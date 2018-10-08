Windows 10 Ekim güncellemesindeki veri kayıpları kurtarılacak

Microsoft'un askıya aldığı Ekim 2018 güncellemesinin kullanıcılara yaşattığı ciddi sorunlardan biri de kişisel dosyaların silinmesiydi. Şirket güncellemenin dağıtımını durdursa da bazı kullanıcılar kurulum dosyasını çoktan bilgisayarlarına indirmişti. Microsoft, bu dosyaların silinmesini önerdi ve hataların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Windows Insider programı yürütücüsü Dona Sarkar'a göre, sorundan etkilenen kullanıcılar bilgisayarlarını kullanmayı bırakmalı ve doğrudan Microsoft ile iletişime geçmeli. Dona, paylaştığı bir programı yürütücüsü'a göre, sorundan etkilenen kullanıcılar bilgisayarlarını kullanmayı bırakmalı ve doğrudan Microsoft ile iletişime geçmeli. Dona, paylaştığı bir tweet'te teknik destek ekiplerinin sorunları çözebilecek araçlara sahip olduğunu söyledi.

Eğer sizin de dosyalarınız güncelleme esnasında silindiyse, Microsoft yerel teknik destek ekibini arayabilirsiniz. Microsoft Türkiye Telefon: 0212 370 5555. Müşteri Destek Hattı: 0850 390 2777. Ayrıca aramalarınızın sonuçlarını yorum olarak paylaşmanız, daha fazla kullanıcı için yol gösterici olacaktır.

https://www.engadget.com/2018/10/08/microsoft-windows-10-missing-files-fix/