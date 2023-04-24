Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'te üzen gelişme: Şarj hızları değişmiyor!

Tam Boyutta Gör Samsung’un Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanan akıllı telefonlar, tablet, akıllı saati de içine alan bir dizi ürün tanıtacak. Özellikle yeni katlanan telefonlar Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 merakla bekleniyor. Resmî tanıtım öncesinde iki katlanır telefon da 3C sertifikasyon platformunda görüldü ve şarj hızlarını merak edenler için yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, 25w şarj desteğiyle geliyor

Galaxy Z Fold 5 (SM-9460) ve Galaxy Z Flip 5 (SM-7310), Samsung’un EP-TA800 model numarasını taşıyan standart 25W şarj cihazıyla birlikte görüldü. İki telefonun da bataryası 25w şarjı destekleyecek. İlk Galaxy Fold ve sonraki Galaxy Fold 5G, 15w şarjı destekliyordu. Z Fold 2, markanın 25w şarjı destekleyen ilk katlanır telefonuydu. Z Fold 5, şarj hızında bir iyileştirme sunmayacak gibi görünüyor.

Batarya kapasitesinde de artış beklenmiyor

25w şarj, Çinli üreticilerin sunduğu şarj hızlarıyla kıyaslandığında çok geride. Örneğin; yakın zamanda duyurulan Vivo X Fold 2, 100w kablolu şarjı destekliyor ve kablosuz şarjı hızı Samsung’un sunacağı kablolu şarj hızının iki katı. Z Fold 5 ve Z Flip 5’in pil kapasitesinde de bir artış olmayacak gibi görünüyor.

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Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 şarj hızı belli oldu