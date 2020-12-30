Depremde şebeke yoğunluğundan etkilenmeyen mobil haberleşme uygulaması geliştiriliyor

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Türkiye’de operatörlerin altyapı yetersizliği nedeniyle deprem, bayram gibi durumlarda telefon şebekeleri kitlenebiliyor. Sevdiklerinin sesini duymak isteyen kişiler mecburen WhatsApp gibi internet üzerinden çalışan uygulamaları kullanıyor.

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Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilecek uygulama 3 operatörün internet altyapısını kullanarak deprem anında iletişim imkanı sağlayacak. Uygulama ile internet üzerinden görüşme yapılabilecek, mesaj atılabilecek. Ayrıca fotoğraf gönderme ve alma özelliğine de sahip olacak.

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AFAD ismi verilecek uygulama, deprem sonrasında kullanıcıların bulundukları konumdan en yakındaki toplanma alanına nasıl gideceğini harita üzerinden gösterecek. Deprem öncesinde ve sonrasında ne yapılması gerektiğine dair rehber içerecek.

Uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilecek. Bakanlık daha önce KADES ve UYUMA isminde mobil uygulamalar geliştirmişti. AFAD ismindeki uygulamanın 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/30/son-dakika-yeni-uygulamanin-adi-afad-olacak-bakan-soylu-duyurdu-dunyada-tek-olacak

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