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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti

    Elon Musk'a ait Tesla Roadster aracı Falcon Heavy roketiyle 2018'de uzaya fırlatılmıştı. Roadster-Starman ikilisi şimdi yaklaşık iki buçuk yılın ardından ilk Mars yakın geçişini gerçekleştirdi.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti
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    Elon Musk'ın 2018 yılında uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı yaklaşık iki buçuk yılın ardından Mars'a ulaştı. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, Musk'ın Roadster'ı bugün Kızıl Gezegene 8 milyon kilometre kadar yaklaştı ve böylece ilk Mars yakın geçişini gerçekleştirmiş oldu.

    SpaceX'in paylaşttığı tweette,"En son Dünya'yı terk ederken gördüğümüz Starman bugün Mars'a ilk yakın geçişini gerçekleştirdi. Kızıl Gezegen'e 0,05 astronomik birim, yani 5 milyon mil kadar yaklaştı." ifadeleri kullanıldı. Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafeyi ifade eden 1 astronomik birim 150 milyon kilometreye eşit.

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    Roadster ve Starman'in uzaydaki macerası whereisroadster.com adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Burada yer alan bilgilere göre Roadster-Starman ikilisi tam 975 gündür uzay boşluğunda hareket ediyor. Bu süreçte toplam 2,1 milyar kilometre mesafe kat edilmiş. İkilinin hızı ayrıca şu anda saatte 28 bin kilometreyi aşmış durumda. 

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"

    SpaceX'in Elon Musk'a ait bir Tesla Roadster aracını uzaya fırlatması 2018'in en çok konuşulan olaylarından birisi olmuştu. Şu anda dünyanın en güçlü roketi ünvanını elinde bulunduran Falcon Heavy roketi ilk kez Şubat 2018'de, Roadster ve Starman'in uzaya fırlatılmasıyla test edildi. Tesla Roadster ve Roadster'ın sürücüsü Starman bu test uçuşunun tek yüküydü. SpaceX ve Elon Musk'ın Roadster'ı uzaya fırlatması Falcon Heavy'nin ilk uçuşunu büyük bir şov haline dönüştürmüştü.

    Tesla Roadster ve Starman'in uzaydaki macerası yakın bir dönemde sona erecekmiş gibi görünmüyor. Şu anda yapılan hesaplamalara göre Roadster-Starman ikilisi en az birkaç milyon yıl Güneş etrafında dönmeye devam edecek. Bundan on milyonlarca yıl sonra ise Venüs veya Dünya'ya çarpma olasılığı bulunuyor. 



    https://www.space.com/spacex-starman-tesla-mars-flyby Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
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    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

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    1 gün önce
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    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

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    2 hafta önce
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    Barni Moloztaş

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alfa-x 2 hf. en beğenilen
    En sevdiğim animasyon ,şimdide Mars da bölümü çekiliyor demek :)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 1 hf.
    Dönerse senindir, dönmezse marsın venüsün uranusundür..
    Yanıtla +1
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    döner dünyaya düşerse ilerde sen komediyi gör. bunlar dünya yörüngesi doğrultusunda atmışlar demekki.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 hf.
    whereisroadster.com linki neden blogger'a yönlendiriyor, bir gariplik var.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alfa-x 2 hf. en beğenilen
    En sevdiğim animasyon ,şimdide Mars da bölümü çekiliyor demek :)
    Yanıtla +4
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