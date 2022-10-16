AMD Ryzen 7000 satışları beklenenden daha yavaş ilerliyor: Peki ama neden?

Tam Boyutta Gör Zen 4 işlemci satışlarının, mevcut piyasa koşullarını hesaba katsak bile, beklenenden daha zayıf olduğunu birçok kaynaktan duyduk. Performans da dahil olmak üzere yeni Ryzen 7000 işlemcilerinin bir takım güçlü yönleri var ancak satışların önündeki engeller de azımsanmayacak ölçekte.

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İlk olarak belirtmek gerekiyor ki AMD işlemciler halen daha oldukça popüler olmaya devam ediyor. AMD hali hazırda -bakılan kaynağa bağlı olarak- masaüstü CPU satışlarında yüzde 70’e varan paylara sahip durumda. Ancak bu başarının büyük çoğunluğu AMD’nin Zen 4 mimarili Ryzen 7000 lansmanının sonrasında bile eski AM4 tabanlı işlemcilinden kaynaklanıyor.

AMD parçalarının satış hacimlerini kataloglayan TechEpiphany’nin verilerine göre, AMD için işlerin güçlü olduğu gözükse de AM5 için bunları söylemek mümkün değil. Lansman haftasında, AMD satışlarının yüzde 78’i AM4 tabanlı parçalara dayanırken ilerleyen haftalarda bu rakam yüzde 94’lere kadar yükselmiş durumda. AM5 için bu rakamlar, Intel'in geçen yıl Alder Lake lansmanında elde ettiğinden daha iyi olsa da önceki Zen işlemcilerine ve platformlarına kıyasla satışların daha zayıf olduğu açık. Hatta bir perakendeci, birkaç saat içinde sattıkları Zen 3 işlemci sayılarına Zen 4 ile erişmelerinin haftalar alacağını belirtiyor.

En çok satan işlemci Ryzen 9 7950X oldu

Tam Boyutta Gör Belirtilenlere göre Ryzen 9 7950X, piyasaya çıkan dört işlemci arasında en çok satan olurken onu Ryzen 7 7700X takip etti. Bu durum, kullanıcıların şimdilik üst seviye sistemlere öncelik verdiğini ortaya koyuyor. Esasında yeni işlemci nesli çıktığında, satışların ağırlıklı olarak ana akım veya giriş seviyesi modellerden geldiğini görürdük. Ancak Ryzen 7000 ve AM5 platformu için bu durum çelişkili.

CPU satışları için bir başka güvenilir gösterge ise Amazon’un en çok satanlar listesi. An itibariyle ilk 10’da AMD işlemcilerinin dominasyonunu görüyoruz. Ancak şu anda en çok satan yeni nesil Zen 4 işlemci Ryzen 9 7950X, listede 13. sırada, Ryzen 7 7700X ise 21. sırada yer alıyor. İlk 30 da ise Zen 4 tabanlı başka işlemci bulunmuyor.

Ryzen 7000 satışları neden beklenenden kötü?

Esasında Ryzen 7000 işlemcilerinin ve yeni AM5 platformunun zayıf satışlarının nedenleri arasında en tepede küresel ekonomik durum yer alıyor. PC donanımlarına olan talebin ciddi oranda düştüğü bir dönemdeyiz. Buna ek olarak Ryzen 7000 işlemcileri seleflerine oranla biraz daha pahalı bir konumda.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bir diğer önemli faktör çok güçlü olan AM4 platformu. Hem uzun ömürlü hem de güçlü yapısıyla AM4 güncelliğini koruyor. Öte yandan halihazırda AM4 sistemine sahip kullanıcılar, mevcut sistemlerini kökünden değiştirmek de istemiyor. Ek olarak Ryzen 7000 serisi, Ryzen 5000 ailesine oranla güçlü bir adım olsa da, fayda-maliyet açısından bu şartlarda yeterli talebi oluşturması zor görünüyor.

Kullanıcıların zayıf ilgisinin bir diğer nedeni ise AM5 anakart fiyatlarının yüksek olması. Bildiğiniz gibi Ryzen 7000 işlemciler yeni AM5 soketle geliyor ve yeni bir anakart talep ediyor. Hem X670 hem de B650 çipsetli anakartlar beklenenden daha pahalı bir şekilde piyasaya girdi. Şuan piyasaya giren AM5 anakartlarının çok azı 300 doların altında yer alıyor. Öte yandan Amazon’un en çok satanlar listesinin neredeyse tamamı 200 dolar ve altı anakartlardan oluşuyor.

Tam Boyutta Gör Basit bir matematikle, yeni en ucuz AM5 CPU + anakart kombinasyonu (DDR5 bellek hariç) 550 dolar civarına mal oluyor. Halihazırda AM4 platformu olan birisi 5800X3D’ye sadece 400-420 dolar ile yükseltme yapabiliyor. İlerleye aylarda B650 serisinin yaygınlaşmasıyla bu durumda iyileşme yaşanabilir.

Gelmekte olan Intel 13. nesil Core işlemcileri de satışları etkilemekte. Zira Intel 13. nesil Core işlemcileri yeni bir soket ile gelmediğinden anakart tarafında daha uygun fiyatlı seçeneklere sahip. Listelenen yeni 29 adet Intel Z790 anakartlarının ortalaması 320 dolar civarında ve pek çok kart 250 doların altında. Üstelik DDR4 desteği de sunulmakta.

Günün sonunda AMD çok da endişelenmemeli

En nihayetinde, AMD’nin Zen 4 ve Ryzen 7000 ile ilk olarak üst seviyeyi hedeflediği sonucuna ulaşabiliriz. Muhtemelen AMD’nin hedefi üst seviyeye çıkış yaparak piyasanın mevcut kaymağını almaktı. Zaten Ryzen 5000 ailesi halen daha çok güçlü durumda. Dolayısıyla AMD’nin çok da endişelenmesi gerekmiyor.

Fakat AMD, Zen 4’ü başarılı kılacaksa anakart fiyatlandırmasında iyileştirme yapması gerektiği çok açık. Çok dar bir kesim bir anakarta 300+ dolar ödemekte. Sonuç olarak, satışlar pandemi dönemi kadar hiçbir zaman güçlü olmayacak ama fiyatlandırma da yapılacak düzenlemeler talebi artırabilir.

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