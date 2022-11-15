AMD, RX 7900 serisini Nvidia RTX 4080 ile resmen karşılaştırmaya başladı

Nvidia, RTX 4080’i 16 Kasım tarihinde yani yarın piyasaya sürecek. AMD ise yeni RX 7900 serisini 13 Aralık’ta satışa çıkaracak. Dolayısıyla arada neredeyse 1 aylık bir boşluk var ve AMD doğal olarak kendi kartlarını RTX 4080 ile kıyaslayarak kullanıcıların dikkatini dağıtmaya çalışıyor.
Radeon RX 7900 vs GeForce RTX 4080
Performans açısından RX 7900 XTX veya RX 7900 XT’nin RTX 4080’e göre nerede olduğunu bilemiyoruz zira herhangi bir tarafsız test bulunmuyor. Ancak şirketlerin paylaştığı veriler göz önüne aldığımızda RTX 4080 ile RX 7900 XT birbirine çok yakın olacak. RX 7900 XTX ise bu iki karttan daha performanslı ancak RTX 4090’dan da güçsüz olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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