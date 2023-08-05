ChatGPT’nin gelişmiş versiyonu için GPT-5 başvurusu yapıldı!

GPT-5 için marka başvurusu yapıldı
ChatGPT'nin arkasındaki ekip şimdi, şirketin yeni nesil dil modeli olarak düşünülebilecek bir teknoloji için resmi olarak yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu. 18 Temmuz tarihinde ABD'de yapılan başvuru, yeni nesil dil modelinin tüm özelliklerine dair açıklamalar içermese de, birtakım önemli bilgileri içinde barındırıyor.
Yayınlanma tarihine gelince, dosyalama yeni nesil Büyük Dil Modeli'nin (LLM) ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir ayrıntı vermiyor, ancak OpenAI'nin GPT-4'ü bu yıl Mart ayında piyasaya sürdüğünü göz önünde bulundurarak önümüzde oldukça uzun bir süre olacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte OpenAI CEO’su Sam Altman, Nisan ayında GPT-5 modeli üzerinde çalışmadıklarını ve bir süre daha da modelin eğitimine başlamayacaklarını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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