iPhone 15 Ultra, büyük değişikliklerle birlikte Pro Max modelinin yerini alabilir

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Gelecek yılki iPhone 15 serisinde, Apple tarafından bir isim değişikliğine gidilebileceği belirtiliyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’a göre Apple, 2023’teki tepe modelini iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra olarak adlandırabilir. Ek olarak iPhone 15 Ultra kamera özellikleri tarafında da iddialı olabilir.

iPhone 15 ile tasarım değişebilir

Aktarılanlara göre Apple’ın tek değişikliği isim tarafından yaşanmayacak. Apple’ın bir süredir devam eden mevcut tasarımı iPhone 15 ile birlikte değişecek. Gurman, yeni iPhone serisi için daha büyük değişikliklerin de geleceğini ve bunların arasında USB-C portunun da olduğunu bildiriyor.

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Apple tarafında yıllardır mevcut tasarımın küçük değişikliklerle ilerletilmesi ve olgunlaştırılması anlayışı hakim. iPhone’larda ilk olarak yinelenen modelleri “S” takısı altında görüyorduk fakat artık bunu görmüyoruz. Benzer şekilde Apple’ın 2017’de kullanmayı bıraktığı Plus markasını beklenmedik bir şekilde bu yıl iPhone 14 Plus’ta yer vermesine tanık olduk. Apple Watch serisine de Ultra modeli yine bu yıl eklendi. Dolayısıyla iPhone 15 serisinin tepe modellerinde Ultra adlandırmasını görmemiz sürpriz olmayacaktır.

iPhone 15 Ultra çift ön kamera ile gelebilir

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Tüm iPhone 15 modellerinin iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde gördüğümüz Dinamik Ada (Dynamic Island) çentik tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Apple kaynaklı sızıntılarla tanınan Majin Bu’ya göre iPhone 15 Ultra özellikle kamera konusuna odaklanabilir. Fısıltı gazetesine göre iPhone 15 Ultra’nın, gelişmiş optik yakınlaştırma için periskop lens ile gelebileceği aynı zamanda ön tarafta ise ilk kez çift ön kamera kurulumuna geçiş yapabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Apple’ın iPhone’larda izlediği tutumu göz önüne aldığımızda bu söylentilere biraz şüphe ile yaklaşmamız daha doğru olabilir. Zira halihazırda Apple, bu yılki modellerde ön kameranın diyafram açıklığını yükseltti. Aynı zamanda şirketin kameralar konusunda geçmişte çok cömert davranmadığını da biliyoruz.

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Apple, iPhone 15 Ultra ile büyük değişiklikler yapabilir