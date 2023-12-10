Microsoft’un OpenAI yatırımı mercek altına alınıyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yapay zekâ tabanlı sohbet robotu ChatGPT ile adını duyuran OpenAI şirketinin patronu Sam Altman şok bir kararla kovulmuş, sonrasında Microsoft’un baskısı ile yeniden şirkete geri dönmüştü. Yaşanan olaylar düzenleyici kuruluşların da dikkatini çekti.

OpenAI ve Microsoft ilişkisi sorgulanıyor

OpenAI şirketine toplamda 13 milyar dolarlık bir yatırım yapan Microsoft’un istifa sürecinde yaptığı hamleler tedirginlik yarattı. Yapay zekâ gibi yeni gelişen ve iddialı bir alanda Microsoft’un tekelleşmeye doğru gitmesi ihtimali değerlendiriliyor.

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İngiltere düzenleyici kuruluşları kısa süre önce Microsoft ve OpenAI arasındaki ilginç ilişkiyi inceleyeceklerini açıklamıştı. ABD ticaret komisyonu FTC de benzer bir konu için inceleme yapacağını duyurdu.

Bununla birlikte OpenAI kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için denetlenmesi zor. Yapılan para trafiğinin kanuni olarak bildirilmesi yükümlülüğü yok. Hal böyle olunca FTC ilk etapta nasıl bir inceleme süreci yürüteceklerini belirlemek zorunda. Microsoft’un karar mekanizmasında bu denli etkili olmasının kurum içerisindeki kontrol mekanizmalarının eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

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