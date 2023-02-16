Samsung Galaxy S23 Ultra’nın ekranı iPhone 14 Pro Max’i geride bırakıyor

Tam Boyutta Gör Samsung kısa süre önce Galaxy S23 serisi altında Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 telefonlarını piyasaya sürdü. Geliştirilmiş yazılım, artan kamera performansı ve kullanıcı deneyiminin daha fazla öne çıkarıldığı bu telefonlar ekranları ile de son derece başarılı duruyor.

Yakın tarihli bir iddiaya göre, Galaxy S23 Ultra’nın ekranı sadece piyasadaki en iyilerden birisi değil aynı zamanda enerji tüketiminde de son derece başarılı. Hatta son rapor, S23 Ultra'nın ekranı iPhone 14 Pro Max’ten daha az enerji tüketiyor.

Galaxy S23 Ultra'nın ekranı daha verimli

Tam Boyutta Gör Samsung, halihazırda telefon piyasasındaki üreticilere AMOLED ekran tedariği sağlıyor ve Apple da bunlardan birisi. Ancak görünüşe göre Samsung, kendi AMOLED ekranını yaparken malzeme seçiminde farklı bir yola izlemiş gibi. Aktarılanlara göre S23 Ultra daha önce görmediğimiz benzersiz bir OLED malzeme seti kullanıyor. Bunun basit bir "M11" ve "M12" malzeme sınıflandırması olmadığı belirtiliyor. Yapılan analizlere göre S23 Ultra’da RGB’nin dalga boylarında optimizasyona gidilerek daha fazla verimlilik sağlanmış.

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iPhone 14 Pro Max gibi M12 tabanlı panellerle karşılaştırıldığında, Galaxy S23 Ultra'nın ekranı aynı parlaklık düzeyinde daha az enerji tüketiyor. Bu arada S23 Ultra'nın ekranının daha kıyaslamada kullanılan telefonlardan daha büyük olduğunu da belirtelim.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Samsung ekran konusunda çıtayı biraz daha yükseltmiş diyebiliriz. Galaxy S23 Ultra'da donanımsal olarak büyük bir yükseltme olmasa da, bu küçük yükseltmeler optimize edilmiş yazılımla birleştirildiğinde daha üst seviye kullanıcı deneyimi elde ediliyor.

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Galaxy S23 Ultra’nın ekranı iPhone 14 Pro Max’i geride bırakıyor