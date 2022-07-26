Amazon Prime ücretlerine Avrupa'da zam geliyor: Türkiye etkilenecek mi?

Tam Boyutta Gör

Pandemi sırasında yaşanan patlamanın ardından son çeyrekte yavaşlayan büyüme ve yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalan Amazon, Prime abonelik hizmetinin Avrupa fiyatlarında artışa gidiyor.

Türkiye etkilenecek mi?

Routers tarafından bildirilenlere göre Amazon'un ABD'den sonra en büyük ikinci pazarı olan Almanya'da, yıllık Prime ücretleri yüzde 30 artışla 89.90 euroya ulaşacak. İngiltere’de ise bu oran yüzde 20 artışa 95 pound’a çıkarken, İspanya, İtalya ve Fransa'da bulunan kullanıcılardan yıllık yüzde 39 ila yüzde 43 arasında daha fazla ücret alınacak. Bununla birlikte yeni fiyatların 15 Eylül tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Amazon indirimlerinde uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar 2022 4 gün önce eklendi

Alınan kararın sebebi olarak artan enflasyon ve işletme maliyetlerini gerekçe gösteren Amazon, ''daha hızlı teslimatlar, daha fazla akış içeriği ve çok daha fazlasını sunarak Prime hizmetini daha da değerli hale getirmeye devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere Prime aboneliği, ülkemizde aylık 7,90 TL’lik oldukça uygun bir fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Amazon'un şuan için Türkiye’yi içeren bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime ücretlerine Avrupa'da zam geliyor