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Windows 10 Ekim güncellemesindeki veri kayıpları kurtarılacak

Microsoft, Windows 10'a yönelik Ekim 2018 güncellemesini yüklerken veri kaybı yaşayan kullanıcılarına, dosyaları kurtarma sözünü verdi. Ancak bunun için müşteri destek hattını aramak gerekiyor.
7 ay
9,4b
1
25
Windows
Mertcan Erice
Yazar
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Microsoft'un askıya aldığı Ekim 2018 güncellemesinin kullanıcılara yaşattığı ciddi sorunlardan biri de kişisel dosyaların silinmesiydi. Şirket güncellemenin dağıtımını durdursa da bazı kullanıcılar kurulum dosyasını çoktan bilgisayarlarına indirmişti. Microsoft, bu dosyaların silinmesini önerdi ve hataların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Windows Insider programı yürütücüsü Dona Sarkar'a göre, sorundan etkilenen kullanıcılar bilgisayarlarını kullanmayı bırakmalı ve doğrudan Microsoft ile iletişime geçmeli. Dona, paylaştığı bir tweet'te teknik destek ekiplerinin sorunları çözebilecek araçlara sahip olduğunu söyledi.
Eğer sizin de dosyalarınız güncelleme esnasında silindiyse, Microsoft yerel teknik destek ekibini arayabilirsiniz. Microsoft Türkiye Telefon: 0212 370 5555. Müşteri Destek Hattı: 0850 390 2777. Ayrıca aramalarınızın sonuçlarını yorum olarak paylaşmanız, daha fazla kullanıcı için yol gösterici olacaktır.

https://www.engadget.com/2018/10/08/microsoft-windows-10-missing-files-fix/ Yorum Yaz
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MALTHAEL 7 ay en beğenilen
Şu windows 10 konusunda bir tek ben memnunum sanırım . Sorunsuz ve çok hızlı çalışıyor şimdiye kadar 1 kere hata vermedi bende . Bilemiyorum sizde nasıl sorunlar çıkartıyor ...
Şu windows 10 konusunda bir tek ben memnunum sanırım . Sorunsuz ve çok hızlı çalışıyor şimdiye kadar 1 kere hata vermedi bende . Bilemiyorum sizde nasıl sorunla...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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Justs 7 ay
Dona Sarkar xD
1 Yanıt Yanıtla +13
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Katalikitci 7 ay
Daha önce dosyalarınızı saman altından kendi sunucularına aşırdığı için kaybolan dosyalarınızın geri gelmesi zor olmaz.
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Vega 7 ay
Peki kurulum dosyası nasıl siliniyor? Ben de ilk güncelleyenlerdenim ama herhangi bir belge filan silinmedi.
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yorumculuklar 7 ay
Sevmesem de sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Tek sıkıntı UWP uygulamaların yavaş açılması, HDD'den olduğunu düşünüyorum. Gönül ister Linux kullanalım ama fansiz cihazimda Intelcigim Linux'a gerekli drive sağlamadığı için fazla ısınma ve düşük pil ömrü oluyor. Windows'la 8 saati rahat gördüğüm cihaz Linux'da ufak kullanımda bile ısınıp 3 saati zor görüyor.
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denizbay1 7 ay
Gördüm ki, bilmeyen çare arayan arkadaşlar var. Otomatik güncellemeyi, çalıştır kısmına gpedit.msc yazarak, açılan penceredeki sol kısımdan en üstteki bölümden tüm ayarları seçerek listelediğiniz ayarlardan "Otomatik Güncelleme" ayarlarını bularak kapatabilirsiniz.
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yelkowan 7 ay denizbay1
Bahsettiğiniz çözüm Windows 10 Home için geçerli değil maalesef. Çoğu notebook'la beraber Home sürümü geliyor. Windows'un yanlış politikası sebebiyle de bir üst sürüme ekstra para vererek geçmek istemiyoruz. Vista'yı dahi orijinal satın almıştım. Korsan da kullanmayı sevmiyorum.
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Turkforce 7 ay
SSD kullananların silinen dosyalarını nasıl kurtaracaklarmış merak ettim.
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DarkHellKnightX 7 ay Turkforce
Yedeği vardır onlarda verilerin
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programmer_onur 7 ay
Kişisel sitesi de varmış Dona Sarkar hanımın.


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Justs 7 ay programmer_onur
Sitede sarkıtıyor mu ?
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TARDIS 7 ay
Microsoft'a hala güvenen biri kaldı mı?
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Katalikitci 7 ay
Daha önce dosyalarınızı saman altından kendi sunucularına aşırdığı için kaybolan dosyalarınızın geri gelmesi zor olmaz.
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MALTHAEL 7 ay en beğenilen
Şu windows 10 konusunda bir tek ben memnunum sanırım . Sorunsuz ve çok hızlı çalışıyor şimdiye kadar 1 kere hata vermedi bende . Bilemiyorum sizde nasıl sorunlar çıkartıyor ...
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The Hollow 7 ay MALTHAEL
Ben ilk yüklediğim zamandan bu yana format atmadım. Sistemin temizliğini, bakımını, ayarlarını eksik etmeyince hiç gerek kalmıyor. Her şey stabil çalışıyor.
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mert1907 7 ay MALTHAEL
Yalnız değilsiniz. Bende de bir sorun sıkıntı yok takır takır kullanıyorum.
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intel7mix 7 ay MALTHAEL
Bendede durum aynı sorun vermedi daha.
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yelkowan 7 ay
Windows 95, 98, me, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 hepsini ilk çıktığında iyisiyle kötüsüyle, driver sorunlarıyla kullanmış, kimsenin beğenmediği Vista'ya bile bayılmış ve yıllarca zevkle kullanmış biri olarak; Windows 10u kullanmaktan hiç zevk almadığımı söylemeliyim. Melez bir arayüz çok kötü fikirdi ve bu arayüzde ısrarcı olmaları çoğu Windows kullanıcısını soğuttu kendilerinden. Her ne kadar stabil bir işletim sistemi de olsa modern bir görünüm olmadığı sürece yeniden Windows'u sevebileceğimi pek sanmıyorum.
Windows update'deki yıllardır izledikleri saçmalıklara ise hiç değinmeğe bile gerek yok. Hala sürücü updatleriyle canımızı çıkarmaya devam ediyorlar...
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Justs 7 ay yelkowan
1 GB ram ile vista ilk çıktığından sp2 gelene kadar kullandım. Stabilite konusunda sorunluydu fakat aero arayüzünün güzelliği ile kendini affettiriyordu. Win10 da stabilitede yok, arayüzde yok.
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gltsry2000 7 ay
Fazla sarkmasın ayıp oluyor :)
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microsoft, dona sarkar ve
6 etiket daha windows update windows ekim 2018 güncellemesi ekim güncellemesinde dosyaların silinmesi Windows Yazılım Mertcan Erice
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