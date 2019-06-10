Xbox Elite Controller 2 tanıtıldı

E3 konferansını tamamlayan Microsoft, merakla beklenen konsolunun yanında yeni kontrolcüsünü de duyurdu. Oyuncuların beğenerek kullandığı Xbox Elite Controller yeni sürümüyle karşımıza çıkıyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ismindeki oyun kolu, USB-C ve Bluetooth desteğine sahip.

Daha fazla dayanıklılık ve kişiselleştirme

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 kullanıcıların daha fazla kişiselleştirme yapmasına imkan tanıyor. Örneğin kontrol çubuğunun gerginliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yanında gelen tornavida benzeri araç ile istediğiniz sertliğe getirmeniz mümkün. Ayrıca eski versiyonda olduğu gibi kontrol çubukları için farklı konfigürasyonlar (boyut, doku vb.) kullanabiliyorsunuz.

Microsoft’un belirttiğine göre yeni kontrolcünün şarj edilebilir bataryası tek şarjla 40 saate kadar oyun deneyimi sunabiliyor. Alt kısımları ise tutuşunuzu rahatlatmak için kauçuk malzeme ile kaplanmış. Dayanıklılık konusunda da özel çalışmalar yapıldığının altı çizildi. Son olarak üç farklı tuş profilini hafızada tutabildiğinizi belirtelim.

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Kısacası sevilen Xbox Elite Controller modeli yeni özellikler ile güncelleniyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2’nin ilk görüntüsü sızdırılalı neredeyse bir yıl olmuştu. Sonunda gün yüzüne çıkmış oldu. Yeni oyun kolu 4 Kasım tarihinde 24 ülkede 179.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Etkinlik esnasında gösterilen tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.xbox.com/en-us/xbox-one/accessories/controllers/elite-wireless-controller-series-2