Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Ultra, büyük değişikliklerle birlikte Pro Max modelinin yerini alabilir

    Apple’ın 2023 yılında çıkaracağı yeni iPhone 15 serisi hakkında şimdiden bilgiler gelmeye başladı. Aktarılanlara göre iPhone 15 Ultra büyük değişikliklerle birlikte gelebilir.
    1

    Apple, iPhone 15 Ultra ile büyük değişiklikler yapabilir
    Tam Boyutta Gör

    Gelecek yılki iPhone 15 serisinde, Apple tarafından bir isim değişikliğine gidilebileceği belirtiliyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’a göre Apple, 2023’teki tepe modelini iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra olarak adlandırabilir. Ek olarak iPhone 15 Ultra kamera özellikleri tarafında da iddialı olabilir.

    iPhone 15 ile tasarım değişebilir

    Aktarılanlara göre Apple’ın tek değişikliği isim tarafından yaşanmayacak. Apple’ın bir süredir devam eden mevcut tasarımı iPhone 15 ile birlikte değişecek. Gurman, yeni iPhone serisi için daha büyük değişikliklerin de geleceğini ve bunların arasında USB-C portunun da olduğunu bildiriyor.

    Apple tarafında yıllardır mevcut tasarımın küçük değişikliklerle ilerletilmesi ve olgunlaştırılması anlayışı hakim. iPhone’larda ilk olarak yinelenen modelleri “S” takısı altında görüyorduk fakat artık bunu görmüyoruz. Benzer şekilde Apple’ın 2017’de kullanmayı bıraktığı Plus markasını beklenmedik bir şekilde bu yıl iPhone 14 Plus’ta yer vermesine tanık olduk. Apple Watch serisine de Ultra modeli yine bu yıl eklendi. Dolayısıyla iPhone 15 serisinin tepe modellerinde Ultra adlandırmasını görmemiz sürpriz olmayacaktır.

    iPhone 15 Ultra çift ön kamera ile gelebilir

    Apple, iPhone 15 Ultra ile büyük değişiklikler yapabilir
    Tam Boyutta Gör

    Tüm iPhone 15 modellerinin iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde gördüğümüz Dinamik Ada (Dynamic Island) çentik tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Apple kaynaklı sızıntılarla tanınan Majin Bu’ya göre iPhone 15 Ultra özellikle kamera konusuna odaklanabilir. Fısıltı gazetesine göre iPhone 15 Ultra’nın, gelişmiş optik yakınlaştırma için periskop lens ile gelebileceği aynı zamanda ön tarafta ise ilk kez çift ön kamera kurulumuna geçiş yapabileceği belirtiliyor.

    Öte yandan Apple’ın iPhone’larda izlediği tutumu göz önüne aldığımızda bu söylentilere biraz şüphe ile yaklaşmamız daha doğru olabilir. Zira halihazırda Apple, bu yılki modellerde ön kameranın diyafram açıklığını yükseltti. Aynı zamanda şirketin kameralar konusunda geçmişte çok cömert davranmadığını da biliyoruz.

    Kaynakça https://www.engadget.com/the-morning-after-we-might-get-an-i-phone-ultra-next-year-111543579.html https://www.phonearena.com/news/iphone-15-ultra-feature-two-front-cameras-storage_id142759
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 4 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız