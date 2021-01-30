GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda

Nvidia’nın uyumlu tüm mobil ve masa üstü cihazlarda bulut sistemleri üzerinden oyun akışlarına imkan tanıyan GeForce Now hizmeti alanını büyütmeye devam ediyor. Şimdi sıra tarayıcılara geldi.

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Microsoft, Google, Nvidia gibi devlerin yer aldığı bulut oyun hizmetlerinde haliyle sıkı bir rekabet var. Bu bakımdan olabildiğince çok kitleye ulaşmak önemli. Masa üstü ve mobil uygulamaların yanında tarayıcı uyumunun da sağlanması gerekiyor.

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Nvidia GeForce Now hizmeti 2.0.27 numaralı sürümüyle artık Chrome tarayıcısına da destek sunmaya başladı. Beta olarak başlayan özellikte Windows ve macOS sistemleri destekleniyor. Linux ve diğer tarayıcılar şimdilik destek dışı.

Beta katılımcılarının Chrome tarayıcısında GeForce Now sitesine gitmesi yeterli. Sonrasında hizmete erişim sağlayabiliyorlar. Ayrıca Apple M1 yongası için destek, ana sayfaya oyunların kısa yolunu ekleyebilme ve arkadaşlar ile paylaşabilme şeklinde yenilikler de güncelleme içerisinde yer alıyor.

https://www.engadget.com/geforce-now-browser-cloud-gaming-021830146.html

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