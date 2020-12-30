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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Depremde şebeke yoğunluğundan etkilenmeyen mobil haberleşme uygulaması geliştiriliyor

    İçişleri Bakanlığı, deprem esnasında mobil operatörlerin hizmet verememesi nedeniyle bir acil haberleşme uygulaması geliştiriyor. Uygulama, AFAD ismiyle yayınlanacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Depremde şebeke yoğunluğundan etkilenmeyen mobil haberleşme uygulaması geliştiriliyor
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    Türkiye’de operatörlerin altyapı yetersizliği nedeniyle deprem, bayram gibi durumlarda telefon şebekeleri kitlenebiliyor. Sevdiklerinin sesini duymak isteyen kişiler mecburen WhatsApp gibi internet üzerinden çalışan uygulamaları kullanıyor.

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    İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilecek uygulama 3 operatörün internet altyapısını kullanarak deprem anında iletişim imkanı sağlayacak. Uygulama ile internet üzerinden görüşme yapılabilecek, mesaj atılabilecek. Ayrıca fotoğraf gönderme ve alma özelliğine de sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşıları nihayet Türkiye'ye geldi"

    AFAD ismi verilecek uygulama, deprem sonrasında kullanıcıların bulundukları konumdan en yakındaki toplanma alanına nasıl gideceğini harita üzerinden gösterecek. Deprem öncesinde ve sonrasında ne yapılması gerektiğine dair rehber içerecek.

    Uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilecek. Bakanlık daha önce KADES ve UYUMA isminde mobil uygulamalar geliştirmişti. AFAD ismindeki uygulamanın 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.



    https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/12/30/son-dakika-yeni-uygulamanin-adi-afad-olacak-bakan-soylu-duyurdu-dunyada-tek-olacak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ccc231

    guzel

    48 dakika önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    2 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    10 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    22 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Dinocan Gökçek (Ankaralı Dinocan) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar birebir WhatsApp çakması uygulama yapmak için bile 6 ay zaman veriyor, bu forumda salladığınız gençlere bu iş verilse max 10 günde halleder
    Yanıtla +12
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    fakasupi (Harun Balaban) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkcellin baz istasyonu görevi gören DRONE ları vardı ne onlara hiç bir depremde göremedik, havalarda uçan sadece Turkcell reklamları oldu.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    opencode 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu konuda atılacak basit adımlar var, ben kendimce sıralayayım.

    1- Türk Telekom'un sahiller başta olmak üzere birçok yerde Wifi noktaları mevcut. Devletin geliştireceği uygulama bu APP'e özel olarak bu Wifi noktalarına bağlanabilir, Türk Telekom (TTNET) üyesi olmayanlarda bu Wifi noktalarından yararlandırılabilir.

    2- Türkiye'de hizmet veren alçak yörünge uydu operatörleri mevcut, bu operatörlerin yer istasyonları da var. Acil durumda bu operatörlerin yer istasyonları çevrelerine ücretsiz Wifi hizmeti verebilir. (Merak edenler için bu tip dağıtımları evdeki Wifi gibi düşünmeyin, 20 dBi, 30 dBi antenler mevcut, çok geniş alanlara özellikle açık alanda Wifi internet dağıtılabilir)

    3- Depremden sonra mobil operatörlerin arama bölümleri çöktüğünden, Whatsapp, Telegram gibi uygulama sunucuları da kapasite sorunu yaşadığından VoWifi gibi aramayı internet üstünden taşıyan teknolojiler desteklenebilir. (Şu an ülkemizdeki birçok telefon VoWifi desteklediği halde operatörler belli markalarla anlaşma sağladığı için birçok VoWifi destekleyen telefona destek vermiyorlar. Devlet, çıkartacağı bir yasa ile Türkiye'den alınmış Türkiye garantili VoWifi destekli tüm cihazlara operatörlerin destek verme şartını getirebilir.)

    4- Atıl durumdaki eski NMT (522) şebekesi Türk Telekom'a devir edilmişti ve artık kullanılmıyor. Acil durumlarda analog hat devreye sokularak ses iletişimi kurulması sağlanabilir.

    5- Afet durumlarında amatör telsizlerin (acil yardım ekiplerinin kullandığı frekanslar hariç) tüm telsiz frekanslarına erişimi aktif edilebilir. En basiti taksi frekanslarını normal vatandaşta kullanabilir.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Depremde WhatsApp Skype kullanmayanlar bunu seve seve kullanırlar tebrikler güzel hamle.
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    denile 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Izmirde deprem oldu biraz önce
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    ccc231 (Celil Ünver) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    guzel
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    fakasupi (Harun Balaban) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkcellin baz istasyonu görevi gören DRONE ları vardı ne onlara hiç bir depremde göremedik, havalarda uçan sadece Turkcell reklamları oldu.
    Yanıtla +6
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3'ü çöktüğü için gerçekleşiyor olay zaten. Sen bununla nasıl çözüm bulmuş oluyorsun ki?
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    Manonofy (Hayal Dromen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asıl sorulması gereken soru:

    Bu uygulamanın WhatsApptan ne farkı olacak?

    İletişim internet üzerinden mi yapılacak?

    İnternet üzerinden yapılacaksa ücretsiz mi olacak yoksa kullanabilmek için GB paketinin olması mı gerekecek?

    Bu soruların hiç birinin yanıtı yok
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi de problem zaten internet altyapisinin calismiyor olusu. deprem oldugunda whatsapp, zoom, skype sunuculari gocmuyor ki. bu bahsediken 3 operatorun altyapisi cokuyor. altyapi cokunce bu adamlarin gelistirdigi app nasil calisacak?

    sacma sapan bir cozum.
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) EddyCue
    Geçen sene meydana gelen İstanbul Depremi'nde Türk Telekom'un mobil şebekesi HLR'nin çökmesi (Sesli Arama için abone doğrulamalarını yapan bir sistem) sebebiyle tüm yurtta sustu. Bir de bununla beraber mobil tarafa erişim ve çekirdek şebekede ses iletiminin önceliği ve kapasitesi interner ve IMS hizmetlerinden daha geride ve düşüktür. HLR ve santral tarafında bir çöküntü yaşanmasa dahi trafik yoğunluğu, darboğaz yaşanması çok olası. Ancak ses erişimleri IP tabanlı olarak (VoLTE ve VoWIFI) verilirse daha doğrusu yaygın hale gelirse çökme riski oldukça azalacaktır.



    Gelgelelim, piyasadaki telefonların bir çoğu VoLTE ve VoWIFI destekli olsa da operatörler belli başlı modelleri desteklerler. Operatör desteklese abone bu servisi kullanmaz, bilmez. Bu tür sorunların çözülmesi, bu işin yaygınlaştırılması oldukça önemli.
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    OTT çözümleri zaten Telekom'da da Turkcell'de de var. Ama OTT'yi kim kullanır, yaygınlaştırmak zor. Bence asıl hedef VoLTE ve VoWIFI'ı yaygınlaştırmak olmalı. Tüm ses trafiği data şebekesine yüklenirse kolay kolay bir sorun çıkmaz.
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    Dinocan Gökçek (Ankaralı Dinocan) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar birebir WhatsApp çakması uygulama yapmak için bile 6 ay zaman veriyor, bu forumda salladığınız gençlere bu iş verilse max 10 günde halleder
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    702 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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    6 etiket daha uygulama haber deprem afet doğal afet içişleri bakanlığı Mobil Teknolojiler
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