Avrupa Birliği, devasa büyüklükteki Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak!

Avrupa, Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak
Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB’nin düzenleyici kolu olan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision satın alımını önümüzdeki hafta, 15 Mayıs tarihinde onaylayacak. Bilindiği üzere İngiliz düzenleyici kurum CMA, bulut oyunlarındaki rekabeti engelleyeceği endişesiyle anlaşmayı engellemişti. Yaklaşık üç hafta sonra ise AB kanadından onay geliyor.
Ayrıca, satın almanın gerçekleşmesi halinde Activision'ın Call of Duty serisini Nintendo’nun konsollarına getirmek için bir anlaşması da var. Dünyanın en büyük video oyun dağıtım platformu Steam'in sahibi Valve, Microsoft'a güvendiğini söyleyerek bir lisans sözleşmesi yapmayı reddetmişti. Karar için 22 Mayıs'a kadar süre tanıyan Komisyon, yorum yapmaktan kaçındı. Bu arada şimdiye kadar Japonya (JFTC), Sırbistan (TBM), Brezilya (CADE), Şili (FNE), Suudi Arabistan (GAC), Güney Afrika (SACC) ve Ukrayna (AMCU) anlaşmayı onayladı. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun ise anlaşmaya sıcak bakmadığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.