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    Samsung Galaxy S23 Ultra’nın ekranı iPhone 14 Pro Max’i geride bırakıyor

    Samsung, ekran teknolojileri konusunda öncü firmalardan birisi ve neredeyse her firmaya kendi ekranlarını tedarik ediyor. Dolayısıyla Galaxy S23 Ultra’nın ekranın iyi olması kaçınılmaz.
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    Galaxy S23 Ultra’nın ekranı iPhone 14 Pro Max’i geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung kısa süre önce Galaxy S23 serisi altında Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 telefonlarını piyasaya sürdü. Geliştirilmiş yazılım, artan kamera performansı ve kullanıcı deneyiminin daha fazla öne çıkarıldığı bu telefonlar ekranları ile de son derece başarılı duruyor.

    Yakın tarihli bir iddiaya göre, Galaxy S23 Ultra’nın ekranı sadece piyasadaki en iyilerden birisi değil aynı zamanda enerji tüketiminde de son derece başarılı. Hatta son rapor, S23 Ultra'nın ekranı iPhone 14 Pro Max’ten daha az enerji tüketiyor.

    Galaxy S23 Ultra'nın ekranı daha verimli

    Galaxy S23 Ultra’nın ekranı iPhone 14 Pro Max’i geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, halihazırda telefon piyasasındaki üreticilere AMOLED ekran tedariği sağlıyor ve Apple da bunlardan birisi. Ancak görünüşe göre Samsung, kendi AMOLED ekranını yaparken malzeme seçiminde farklı bir yola izlemiş gibi. Aktarılanlara göre S23 Ultra daha önce görmediğimiz benzersiz bir OLED malzeme seti kullanıyor. Bunun basit bir "M11" ve "M12" malzeme sınıflandırması olmadığı belirtiliyor. Yapılan analizlere göre S23 Ultra’da RGB’nin dalga boylarında optimizasyona gidilerek daha fazla verimlilik sağlanmış.

    iPhone 14 Pro Max gibi M12 tabanlı panellerle karşılaştırıldığında, Galaxy S23 Ultra'nın ekranı aynı parlaklık düzeyinde daha az enerji tüketiyor. Bu arada S23 Ultra'nın ekranının daha kıyaslamada kullanılan telefonlardan daha büyük olduğunu da belirtelim.

    Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Samsung ekran konusunda çıtayı biraz daha yükseltmiş diyebiliriz. Galaxy S23 Ultra'da donanımsal olarak büyük bir yükseltme olmasa da, bu küçük yükseltmeler optimize edilmiş yazılımla birleştirildiğinde daha üst seviye kullanıcı deneyimi elde ediliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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