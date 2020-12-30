Depremde şebeke yoğunluğundan etkilenmeyen mobil haberleşme uygulaması geliştiriliyor

Türkiye’de operatörlerin altyapı yetersizliği nedeniyle deprem, bayram gibi durumlarda telefon şebekeleri kitlenebiliyor. Sevdiklerinin sesini duymak isteyen kişiler mecburen WhatsApp gibi internet üzerinden çalışan uygulamaları kullanıyor.İlginizi Çekebilir Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar
İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilecek uygulama 3 operatörün internet altyapısını kullanarak deprem anında iletişim imkanı sağlayacak. Uygulama ile internet üzerinden görüşme yapılabilecek, mesaj atılabilecek. Ayrıca fotoğraf gönderme ve alma özelliğine de sahip olacak.
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AFAD ismi verilecek uygulama, deprem sonrasında kullanıcıların bulundukları konumdan en yakındaki toplanma alanına nasıl gideceğini harita üzerinden gösterecek. Deprem öncesinde ve sonrasında ne yapılması gerektiğine dair rehber içerecek.
Uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilecek. Bakanlık daha önce KADES ve UYUMA isminde mobil uygulamalar geliştirmişti. AFAD ismindeki uygulamanın 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/30/son-dakika-yeni-uygulamanin-adi-afad-olacak-bakan-soylu-duyurdu-dunyada-tek-olacak Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
1- Türk Telekom'un sahiller başta olmak üzere birçok yerde Wifi noktaları mevcut. Devletin geliştireceği uygulama bu APP'e özel olarak bu Wifi noktalarına bağlanabilir, Türk Telekom (TTNET) üyesi olmayanlarda bu Wifi noktalarından yararlandırılabilir.
2- Türkiye'de hizmet veren alçak yörünge uydu operatörleri mevcut, bu operatörlerin yer istasyonları da var. Acil durumda bu operatörlerin yer istasyonları çevrelerine ücretsiz Wifi hizmeti verebilir. (Merak edenler için bu tip dağıtımları evdeki Wifi gibi düşünmeyin, 20 dBi, 30 dBi antenler mevcut, çok geniş alanlara özellikle açık alanda Wifi internet dağıtılabilir)
3- Depremden sonra mobil operatörlerin arama bölümleri çöktüğünden, Whatsapp, Telegram gibi uygulama sunucuları da kapasite sorunu yaşadığından VoWifi gibi aramayı internet üstünden taşıyan teknolojiler desteklenebilir. (Şu an ülkemizdeki birçok telefon VoWifi desteklediği halde operatörler belli markalarla anlaşma sağladığı için birçok VoWifi destekleyen telefona destek vermiyorlar. Devlet, çıkartacağı bir yasa ile Türkiye'den alınmış Türkiye garantili VoWifi destekli tüm cihazlara operatörlerin destek verme şartını getirebilir.)
4- Atıl durumdaki eski NMT (522) şebekesi Türk Telekom'a devir edilmişti ve artık kullanılmıyor. Acil durumlarda analog hat devreye sokularak ses iletişimi kurulması sağlanabilir.
5- Afet durumlarında amatör telsizlerin (acil yardım ekiplerinin kullandığı frekanslar hariç) tüm telsiz frekanslarına erişimi aktif edilebilir. En basiti taksi frekanslarını normal vatandaşta kullanabilir.
Bu uygulamanın WhatsApptan ne farkı olacak?
İletişim internet üzerinden mi yapılacak?
İnternet üzerinden yapılacaksa ücretsiz mi olacak yoksa kullanabilmek için GB paketinin olması mı gerekecek?
Bu soruların hiç birinin yanıtı yok
sacma sapan bir cozum.
Gelgelelim, piyasadaki telefonların bir çoğu VoLTE ve VoWIFI destekli olsa da operatörler belli başlı modelleri desteklerler. Operatör desteklese abone bu servisi kullanmaz, bilmez. Bu tür sorunların çözülmesi, bu işin yaygınlaştırılması oldukça önemli.
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