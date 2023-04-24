Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'te üzen gelişme: Şarj hızları değişmiyor!

- Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, 25w şarj desteğiyle geliyor
- Batarya kapasitesinde de artış beklenmiyor
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Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, 25w şarj desteğiyle geliyor
Galaxy Z Fold 5 (SM-9460) ve Galaxy Z Flip 5 (SM-7310), Samsung’un EP-TA800 model numarasını taşıyan standart 25W şarj cihazıyla birlikte görüldü. İki telefonun da bataryası 25w şarjı destekleyecek. İlk Galaxy Fold ve sonraki Galaxy Fold 5G, 15w şarjı destekliyordu. Z Fold 2, markanın 25w şarjı destekleyen ilk katlanır telefonuydu. Z Fold 5, şarj hızında bir iyileştirme sunmayacak gibi görünüyor.
Batarya kapasitesinde de artış beklenmiyor
25w şarj, Çinli üreticilerin sunduğu şarj hızlarıyla kıyaslandığında çok geride. Örneğin; yakın zamanda duyurulan Vivo X Fold 2, 100w kablolu şarjı destekliyor ve kablosuz şarjı hızı Samsung’un sunacağı kablolu şarj hızının iki katı. Z Fold 5 ve Z Flip 5’in pil kapasitesinde de bir artış olmayacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)