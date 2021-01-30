Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda

    Nvidia GeForce Now 2.0.27 sürümü ile birlikte Chrome tarayıcısında oyunları oynamak mümkün hale geliyor. Windows ve macOS sistemleri beta programına dahil edildi.
    1 sa.
    1,2b
    86
    7
    Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda

    Nvidia’nın uyumlu tüm mobil ve masa üstü cihazlarda bulut sistemleri üzerinden oyun akışlarına imkan tanıyan GeForce Now hizmeti alanını büyütmeye devam ediyor. Şimdi sıra tarayıcılara geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce RTX ekran kartları Death Stranding hediyeli

    GeForce Now tarayıcınızda

    Microsoft, Google, Nvidia gibi devlerin yer aldığı bulut oyun hizmetlerinde haliyle sıkı bir rekabet var. Bu bakımdan olabildiğince çok kitleye ulaşmak önemli. Masa üstü ve mobil uygulamaların yanında tarayıcı uyumunun da  sağlanması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Hitman 3 serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu; Xbox Series ve PC'ye ışın izleme geliyor"

    Nvidia GeForce Now hizmeti 2.0.27 numaralı sürümüyle artık Chrome tarayıcısına da destek sunmaya başladı. Beta olarak başlayan özellikte Windows ve macOS sistemleri destekleniyor. Linux ve diğer tarayıcılar şimdilik destek dışı.

    Beta katılımcılarının Chrome tarayıcısında GeForce Now sitesine gitmesi yeterli. Sonrasında hizmete erişim sağlayabiliyorlar. Ayrıca Apple M1 yongası için destek, ana sayfaya oyunların kısa yolunu ekleyebilme ve arkadaşlar ile paylaşabilme şeklinde yenilikler de güncelleme içerisinde yer alıyor.



    https://www.engadget.com/geforce-now-browser-cloud-gaming-021830146.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Spider_hip
    Microsoft gecen yildan beri Chrome un temelleriyle gelistirilmektedir ve suanda kullanimda. Edge artik Chromium tabanli :) . Gunaydin. Gec oldu ama :)
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Chrome bildiğin coştu ya. Boşuna bunca pazar payını kapıp, yılların ie/edge'sini bitirmedi. Microsoft'a kalsa bu özelliği 10 sene sonra ancak bir kaç bugla eklerlerdi.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Microsoft gecen yildan beri Chrome un temelleriyle gelistirilmektedir ve suanda kullanimda. Edge artik Chromium tabanli :) . Gunaydin. Gec oldu ama :)
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Arama motorlarında çıkan pop-up'ın ekmeğini yediler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 56 dk. Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda Sonraki Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor 2 sa. New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı 3 sa. Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı 4 sa. Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi 4 sa. Baby Driver 2'nin senaryosu tamamlandı 5 sa. Haftaya A101 marketlerde yeni seri Samsung kavisli televizyon var 13 sa. Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo 13 sa. Bulmaca oyunu Pink, ücretsiz olarak mobil cihazlarda yayınlandı 14 sa. Popüler kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlara geliyor 14 sa. Karsan'ın elektrikli minibüsleri Romanya'da hizmete başladı 15 sa. Facebook'un bağımsız yazarlar için haber bülteni araçları geliştirdiği bildirildi 15 sa. Mads Mikkelsen, Hannibal'ın yeni sezonunun yapılması için tartışmaların başladığını söylüyor 16 sa. Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor 16 sa. Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short 17 sa. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak 17 sa. Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı 17 sa. Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor 18 sa. Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı 18 sa. Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız