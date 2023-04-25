Galaxy Z Fold 5, Samsung'un en ince katlanır telefonu olacak

Çok az ince, kısa ve hafif olacak
Güvenilir kaynaklardan Ice Universe’e göre, Galaxy Z Fold 5 katlandığında 154.9 x 67.1 x 13.4mm, açıldığında 154.9 x 129.9 x 6.3mm boyutlarında olacak. Galaxy Z Fold 4 modeliyle kıyaslayacak olursak, açıldığında 0.2mm daha ince, daha dar ve daha kısa olacak. Ağırlık açısından da 254 g ağırlığıyla Z Fold 4’ten 9 g daha hafif olacak.
Yeni menteşe tasarımıyla geliyor
Galaxy Z Fold 5, su damlası şeklinde yeni menteşeye sahip olacak. Yeni tasarım, telefonun tamamen düz bir şekilde katlanarak arada boşluk kalmasını önleyecek. Telefon hem daha ince hem de toza karşı daha dayanıklı olacak. Galaxy Z Fold 5’in belki de tek eleştirilen yanı S Pen yuvası olacak. S Pen için yerleşik yuvanın Galaxy Z Fold 6 modeline kalması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)