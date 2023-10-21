Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 için ilk bilgiler paylaşıldı: Yenilikler sınırlı

    Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 6 için ilk bilgiler paylaşıldı. Galaxy Z Fold 5'in halefi olacak modelde, yenilikler sınırlı olabilir. İşte detaylar...
    Galaxy Z Fold 6 için ilk bilgiler paylaşıldı: Yenilikler sınırlı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde Galaxy Z Fold 6 için bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Akıllı telefonda yenilikler sınırlı olabilir. 

    Yeni nesilde kamera tasarımı korunacak

    Bilmeyenler için Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için şirketin önünde uzun bir yol bulunuyor. Ancak her iki telefona dair bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

    Sektörün önde gelen isimlerinden Ice Universe'e göre Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasıyla ilgili beklentilerimizi azaltmamız gerekiyor. Görünüşe göre Samsung, ana kamera için 50MP Samsung GN3 sensörünü (1/1.56", 1.0μm) kullanmaya devam edecek. Bu sensörün daha önce hem Galaxy Z Fold 5 hem de Galaxy Z Fold 4'te kullanıldığını belirtelim. 

    Tasarımı ile öne çıkabilir

    Bir diğer kaynak The Elec ise, Samsung'un kamera yerine tasarıma yoğunlaşacağını belirtti. Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, katlandığında 13,4mm açıldığında ise 6,1mm kalınlığa sahip. Rakipleri Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3 ve OnePlus Open ise, kapalı halde 11,1 ila 11,7mm, açıldığında ise 5,3 ila 5,8mm arasında rakamlar ile tanıtıldı.

    Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setinden destek alacağı neredeyse doğrulandı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    next mağazası istanbul google pixel imei atma stbc tx nedir sistemimiz bilgisayar ağınızdan gelen sıra dışı bir trafik algıladı android teyp radyo sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız