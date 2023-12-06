Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini yeniden kazandı

Tam Boyutta Gör Apple, Salı günü bir kez daha 3 trilyon dolar eşiğini geçti. Hisseler işlem seansının sonunda %2 oranında artış göstererek Apple’ın piyasa değerini 3.01 trilyon dolara çıkardı.

Apple’ın satışları üst üste dördüncü çeyrekte de düştü! 1 ay önce eklendi

Apple, Ocak 2022’de 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu ancak şirket bunu kısa bir süre koruyabildi; piyasa değeri sonraki yıl istikrarlı bir şekilde düştü. Bu düşüş Apple’ı 3 trilyon doların altına geri getirdi. Bu, aslında yatırımcıların tedirginliği olarak tanımlanan durum nedeniyle gerçekleşti.

Haziran 2023’te Apple’ın değerlemesi tekrar 3 trilyon doların üzerine çıktı ancak hemen ardından tekrar istikrarlı bir şekilde düştü. Haziran, Apple’ın 2024’te çıkacak Apple Vision Pro’yu duyurduğu zamandı. Ardından iPhone 15 serisi geldi. Yatırımcı analistleri Apple hakkında tavsiyelerinde ikilem yaşarken, iPhone 15’in özellikle Çin’de iPhone 14 kadar iyi satmaması konusunda sorunlar yaşandı. İlginç olarak, 5 Aralık’ta Apple hisse fiyatı %2 artış göstererek hisse başına 193.42 dolara yükseldi. Yükselme eğilimi ertesi gün sabah hisse senetlerinin piyasa öncesi işlemlerde yükselişiyle devam etti.

Apple’ın bu değerlemeyi ne kadar süre koruyacağı belirsiz. Şirket, düzenli olarak hisse geri alımı yapıyor ve Aralık çeyreği için yıllık gelir artışı beklemediklerini açıklamıştı. iPhone 15 serisinin satışa sunulmasından sonraki üç aylık dönemde gelirler artmadığı gibi düştü. Şirketin geliri art arda dört çeyrekte düşüş göstererek 89.5 milyar dolar oldu.

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Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üstüne çıktı