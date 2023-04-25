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    Galaxy Z Fold 5, Samsung'un en ince katlanır telefonu olacak

    Samsung'un Temmuz ayı sonuna doğru yeni katlanır telefonları tanıtması bekleniyor. Galaxy Z Fold 5, markanın yeni katlanan akıllı telefonlarından biri olacak. Peki, Z Fold 5 ne kadar ince olacak?
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    samsung galaxy z fold 5 daha ince ve hafif olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ü 10 Ağustos’ta tanıtmıştı ancak şirketin bu sene yeni katlanır ekranlı telefonları biraz daha erken tanıtması bekleniyor. Temmuz ayının son haftası 25 - 27 Temmuz arasında Unpacked etkinliğinde sahne alacak Galaxy Z Fold 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonun ne kadar ince ve hafif olacağı ortaya çıkarıldı.

    Çok az ince, kısa ve hafif olacak

    Güvenilir kaynaklardan Ice Universe’e göre, Galaxy Z Fold 5 katlandığında 154.9 x 67.1 x 13.4mm, açıldığında 154.9 x 129.9 x 6.3mm boyutlarında olacak. Galaxy Z Fold 4 modeliyle kıyaslayacak olursak, açıldığında 0.2mm daha ince, daha dar ve daha kısa olacak. Ağırlık açısından da 254 g ağırlığıyla Z Fold 4’ten 9 g daha hafif olacak.

    Yeni menteşe tasarımıyla geliyor

    Galaxy Z Fold 5, su damlası şeklinde yeni menteşeye sahip olacak. Yeni tasarım, telefonun tamamen düz bir şekilde katlanarak arada boşluk kalmasını önleyecek. Telefon hem daha ince hem de toza karşı daha dayanıklı olacak. Galaxy Z Fold 5’in belki de tek eleştirilen yanı S Pen yuvası olacak. S Pen için yerleşik yuvanın Galaxy Z Fold 6 modeline kalması bekleniyor.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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