Samsung Galaxy S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps’de çalıştıran ilk Android telefon olacak

Tam Boyutta Gör 2023’ün en beklenen akıllı telefonlarından olan Galaxy S23 serisi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılmıştı. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak cihazlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Genshin Impact’a yeni bir performans seçeneği mi geliyor?

Tech_Reve tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderi, Galaxy S23 Ultra’nın Genshin Impact oyununu 120 fps’de çalıştırabileceğine işaret ediyor ancak bu performans modunun diğer Galaxy S23 modellerinde de kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bu iddia doğruysa Galaxy S23 Ultra, Genshin Impact’i 120fps seçeneği ile çalıştırabilen ilk Android telefon olacak.

Tam Boyutta Gör Android tarafında Genshin Impact, 120fps moduna sahip değil ancak yapım, iOS platformunda 120fps desteğine sahip ve Samsung ile yapılan bir anlaşma ileride daha çok Android cihazı için 120fps desteğini mümkün kılabilir. Yüksek grafik işlem gücü gerektiren popüler oyun Genshin Impact, Snapdragon 8 Gen 2 setinin muhteşem gücü ile çok daha başarılı bir yapım olacağa benziyor. İddiaların doğası ise önümüzdeki haftalarda Samsung veya miHoYo’nun yapacağı bir açıklama ile doğrulanacaktır.

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Galaxy S23 Ultra için Genshin Impact 120fps desteğine kavuşacak