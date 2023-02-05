Samsung Galaxy S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps’de çalıştıran ilk Android telefon olacak

Genshin Impact’a yeni bir performans seçeneği mi geliyor?
Tech_Reve tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderi, Galaxy S23 Ultra’nın Genshin Impact oyununu 120 fps’de çalıştırabileceğine işaret ediyor ancak bu performans modunun diğer Galaxy S23 modellerinde de kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bu iddia doğruysa Galaxy S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps seçeneği ile çalıştırabilen ilk Android telefon olacak.Kaynakça https://wccftech.com/the-galaxy-s23-can-run-genshin-impact-with-120hz-refresh-rate/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1621780905437335553 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?