.

Tescil işlemleri gibi yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuruda bulunarak lisans alması gerekecek olan şirketin kuruluş amacı ve hizmet detayları kapsamında ise şirket cephesinden gelmiş bir açıklama bulunmuyor.

Dünya genelinde bilişim şirketleri özellikle çevreye duyarlı olduklarını ortaya koymak ve buna benzer hassasiyetler ekseninde daha fazla maliyet getirmesine rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını hemen her fırsatta dile getirir. Facebook, Google gibi teknoloji devlerinin yanı sıra enerji tüketimi ciddi anlamda yüksek olan Deutsche Telekom gibi veri merkezleri ve telekomünikasyon şirketleri de bu yönde çalışmalar yürütüyor. Turkcell de benzer bir amaçla bu alana yönelmiş olabilir. Tabi bu sadece bir varsayım. İşin iç yüzü çok daha farklı olabilir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587182