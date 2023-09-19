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    Anlık Bildirim

    Disksiz Xbox Series X ve yeni kontrol cihazı ortaya çıktı

    Microsoft kanadında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yazılım devi ile FTC arasındaki yasal mücadele kapsamında Microsoft’un yeni disk sürücüsü olmayan Xbox Series X konsolu ortaya çıktı.
    Disksiz Xbox Series X ve yeni kontrol cihazı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve Microsoft arasında gerçekleşen yasal mücadelenin belgeleri ortaya çıktı. Bu belgelerde görüşmeler sırasında paylaşılan son derece değerli bilgiler yer alıyor. Paylaşılan belgelere göre Microsoft, silindir şeklinde 'tamamen dijital' 2TB Xbox Series X'in yanı sıra modüler başparmak çubuklarına sahip yeni iki tonlu kontrolcü üzerinde çalışıyor.

    Yeni Xbox Series X

    Disksiz Xbox Series X ve yeni kontrol cihazı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Series X konsolunu 2024 yılında yepyeni bir tasarım ve özelliklerle yenilemeyi planlıyor. Brooklin kod adıyla anılan ve henüz duyurulmamış olan konsol yenilemesi FTC ile Microsoft arasındaki yasal süreci içeren ayrıntılı belgelerde yanlışlıkla ortaya çıktı. Yeni Xbox Series X tasarımı mevcut konsoldan çok daha dairesel görünürken herhangi bir disk sürücüsü bulunmuyor. Dolayısıyla cihaz tamamen dijital.
    Disksiz Xbox Series X ve yeni kontrol cihazı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Belgelere göre dijital Xbox Series X, 2TB SSD depolama alanına, USB-C ön bağlantı noktasına, Wi-Fi 6E desteğine, Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olacak. 6nm temelli yongaya geçecek olan yeni konsol ayrıca PSU gücü yüzde 15 oranında azaltılacak. Disk sürücüsü olmayan dijital Xbox Series X’in fiyatı ise 499 dolar. Bu mevcut konsol ile aynı fiyat.
    Disksiz Xbox Series X ve yeni kontrol cihazı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kod adı Sebille olan yeni kontrolcünün bu yıl içinde duyurulması ve gyro desteği için bir ivmeölçer içermesi planlanıyor. İki tonlu bir renk düzenine sahip olacak ve buluta doğrudan bağlantıyı, Bluetooth 5.2'yi ve muhtemelen güncellenmiş bir "Xbox Wireless 2" bağlantısını destekleyecek. Yeni kontrolcü ayrıca daha sessiz düğmelere ve başparmak çubuklarına, şarj edilebilir/değiştirilebilir bir pile modüler başparmak çubuklarına sahip olacak.

    Microsoft siyah renkte yenilenmiş bir Xbox Series S'i piyasaya sürdü, ancak 2024'te Wi-Fi 6E desteği ve Bluetooth 5.2 ile başka bir yenileme yolda olabilir. Microsoft, bu yeni Xbox Series S yenilemesini önümüzdeki Eylül ayında, Xbox Series X yenilemesini ise Kasım 2024’te ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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