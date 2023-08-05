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    ChatGPT’nin gelişmiş versiyonu için GPT-5 başvurusu yapıldı!

    OpenAI, yeni yapay zeka modeli "GPT-5" için ticari marka başvurusu yaparak gelecek nesil ChatGPT’nin sinyalini verdi. Bu model, yapay zeka özelliklerine sahip olacak.
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    ChatGPT’nin gelişmiş versiyonu için GPT-5 başvurusu yapıldı! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka öncüsü OpenAI, popüler yapay zeka modeli ChatGPT'nin yeni versiyonu için "GPT-5" adını taşıyan bir ticari marka başvurusu yaparak, gelecek nesil yapay zeka teknolojisi hakkında ilk işareti vermiş oldu. ChatGPT halihazırda ücretli sürümünde Mart ayında tanıtılan GPT-4 modelini kullanıyor.

    GPT-5 için marka başvurusu yapıldı

    ChatGPT'nin arkasındaki ekip şimdi, şirketin yeni nesil dil modeli olarak düşünülebilecek bir teknoloji için resmi olarak yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu. 18 Temmuz tarihinde ABD'de yapılan başvuru, yeni nesil dil modelinin tüm özelliklerine dair açıklamalar içermese de, birtakım önemli bilgileri içinde barındırıyor.

    ChatGPT’nin gelişmiş versiyonu için GPT-5 başvurusu yapıldı! Tam Boyutta Gör
    Başvuruda GPT-5, "insan konuşması ve metninin yapay üretimi için indirilebilir bir bilgisayar yazılımı" olarak tanımlanıyor. Bu ifade, GPT-5'in muhtemelen Siri, Google Asistan veya Amazon'un Alexa gibi tamamen yapay zeka destekli insan konuşması yeteneklerine sahip olabileceğine işaret ediyor. Başvuruda ayrıca GPT-5'in "doğal dil işleme, içerik oluşturma, anlama ve analiz" alanlarında kullanılacağı ifade ediliyor.

    Yayınlanma tarihine gelince, dosyalama yeni nesil Büyük Dil Modeli'nin (LLM) ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir ayrıntı vermiyor, ancak OpenAI'nin GPT-4'ü bu yıl Mart ayında piyasaya sürdüğünü göz önünde bulundurarak önümüzde oldukça uzun bir süre olacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte OpenAI CEO’su Sam Altman, Nisan ayında GPT-5 modeli üzerinde çalışmadıklarını ve bir süre daha da modelin eğitimine başlamayacaklarını söylemişti.

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