Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps’de çalıştıran ilk Android telefon olacak

    Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılan Galaxy S23 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir rapora göre S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps’de çalıştıracak.
    1
    Galaxy S23 Ultra için Genshin Impact 120fps desteğine kavuşacak Tam Boyutta Gör
    2023’ün en beklenen akıllı telefonlarından olan Galaxy S23 serisi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılmıştı. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak cihazlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Genshin Impact’a yeni bir performans seçeneği mi geliyor?

    Tech_Reve tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderi, Galaxy S23 Ultra’nın Genshin Impact oyununu 120 fps’de çalıştırabileceğine işaret ediyor ancak bu performans modunun diğer Galaxy S23 modellerinde de kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bu iddia doğruysa Galaxy S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps seçeneği ile çalıştırabilen ilk Android telefon olacak.

    Galaxy S23 Ultra için Genshin Impact 120fps desteğine kavuşacak Tam Boyutta Gör
    Android tarafında Genshin Impact, 120fps moduna sahip değil ancak yapım, iOS platformunda 120fps desteğine sahip ve Samsung ile yapılan bir anlaşma ileride daha çok Android cihazı için 120fps desteğini mümkün kılabilir. Yüksek grafik işlem gücü gerektiren popüler oyun Genshin Impact, Snapdragon 8 Gen 2 setinin muhteşem gücü ile çok daha başarılı bir yapım olacağa benziyor. İddiaların doğası ise önümüzdeki haftalarda Samsung veya miHoYo’nun yapacağı bir açıklama ile doğrulanacaktır.
    Kaynakça https://wccftech.com/the-galaxy-s23-can-run-genshin-impact-with-120hz-refresh-rate/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1621780905437335553
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız