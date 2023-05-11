Avrupa Birliği, devasa büyüklükteki Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak!

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Activision-Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alma kararı dünyanın en önemli düzenleyici kurumları tarafından incelenmeye devam ediyor. İngiliz düzenleyici kurum CMA, Microsoft’a kırmızı ışığı gösterse de yeni gelen bilgiler Avrupa Birliği’nin oyun tarihinin en büyük satın alımını onaylayacağını söylüyor.

Avrupa, Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak

Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB’nin düzenleyici kolu olan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision satın alımını önümüzdeki hafta, 15 Mayıs tarihinde onaylayacak. Bilindiği üzere İngiliz düzenleyici kurum CMA, bulut oyunlarındaki rekabeti engelleyeceği endişesiyle anlaşmayı engellemişti. Yaklaşık üç hafta sonra ise AB kanadından onay geliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için Activision-Blizzard oyunlarının diğer platformlara gelmeye devam edeceğini taahhüt etmiş ve aynı zamanda Nvidia, Ukraynalı Boosteroid ve Japon Ubitus gibi bulut tabanlı rakipleriyle lisans anlaşmaları yapmıştı. AB’nin bu hamleler sonucunda satın alma işlemini onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ayrıca, satın almanın gerçekleşmesi halinde Activision'ın Call of Duty serisini Nintendo’nun konsollarına getirmek için bir anlaşması da var. Dünyanın en büyük video oyun dağıtım platformu Steam'in sahibi Valve, Microsoft'a güvendiğini söyleyerek bir lisans sözleşmesi yapmayı reddetmişti. Karar için 22 Mayıs'a kadar süre tanıyan Komisyon, yorum yapmaktan kaçındı. Bu arada şimdiye kadar Japonya (JFTC), Sırbistan (TBM), Brezilya (CADE), Şili (FNE), Suudi Arabistan (GAC), Güney Afrika (SACC) ve Ukrayna (AMCU) anlaşmayı onayladı. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun ise anlaşmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

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Avrupa Birliği, Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak