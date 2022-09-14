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    Apple A16 Bionic’in AnTuTu puanı ortaya çıktı: GPU çok daha güçlü

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ta kullanılan A16 Bionic işlemcisinin ilk benchmark puanları ortaya çıktı. Çipin AnTuTu skoru, GPU iyileştirmelerini gösteriyor.
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    Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 14 serisini tanıtarak dünya gündemine oturmayı başarmıştı. Apple, bu sene Pro modellere öncelik vererek yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max’ı yeni nesil işlemci ile güncellemişti. İlk kez bu cihazlarda kullanılan A16 Bionic işlemcisinden ilk AnTuTu puanı geldi.

    %28 daha güçlü grafik birimi

    A16 Bionic, iPhone 13 Pro serisinde kullanılan A15 Bionic ile aynı sayıda grafik çekirdeğine sahip olsa da AnTuTu puanlarına göre A16, A15’e göre %28 daha yüksek grafik performansı sunuyor. Testte iPhone 14 Pro kullanılmış ve cihaz, AnTuTu’dan toplam 978,147 puan almış.

    AnTuTu, iPhone 14 Pro ve iPhone 13 Pro serisinin detaylı olarak karşılaştırıldığı bir grafik de paylaştı. Göründüğü gibi A16 Bionic, GPU konusunda halefine göre bir hayli güçlenmiş. A16, CPU departmanında da yaklaşık %15’lik daha yüksek puan elde etmiş. A15 Bionic, hala inanılmaz güçlü bir çip olsa da iPhone 14 Pro serisi, özellike oyun performansında cidden sınıf atlayacağa benziyor. AnTuTu, önümüzdeki günlerde iPhone 14 Pro serisini Android telefonlarla da karşılaştıracaktır.

    iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro
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