Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa Birliği, devasa büyüklükteki Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak!

    Bir süre önce İngiltere, Microsoft’un Activision’ı 69 milyar dolara satın alma teklifini rekabet kuralları nedeniyle engellemişti. Yeni gelen habere göre Avrupa Birliği, satın alımı onaylayacak.
    Oy Ver
    Avrupa Birliği, Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Activision-Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alma kararı dünyanın en önemli düzenleyici kurumları tarafından incelenmeye devam ediyor. İngiliz düzenleyici kurum CMA, Microsoft’a kırmızı ışığı gösterse de yeni gelen bilgiler Avrupa Birliği’nin oyun tarihinin en büyük satın alımını onaylayacağını söylüyor.

    Avrupa, Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak

    Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB’nin düzenleyici kolu olan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision satın alımını önümüzdeki hafta, 15 Mayıs tarihinde onaylayacak. Bilindiği üzere İngiliz düzenleyici kurum CMA, bulut oyunlarındaki rekabeti engelleyeceği endişesiyle anlaşmayı engellemişti. Yaklaşık üç hafta sonra ise AB kanadından onay geliyor.

    Avrupa Birliği, Microsoft ve Activision anlaşmasını onaylayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için Activision-Blizzard oyunlarının diğer platformlara gelmeye devam edeceğini taahhüt etmiş ve aynı zamanda Nvidia, Ukraynalı Boosteroid ve Japon Ubitus gibi bulut tabanlı rakipleriyle lisans anlaşmaları yapmıştı. AB’nin bu hamleler sonucunda satın alma işlemini onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Ayrıca, satın almanın gerçekleşmesi halinde Activision'ın Call of Duty serisini Nintendo’nun konsollarına getirmek için bir anlaşması da var. Dünyanın en büyük video oyun dağıtım platformu Steam'in sahibi Valve, Microsoft'a güvendiğini söyleyerek bir lisans sözleşmesi yapmayı reddetmişti. Karar için 22 Mayıs'a kadar süre tanıyan Komisyon, yorum yapmaktan kaçındı. Bu arada şimdiye kadar Japonya (JFTC), Sırbistan (TBM), Brezilya (CADE), Şili (FNE), Suudi Arabistan (GAC), Güney Afrika (SACC) ve Ukrayna (AMCU) anlaşmayı onayladı. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun ise anlaşmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    piano black çizik giderme karter delinirse ne olur yaşlı bakımı okuyanların yorumları opel astra motor arıza lambası siemens buzdolabı alarm kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız