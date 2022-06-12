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    Anlık Bildirim

    AFAD sürekli uyarı bildirimi yapmaya başladı

    Öğlen saatlerinde vatandaşların telefonlarına bir kaç kere ardı ardına gönderilen AFAD uyarı bildirimleri kısa süreli panik havası oluşturdu. Kalabalık ortamlarda bildirim sesleri yankılandı. 
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    AFAD
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    Son dönemde ülkemizin pek çok şehrinde yaşanan sel ve taşkın felaketlerinin ardından AFAD yeni uyarı sistemini devreye soktu. Sistem bildirimi olarak vatandaşlar sürekli uyarılar almaya başladı.

    AFAD uyarı sistemi devrede

    Kısa süre önce belirli şehirlere özgü olduğu tahmin edilen bir uyarı sistemi devreye alındı. AFAD tarafından sel, taşkın gibi acil durumlarda 112 hattının aranmasını isteyen bu bildirim ardı ardına bir kaç defa gelince panik havası oluşturdu.

    Sistem uyarı sesi aynı anda birden fazla telefonda ortaya çıkınca kalabalık ortamlarda haliyle dikkat çekti. Sosyal medyada bununla ilgili bir çok gönderi paylaşılıyor. Henüz bir pilot çalışma mı var yoksa standart uyarılar böyle mi olacak bilinmiyor. Ayrıca bildirimlerin sadece Turkcell operatörü ile çalışan telefonlarda ortaya çıktığı rapor ediliyor.

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