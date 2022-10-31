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    Elektrikli bisikletlerin yükselişi devam ediyor: Satılan bisikletlerin yarısı elektrikli

    Yeni rapora göre Avrupa'nın önde gelen e-bisiklet (Elektrikli bisiklet) pazarları hızla olgunlaşıyor. Elektrikli bisikletlerin şehir içi kullanımlarının giderek artması öngörülüyor.
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    E-bisikletler yükselişte: Bisikletlerin yarısı artık elektrikli Tam Boyutta Gör

    Bike Europe tarafından yayınlanan yeni rapor, elektrikli bisikletlerin artık benimsendiğini gösteriyor. Her kategorideki bisikletin elektrikli versiyonlarının çıkması ve model sayılarının artmasıyla birlikte satışların yükseldiği görülüyor.

    Rapor, Avrupa’nın önde gelen pazarlarını hedefliyor ve Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre’ye ait verileri ortaya koyuyor. İlk olarak 1990’larda tanıtılan elektrikli bisikletler uzunca bir süre geleneksel bisikletlere kıyasla düşük satış hacimlerine sahipti. Ancak yapılan yenilikler ve ürün grubunun gelişmesiyle birlikte e-bisikletlerin benimsendiği görülüyor.

    Satılan bisikletlerin yarısı elektrikli

    E-bisikletler yükselişte: Bisikletlerin yarısı artık elektrikli

    Aktarılanlara göre elektrikli bisikletlerin yaygınlaşmasında Hollanda ve İsviçre’nin etkisi büyük. İlk olarak buralarda gelişen pazar diğer pazarları da etkilemiş ve e-bisikletin kabulünü kolaylaştırmış. Son verilere göre, Hollanda’daki bisiklet pazarının artık yüzde 52’si elektrikli bisikletlere ait. 2015 yılında bu rakam yüzde 28 seviyesindeydi. Benzer yükselişi Avusturya (yüzde 45) pazarında da görüyoruz. En hızlı yükselişin yaşandığı ülke ise Almanya. 2015 yılında yüzde 12,3 olan elektrikli bisiklet pazar payı yüzde 42,5 seviyesine yükselmiş durumda.

    Teşviklerin katkısı büyük

    Hızlı yükseliş trendinin görülmediği iki pazar ise İspanya ve İtalya olarak kayda geçiyor. Her iki pazarın da daha çok spor odaklı olduğu ve hareketlilik için bisiklete binme eğilimlerinin düşük olduğu ifade ediliyor. Ancak dikkat çekilmesi gereken nokta ise İtalya’da sadece 2019 yılında kısa süreli uygulanan sübvansiyonlarda elektrikli bisiklet satışlarının yükseldiği görülmekte.

    Fransa’da da uygulanan sübvansiyonlar, e-bisiklet alımlarını artırdığı aynı şekilde Avrupa’nın genelinde ulusal, bölgesel ve yerel makamlar tarafından sunulan yaklaşık 300 vergi teşvikinin satın alımları etkilediği ifade ediliyor.

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