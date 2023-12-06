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    Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini yeniden kazandı

    Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini yeniden kazandı ve 2023 yılını üst üste beşinci kez dünyanın en değerli şirketi olarak bitirme yolunda ilerliyor.      
    apple piyasa değeri tekrar 3 trilyon dolar Tam Boyutta Gör
    Apple, Salı günü bir kez daha 3 trilyon dolar eşiğini geçti. Hisseler işlem seansının sonunda %2 oranında artış göstererek Apple’ın piyasa değerini 3.01 trilyon dolara çıkardı.

    Apple, Ocak 2022’de 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu ancak şirket bunu kısa bir süre koruyabildi; piyasa değeri sonraki yıl istikrarlı bir şekilde düştü. Bu düşüş Apple’ı 3 trilyon doların altına geri getirdi. Bu, aslında yatırımcıların tedirginliği olarak tanımlanan durum nedeniyle gerçekleşti.

    Haziran 2023’te Apple’ın değerlemesi tekrar 3 trilyon doların üzerine çıktı ancak hemen ardından tekrar istikrarlı bir şekilde düştü. Haziran, Apple’ın 2024’te çıkacak Apple Vision Pro’yu duyurduğu zamandı. Ardından iPhone 15 serisi geldi. Yatırımcı analistleri Apple hakkında tavsiyelerinde ikilem yaşarken, iPhone 15’in özellikle Çin’de iPhone 14 kadar iyi satmaması konusunda sorunlar yaşandı. İlginç olarak, 5 Aralık’ta Apple hisse fiyatı %2 artış göstererek hisse başına 193.42 dolara yükseldi. Yükselme eğilimi ertesi gün sabah hisse senetlerinin piyasa öncesi işlemlerde yükselişiyle devam etti.

    Apple’ın bu değerlemeyi ne kadar süre koruyacağı belirsiz. Şirket, düzenli olarak hisse geri alımı yapıyor ve Aralık çeyreği için yıllık gelir artışı beklemediklerini açıklamıştı. iPhone 15 serisinin satışa sunulmasından sonraki üç aylık dönemde gelirler artmadığı gibi düştü. Şirketin geliri art arda dört çeyrekte düşüş göstererek 89.5 milyar dolar oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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