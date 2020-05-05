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    E-ticaret gönderileri Temmuz ayına kadar temassız teslim edilebilecek

    Koronavirüs salgını nedeniyle e-ticaret sitelerine ve uygulamalara eklenen temassız teslimat seçeneği, 30 Haziran'a kadar devam edecek. BTK, konuyla ilgili yönetmelik düzenlemesini yaptı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,1b
    1
    13
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    E-ticaret gönderileri Temmuz ayına kadar temassız teslim edilebilecek
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    Koronavirüsün yayılımı engellemek için Bilgi Teknlojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından e-ticaret sitelerinin gönderileri için devreye alınan “temassız teslimat” uygulamasının süresi uzatıldı.

    Temassız teslimat sayesinde e-ticaret sitelerinin gönderileri müşteriye temassız bir şekilde teslim edilebiliyor. Müşterinin imzası veya TC kimlik numarası alınmıyor. Müşterinin bilgisi olması ve mağdur edilmemesi koşuluyla gönderiler kapı önüne koyulabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu"

    Temassız teslimat yöntemi, yemek teslim ve market uygulamalarında yoğun şekilde kullanılıyor. Müşteri ödemesini dijital ortamdan gerçekleştiriyor. Kurye siparişi kapı önüne bırakıp müşterinin almasını bekliyor. BTK’nın ilgili yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle birlikte temassız teslimat uygulaması 30 Haziran'a kadar uygulanabilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/e-ticarette-temassiz-teslimat-haziran-sonuna-kadar-devam-edecek/1828044 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gefeka (Gefe Ka) 1 hf. en beğenilen
    PTT Kargo çok temassız mesela. En yakın PTT'ye bıraktık diye mesaj geliyor. 40 gündür evdeyim. Ama demekki temas etmek istemediler. Temazsizi böyle anladilarsa.
    PTT Kargo çok temassız mesela. En yakın PTT'ye bıraktık diye mesaj geliyor. 40 gündür evdeyim. Ama demekki temas etmek istemediler. Temazsizi böyle anladilarsa...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    appgln4143 (Gülnur Burak) 1 hf. gefeka
    Ama hiç memnun olmuyoruz lütfen ama :)))
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    Virtual Reality 1 hf.
    Türkiye dikey mimari yerine yatay mimariye geçse herkes bahçeli müstakil evde oturabilse bu durum zaten sorun olmayacak. Her türlü kargo, bahçeye veya büyük posta dolabına bırakılabilir.
    Türkiye dikey mimari yerine yatay mimariye geçse herkes bahçeli müstakil evde oturabilse bu durum zaten sorun olmayacak. Her türlü kargo, bahçeye veya büyük pos...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Hala imza alanlar var.
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    appgln4143 (Gülnur Burak) 1 hf.
    Ya en iyi temassızı yurt içi yapıyor zile basmıyor mesela seni arıyor açmadıysan telefonu basıp gidiyor anlatmaya gerek yok tamamen temassız çünkü kargoyu bırakmıyor gel al şubede diyor oo hele de yasak olan günlerde müthiş çıkamıyosun kargona ulaşamıyosun hala temas yok :))) temassızda yurtiçiyi tek geçerim
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf.
    Geçen adam geldi, kapının önüne bıraktırdım. Tc’yi verdim. İmzayı ben atarım dedi gitti :) İşte ben buna temassız derim.
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    solokingx 1 hf.
    He kapı önüne koy çalsınlar oda iyiymiş 😁
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    yusufözdemir13 1 hf. yeni yorumcu
    eee zaten sormuyorlardı ki
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    mustafateq (Mustafa Tek) 1 hf.
    tckn orta malı olmuş bunca zamandır her kapıya gelene söylüyorduk bence bu uygulama hep devam etmeli
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    Virtual Reality 1 hf.
    Türkiye dikey mimari yerine yatay mimariye geçse herkes bahçeli müstakil evde oturabilse bu durum zaten sorun olmayacak. Her türlü kargo, bahçeye veya büyük posta dolabına bırakılabilir.
    Yanıtla +4
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    gefeka (Gefe Ka) 1 hf. en beğenilen
    PTT Kargo çok temassız mesela. En yakın PTT'ye bıraktık diye mesaj geliyor. 40 gündür evdeyim. Ama demekki temas etmek istemediler. Temazsizi böyle anladilarsa.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    appgln4143 (Gülnur Burak) 1 hf. gefeka
    Ama hiç memnun olmuyoruz lütfen ama :)))
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    kaya_es (Kaya ) 1 hf.
    TCKN zaten soran yoktu ki..
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Uzun zamandır kapıma kargo konup gidiyorlardı
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    2135 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    temassız teslimat, btk ve
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