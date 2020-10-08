Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti

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Elon Musk'ın 2018 yılında uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı yaklaşık iki buçuk yılın ardından Mars'a ulaştı. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, Musk'ın Roadster'ı bugün Kızıl Gezegene 8 milyon kilometre kadar yaklaştı ve böylece ilk Mars yakın geçişini gerçekleştirmiş oldu.

SpaceX'in paylaşttığı tweette,"En son Dünya'yı terk ederken gördüğümüz Starman bugün Mars'a ilk yakın geçişini gerçekleştirdi. Kızıl Gezegen'e 0,05 astronomik birim, yani 5 milyon mil kadar yaklaştı." ifadeleri kullanıldı. Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafeyi ifade eden 1 astronomik birim 150 milyon kilometreye eşit.

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Roadster ve Starman'in uzaydaki macerası whereisroadster.com adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Burada yer alan bilgilere göre Roadster-Starman ikilisi tam 975 gündür uzay boşluğunda hareket ediyor. Bu süreçte toplam 2,1 milyar kilometre mesafe kat edilmiş. İkilinin hızı ayrıca şu anda saatte 28 bin kilometreyi aşmış durumda.

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SpaceX'in Elon Musk'a ait bir Tesla Roadster aracını uzaya fırlatması 2018'in en çok konuşulan olaylarından birisi olmuştu. Şu anda dünyanın en güçlü roketi ünvanını elinde bulunduran Falcon Heavy roketi ilk kez Şubat 2018'de, Roadster ve Starman'in uzaya fırlatılmasıyla test edildi. Tesla Roadster ve Roadster'ın sürücüsü Starman bu test uçuşunun tek yüküydü. SpaceX ve Elon Musk'ın Roadster'ı uzaya fırlatması Falcon Heavy'nin ilk uçuşunu büyük bir şov haline dönüştürmüştü.

Tesla Roadster ve Starman'in uzaydaki macerası yakın bir dönemde sona erecekmiş gibi görünmüyor. Şu anda yapılan hesaplamalara göre Roadster-Starman ikilisi en az birkaç milyon yıl Güneş etrafında dönmeye devam edecek. Bundan on milyonlarca yıl sonra ise Venüs veya Dünya'ya çarpma olasılığı bulunuyor.

https://www.space.com/spacex-starman-tesla-mars-flyby

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