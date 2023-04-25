Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ü 10 Ağustos’ta tanıtmıştı ancak şirketin bu sene yeni katlanır ekranlı telefonları biraz daha erken tanıtması bekleniyor. Temmuz ayının son haftası 25 - 27 Temmuz arasında Unpacked etkinliğinde sahne alacak Galaxy Z Fold 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonun ne kadar ince ve hafif olacağı ortaya çıkarıldı.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 çıkış tarihi sızdırıldı! 7 sa. önce eklendi

Çok az ince, kısa ve hafif olacak

Güvenilir kaynaklardan Ice Universe’e göre, Galaxy Z Fold 5 katlandığında 154.9 x 67.1 x 13.4mm, açıldığında 154.9 x 129.9 x 6.3mm boyutlarında olacak. Galaxy Z Fold 4 modeliyle kıyaslayacak olursak, açıldığında 0.2mm daha ince, daha dar ve daha kısa olacak. Ağırlık açısından da 254 g ağırlığıyla Z Fold 4’ten 9 g daha hafif olacak.

Yeni menteşe tasarımıyla geliyor

Galaxy Z Fold 5, su damlası şeklinde yeni menteşeye sahip olacak. Yeni tasarım, telefonun tamamen düz bir şekilde katlanarak arada boşluk kalmasını önleyecek. Telefon hem daha ince hem de toza karşı daha dayanıklı olacak. Galaxy Z Fold 5’in belki de tek eleştirilen yanı S Pen yuvası olacak. S Pen için yerleşik yuvanın Galaxy Z Fold 6 modeline kalması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 5, Samsung'un en ince katlanır telefonu olacak