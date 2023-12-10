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    Microsoft’un OpenAI yatırımı mercek altına alınıyor

    Sam Altman olayı sonrasında OpenAI şirketinde ağırlığı çok fazla hissedilen Microsoft, haliyle düzenleyici kuruluşların da dikkatini çekti. İncelemeler başlamış durumda.
    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yapay zekâ tabanlı sohbet robotu ChatGPT ile adını duyuran OpenAI şirketinin patronu Sam Altman şok bir kararla kovulmuş, sonrasında Microsoft’un baskısı ile yeniden şirkete geri dönmüştü. Yaşanan olaylar düzenleyici kuruluşların da dikkatini çekti.

    OpenAI ve Microsoft ilişkisi sorgulanıyor

    OpenAI şirketine toplamda 13 milyar dolarlık bir yatırım yapan Microsoft’un istifa sürecinde yaptığı hamleler tedirginlik yarattı. Yapay zekâ gibi yeni gelişen ve iddialı bir alanda Microsoft’un tekelleşmeye doğru gitmesi ihtimali değerlendiriliyor.

    İngiltere düzenleyici kuruluşları kısa süre önce Microsoft ve OpenAI arasındaki ilginç ilişkiyi inceleyeceklerini açıklamıştı. ABD ticaret komisyonu FTC de benzer bir konu için inceleme yapacağını duyurdu.

    Bununla birlikte OpenAI kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için denetlenmesi zor. Yapılan para trafiğinin kanuni olarak bildirilmesi yükümlülüğü yok. Hal böyle olunca FTC ilk etapta nasıl bir inceleme süreci yürüteceklerini belirlemek zorunda. Microsoft’un karar mekanizmasında bu denli etkili olmasının kurum içerisindeki kontrol mekanizmalarının eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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