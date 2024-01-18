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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24'ün bazı kamera özellikleri eski modellere de gelecek

    Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy S24 serisi, One UI 6.1 ile geliyor. Bu yazılım bir parçası olarak yeni kamera özellikleri tanıtıldı. Güzel haber; bunlar eski modellere de gelecek.
    galaxy s24 kamera özellikleri eski modellere geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, kısa süre önce Galaxy S24 serisini (Galaxy S24, S24+, Galaxy S24 Ultra) tanıttı. Yeni telefonlar, One UI 6.1 sayesinde birkaç kamera özelliği getiriyor. Tek çekim modu, siyah beyaz fotoğrafları renklendirme dahil One UI 6.1 özellikleri eski cihazlara da gelecek.

    Eski modellere gelecek One UI 6.1 kamera özellikleri

    Galaxy S24 serisi, geliştirilmiş Tek Çekim modu ile geliyor. Bu mod, çekimden önce yakınlaştırma düzeyini (ultra geniş, 1x, 3x, 5x ve 10x seçeneği var) seçmenize olanak tanıyor. Bu, herhangi bir lens seçeneği sunmayan önceki Tek Çekim modlarına kıyasla güzel bir değişiklik. Bu mod ayrıca evcil hayvanları algılamanın yanında daha fazla sonuç veriyor. Bu geliştirilmiş Tek Çekim modu, Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 ailesi, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 ve daha yeni katlanır telefon modelleri ile birlikte Galaxy Tab S9 serisine gelecek.

    Yeni uzun pozlama, eski modellerde de kullanılabilecek bir başka kamera özelliği. Bu, Galeri uygulamasının düzenleme önerisi işlevi aracılığıyla bir fotoğrafın uzun pozlu versiyonunu elde etmenize olanak tanıyor. Ancak, fotoğrafın Hareketli Fotoğraf özelliği açıkken çekilmiş olması gerekiyor. Samsung, uzun pozlama özelliğinin de Galaxy S23 ve S22 serisi, S23 FE, Z Fold 4 ve Z Flip 4 ve sonrasında çıkan katlanır modeller, Galaxy Tab S9 serisine geleceğini söyledi.

    S24 serisi, yapay zeka sayesinde hareketli fotoğrafın istediğiniz bir karesini alıp bunu 12MP fotoğrafa dönüştürebiliyor. Samsung, bu özelliği alacak cihazların listesini paylaşmadı ancak One UI 6.1 ile geleceğini söyledi. Bu da One UI 6.1 güncelleştirmesini alacak tüm cihazlarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

    One UI 6.1, kullanışlı renklendirme özelliğini getiriyor. Bu, gri tonlarda veya siyah beyaz fotoğrafları tahmini renklerle renklendirmenizi sağlıyor. Samsung, bu renklendirme özelliğinin Galaxy S24 serisinin yanı sıra belirtilmeyen diğer One UI 6.1 cihazlara da geleceğini belirtti. Düzenlemeden bahsetmişken artık, Studio uygulamasında bir cihazda başladığınız video düzenlemesine başka bir cihazda devam edebiliyorsunuz. Bu video düzenleme özelliği, Galaxy S24 serisinin yanı sıra One UI 6.1 üzerinde çalışan diğer cihazlara da gelecek.

    Son olarak Samsung, sosyal ağ uygulamalarının kendi içinden veya telefonun kamera uygulamasıyla çekilen HDR videoların uygulamada HDR olarak görüntülenebileceğini söyledi. Samsung, Instagram için çok şikayet aldığı kalite sorununu çözmüşe benziyor. Bu özellik de Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerine gelecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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