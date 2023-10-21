Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde Galaxy Z Fold 6 için bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Akıllı telefonda yenilikler sınırlı olabilir.

Yeni nesilde kamera tasarımı korunacak

Bilmeyenler için Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için şirketin önünde uzun bir yol bulunuyor. Ancak her iki telefona dair bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sektörün önde gelen isimlerinden Ice Universe'e göre Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasıyla ilgili beklentilerimizi azaltmamız gerekiyor. Görünüşe göre Samsung, ana kamera için 50MP Samsung GN3 sensörünü (1/1.56", 1.0μm) kullanmaya devam edecek. Bu sensörün daha önce hem Galaxy Z Fold 5 hem de Galaxy Z Fold 4'te kullanıldığını belirtelim.

Tasarımı ile öne çıkabilir

Bir diğer kaynak The Elec ise, Samsung'un kamera yerine tasarıma yoğunlaşacağını belirtti. Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, katlandığında 13,4mm açıldığında ise 6,1mm kalınlığa sahip. Rakipleri Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3 ve OnePlus Open ise, kapalı halde 11,1 ila 11,7mm, açıldığında ise 5,3 ila 5,8mm arasında rakamlar ile tanıtıldı.

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Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setinden destek alacağı neredeyse doğrulandı.

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Galaxy Z Fold 6 için ilk bilgiler paylaşıldı: Yenilikler sınırlı