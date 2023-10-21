Galaxy Z Fold 6 için ilk bilgiler paylaşıldı: Yenilikler sınırlı

Yeni nesilde kamera tasarımı korunacak
Bilmeyenler için Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için şirketin önünde uzun bir yol bulunuyor. Ancak her iki telefona dair bilgiler şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.
Sektörün önde gelen isimlerinden Ice Universe'e göre Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasıyla ilgili beklentilerimizi azaltmamız gerekiyor. Görünüşe göre Samsung, ana kamera için 50MP Samsung GN3 sensörünü (1/1.56", 1.0μm) kullanmaya devam edecek. Bu sensörün daha önce hem Galaxy Z Fold 5 hem de Galaxy Z Fold 4'te kullanıldığını belirtelim.
Tasarımı ile öne çıkabilir
Bir diğer kaynak The Elec ise, Samsung'un kamera yerine tasarıma yoğunlaşacağını belirtti. Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, katlandığında 13,4mm açıldığında ise 6,1mm kalınlığa sahip. Rakipleri Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3 ve OnePlus Open ise, kapalı halde 11,1 ila 11,7mm, açıldığında ise 5,3 ila 5,8mm arasında rakamlar ile tanıtıldı.
Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setinden destek alacağı neredeyse doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.