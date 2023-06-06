Apple Vision Pro, devrimsel güvenlik özelliği ile geliyor: Karşınızda Optic ID

Optic ID nedir?
Optic ID tek yumurta ikizlerini birbirinden ayırt edebiliyor
Apple'ın mevcut biyometrik kimlik doğrulama sistemleri arasında bir parmak izi sensörlü Touch ID ve sensörler ile yüzünüzün kimliğini doğrulayan Face ID yer alıyor. Bu sistemlerin her ikisi de iPhone'da tanıtıldı, ancak Apple'ın üçüncü biyometrik sistemi olan Optic ID, Vision Pro'da tanıtılıyor. Optic ID, Vision Pro'nun kilidini açmaktan Apple Pay'i kendi başınıza kullanmaya kadar her şey için kullanılacak.
Apple Vision Pro'da gezinirken kullanıcının nereye baktığı gizli kalıyor ve göz izleme bilgileri Apple, üçüncü taraf uygulamalar veya web siteleri ile paylaşılmıyor. Ayrıca, kameradan ve diğer sensörlerden gelen veriler sistem düzeyinde işlendiğinden, tek tek uygulamaların uzamsal deneyimleri etkinleştirmek için kullanıcının çevresini görmesi gerekmiyor.
Her Apple güvenlik özelliğinde olduğu gibi, şirket Optic ID bilgilerinin de "asla cihazınızdan çıkmadığını" ve bilgilerin tamamen şifrelendiğini belirtiyor. Optic ID'nin Face ID'ye kıyasla ne kadar doğru ve hızlı olduğunu, Vision Pro'yu tam olarak kullanmadan anlayamayacağız. Göz tarayıcısına sahip yaygın olarak piyasaya sürülen son tüketici teknolojisi cihazlarından biri 2017'de Samsung Galaxy S8 idi. O günlere gittiğimizde Galaxy S8’in bu anlamda pek başarılı olmadığını anımsayabilirsiniz. Umarız Apple, söylediklerini gerçekleştirebilir.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/6/5/23750147/apple-optic-id-vision-pro-iris-biometrics https://www.apple.com/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: