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    AMD, RX 7900 serisini Nvidia RTX 4080 ile resmen karşılaştırmaya başladı

    Hem AMD hem de Nvidia, yeni nesil ekran kartlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Bir süre önce tanıtılan Radeon RX 7900 serisini ise AMD resmi slaytlarda Nvidia’nın RTX 4080 ile karşılaştırmaya başladı.
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    AMD, RX 7900 serisini Nvidia RTX 4080 ile karşılaştırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    AMD, tanıtmış olduğu RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarını Nvidia’nın RTX 4080 kartına karşı konumlandırıyor. AMD tarafından henüz RTX 4090 kartına karşı bir cevap gelmedi ancak RX 7900 XTX’in Nvidia’nın RTX 4080 ve RTX 4090 kartlarının arasına konumlanması bekleniyor. Öte yandan AMD resmi görsellerinde RX 7900 serisini şimdiden RTX 4080 ile kıyaslamaya da başlamış durumda.

    Nvidia, RTX 4080’i 16 Kasım tarihinde yani yarın piyasaya sürecek. AMD ise yeni RX 7900 serisini 13 Aralık’ta satışa çıkaracak. Dolayısıyla arada neredeyse 1 aylık bir boşluk var ve AMD doğal olarak kendi kartlarını RTX 4080 ile kıyaslayarak kullanıcıların dikkatini dağıtmaya çalışıyor.

    Radeon RX 7900 vs GeForce RTX 4080

    AMD, RX 7900 serisini Nvidia RTX 4080 ile karşılaştırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    AMD, RX 7900 serisi kartlarını fiyat, boyut, özellik ve enerji tüketimi kategorilerinde ön plana çıkarmaya çalışıyor. Zira RX 7900 XT 20GB 899 dolar, RX 7900 XTX 24GB ise 999 dolar fiyat etiketine sahip. RTX 4080 16GB ise 1.199 dolar. Öte yandan RX 7900 serisi boyutsal olarak da rakibinden daha avantajlı ebatlara sahip durumda. AMD ayrıca kartlarının RTX 40 serisinde olan 16 pinli güç girişi yerine geleneksel 2x 8 pin girişine sahip olduğunu belirtiyor. Bildiğiniz gibi RTX 4090’da 16 pin konektörlerde yanma/erime sorunları yaşanmakta.
    AMD, RX 7900 serisini Nvidia RTX 4080 ile karşılaştırmaya başladı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin RX 7900 serisinde önemli özelliklerden birisi de DisplayPort 2.1. Zira bu destek sayesinde kartların 8K 165Hz ve 4K 480Hz çıkış verebilmesi sağlanıyor. Öte yandan RTX 40 serisinde bu destek bulunmuyor.

    Performans açısından RX 7900 XTX veya RX 7900 XT’nin RTX 4080’e göre nerede olduğunu bilemiyoruz zira herhangi bir tarafsız test bulunmuyor. Ancak şirketlerin paylaştığı veriler göz önüne aldığımızda RTX 4080 ile RX 7900 XT birbirine çok yakın olacak. RX 7900 XTX ise bu iki karttan daha performanslı ancak RTX 4090’dan da güçsüz olacaktır.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, nvidia ve
    5 etiket daha Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 XTX GeForce RTX 4080 Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
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