Samsung Galaxy S23 Ultra’nın ekranı iPhone 14 Pro Max’i geride bırakıyor

Yakın tarihli bir iddiaya göre, Galaxy S23 Ultra’nın ekranı sadece piyasadaki en iyilerden birisi değil aynı zamanda enerji tüketiminde de son derece başarılı. Hatta son rapor, S23 Ultra'nın ekranı iPhone 14 Pro Max’ten daha az enerji tüketiyor.
Galaxy S23 Ultra'nın ekranı daha verimli
iPhone 14 Pro Max gibi M12 tabanlı panellerle karşılaştırıldığında, Galaxy S23 Ultra'nın ekranı aynı parlaklık düzeyinde daha az enerji tüketiyor. Bu arada S23 Ultra'nın ekranının daha kıyaslamada kullanılan telefonlardan daha büyük olduğunu da belirtelim.
Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Samsung ekran konusunda çıtayı biraz daha yükseltmiş diyebiliriz. Galaxy S23 Ultra'da donanımsal olarak büyük bir yükseltme olmasa da, bu küçük yükseltmeler optimize edilmiş yazılımla birleştirildiğinde daha üst seviye kullanıcı deneyimi elde ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah