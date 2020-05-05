E-ticaret gönderileri Temmuz ayına kadar temassız teslim edilebilecek

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Koronavirüsün yayılımı engellemek için Bilgi Teknlojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından e-ticaret sitelerinin gönderileri için devreye alınan “temassız teslimat” uygulamasının süresi uzatıldı.

Temassız teslimat sayesinde e-ticaret sitelerinin gönderileri müşteriye temassız bir şekilde teslim edilebiliyor. Müşterinin imzası veya TC kimlik numarası alınmıyor. Müşterinin bilgisi olması ve mağdur edilmemesi koşuluyla gönderiler kapı önüne koyulabiliyor.

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Temassız teslimat yöntemi, yemek teslim ve market uygulamalarında yoğun şekilde kullanılıyor. Müşteri ödemesini dijital ortamdan gerçekleştiriyor. Kurye siparişi kapı önüne bırakıp müşterinin almasını bekliyor. BTK’nın ilgili yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle birlikte temassız teslimat uygulaması 30 Haziran'a kadar uygulanabilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/e-ticarette-temassiz-teslimat-haziran-sonuna-kadar-devam-edecek/1828044

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