Disksiz Xbox Series X ve yeni kontrol cihazı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve Microsoft arasında gerçekleşen yasal mücadelenin belgeleri ortaya çıktı. Bu belgelerde görüşmeler sırasında paylaşılan son derece değerli bilgiler yer alıyor. Paylaşılan belgelere göre Microsoft, silindir şeklinde 'tamamen dijital' 2TB Xbox Series X'in yanı sıra modüler başparmak çubuklarına sahip yeni iki tonlu kontrolcü üzerinde çalışıyor. Yeni Xbox Series X
Tam Boyutta Gör
Microsoft, Xbox Series X konsolunu
2024 yılında yepyeni bir tasarım ve özelliklerle yenilemeyi planlıyor. Brooklin kod adıyla anılan ve henüz duyurulmamış olan konsol yenilemesi FTC ile Microsoft arasındaki yasal süreci içeren ayrıntılı belgelerde yanlışlıkla ortaya çıktı. Yeni Xbox Series X tasarımı mevcut konsoldan çok daha dairesel görünürken herhangi bir disk sürücüsü bulunmuyor. Dolayısıyla cihaz tamamen dijital.
Tam Boyutta Gör
Belgelere göre dijital Xbox Series X,
2TB SSD depolama alanına, USB-C ön bağlantı noktasına, Wi-Fi 6E desteğine, Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olacak. 6nm temelli yongaya geçecek olan yeni konsol ayrıca PSU gücü yüzde 15 oranında azaltılacak. Disk sürücüsü olmayan dijital Xbox Series X’in fiyatı ise 499 dolar. Bu mevcut konsol ile aynı fiyat.
Tam Boyutta Gör
Kod adı
Sebille olan yeni kontrolcünün bu yıl içinde duyurulması ve gyro desteği için bir ivmeölçer içermesi planlanıyor. İki tonlu bir renk düzenine sahip olacak ve buluta doğrudan bağlantıyı, Bluetooth 5.2'yi ve muhtemelen güncellenmiş bir " Xbox Wireless 2" bağlantısını destekleyecek. Yeni kontrolcü ayrıca daha sessiz düğmelere ve başparmak çubuklarına, şarj edilebilir/değiştirilebilir bir pile modüler başparmak çubuklarına sahip olacak.
Microsoft siyah renkte yenilenmiş bir Xbox Series S'i piyasaya sürdü, ancak 2024'te Wi-Fi 6E desteği ve Bluetooth 5.2 ile başka bir yenileme yolda olabilir. Microsoft, bu yeni
Xbox Series S yenilemesini önümüzdeki Eylül ayında, Xbox Series X yenilemesini ise Kasım 2024’te ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.