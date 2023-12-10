Microsoft’un OpenAI yatırımı mercek altına alınıyor

OpenAI ve Microsoft ilişkisi sorgulanıyor
OpenAI şirketine toplamda 13 milyar dolarlık bir yatırım yapan Microsoft’un istifa sürecinde yaptığı hamleler tedirginlik yarattı. Yapay zekâ gibi yeni gelişen ve iddialı bir alanda Microsoft’un tekelleşmeye doğru gitmesi ihtimali değerlendiriliyor.
İngiltere düzenleyici kuruluşları kısa süre önce Microsoft ve OpenAI arasındaki ilginç ilişkiyi inceleyeceklerini açıklamıştı. ABD ticaret komisyonu FTC de benzer bir konu için inceleme yapacağını duyurdu.
Bununla birlikte OpenAI kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için denetlenmesi zor. Yapılan para trafiğinin kanuni olarak bildirilmesi yükümlülüğü yok. Hal böyle olunca FTC ilk etapta nasıl bir inceleme süreci yürüteceklerini belirlemek zorunda. Microsoft’un karar mekanizmasında bu denli etkili olmasının kurum içerisindeki kontrol mekanizmalarının eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.