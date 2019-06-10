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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox Elite Controller 2 tanıtıldı

Xbox’ın sevilen Xbox Elite oyun kolunun yeni versiyonu tanıtıldı. Xbox Elite Wireless Controller Series 2, USB-C ve Bluetooth desteği ile geliyor. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,9b
1
17
Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xbox Elite Controller 2 tanıtıldı
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E3 konferansını tamamlayan Microsoft, merakla beklenen konsolunun yanında yeni kontrolcüsünü de duyurdu. Oyuncuların beğenerek kullandığı Xbox Elite Controller yeni sürümüyle karşımıza çıkıyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ismindeki oyun kolu, USB-C ve Bluetooth desteğine sahip.

Daha fazla dayanıklılık ve kişiselleştirme

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 kullanıcıların daha fazla kişiselleştirme yapmasına imkan tanıyor. Örneğin kontrol çubuğunun gerginliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yanında gelen tornavida benzeri araç ile istediğiniz sertliğe getirmeniz mümkün. Ayrıca eski versiyonda olduğu gibi kontrol çubukları için farklı konfigürasyonlar (boyut, doku vb.) kullanabiliyorsunuz.

Microsoft’un belirttiğine göre yeni kontrolcünün şarj edilebilir bataryası tek şarjla 40 saate kadar oyun deneyimi sunabiliyor. Alt kısımları ise tutuşunuzu rahatlatmak için kauçuk malzeme ile kaplanmış. Dayanıklılık konusunda da özel çalışmalar yapıldığının altı çizildi. Son olarak üç farklı tuş profilini hafızada tutabildiğinizi belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme"

Kısacası sevilen Xbox Elite Controller modeli yeni özellikler ile güncelleniyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2’nin ilk görüntüsü sızdırılalı neredeyse bir yıl olmuştu. Sonunda gün yüzüne çıkmış oldu. Yeni oyun kolu 4 Kasım tarihinde 24 ülkede 179.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Etkinlik esnasında gösterilen tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://www.xbox.com/en-us/xbox-one/accessories/controllers/elite-wireless-controller-series-2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheNewAtilla 6 gün
Çok iyide pahalı ya. X360 kolundan sonra xone kolunun rb lb sini bende sevmedim
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JESKO 1 hf.
Dünya nın en ıyı game padi zaten xbox padi idi bu ise artık son nokta her xbox sahibinin edinmesi gereken bir ürün inanılmaz rahat.
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Çürük Kemik 1 hf.
Önce o hantal rb, lb tuşlarını düzeltsinler.
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Elsa 1 hf. Çürük Kemik
Ne var ki onlarda
Forza Horizon 4 oynarken bayağı yardımcı oluyor kalın olması.
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e-acar 1 hf. Çürük Kemik
F710 kullanıyorum ve susuyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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ramis78 1 hf.
şu tasarıma bir türlü alışamıyor ps kolu cuk diye oturuyor elime
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Hobar 1 hf.
Sonunda dahili pil koymayı akıl etmişler.
2 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 1 hf. Hobar
Pratikliği öldürmüşler. Bir bu kalmıştı şarj olmasını beklemediğimiz.
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Elsa 1 hf. Hobar
Bilerek koymuyorlardı. Kullanıcı tercihine bırakıyorlardı. Play&Charge kiti ile şarj edilebilir pil takılabiliyor.
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S.Vettel 1 hf.
165 euroya xbox one s + 2 tane kol aldım gerisini anlatmaya gerek yok heralde :D
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Orange dragon 1 hf.
Ekran kartı fiyatına oyun kolu hmmmm...
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Elsa 1 hf. Orange dragon
Razer klavye fiyatına kol işte.
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abstergo78 1 hf.
çok pahallı ...ama değer daha önce kullandım playstation koluna nazaran rahat ve ergonomik
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