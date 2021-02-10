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    GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı

    Türkiye sunucularında hizmet verecek GeForce NOW powered by GAME+ platformu hakkında yeni bilgilerin paylaşılacağı lansmanın tarihi açıklandı. 12 Şubat Cuma günü tanıtım yapılacak.
    10 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
    9b
    2
    10
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı
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    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, Turkcell Game+ iş birliği ile Türkiye sunucularında hizmet verecek. GeForce Now sayesinde yüksek grafikli oyunları düşük donanımlı PC'lerde ve mobil cihazlarınızda internet üzerinden oynayabilirsiniz.

    12 Şubat Cuma günü saat 14.00’te GeForce NOW powered by GAME+ platformunun lansmanı yapılacak. Lansmanda platformun açılış tarihi ve fiyatının açıklanması bekleniyor.

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    Platformun Mart ayı içerisinde kullanıma açılacağı açıklanmıştı ancak hangi gün olduğu açıklanmadı. Kullanıma sunulmadan önce kısa bir süre kapalı beta süreci olacak. Kapalı betaya basın mensupları ve oyun dünyasının öne çıkan isimleri katılacak.

    GAME+ hakkındaki yeni bilgileri, 12 Şubat Cuma günü düzenlenecek lansmanın ardından sizlerle paylaşacağız.

    Platforma ön kayıt yapmak için: https://gameplus.com.tr/

    GeForce Now kütüphanesindeki oyunlar: https://gameplus.com.tr/oyunlar



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    _ __sin__ 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kripto paralar yüzünden hem donanım yok hem de olanların fiyatları deli gibi yükseldi karaborsa oldu ya. Ekran kartı yoksa bu servisler var işte artık donanım yerine bu servisleri satarlar. Her türlü deli gibi kar ediyorlar adamlar. Vay anasını ya tezgaha bak :(
    Bu kripto paralar yüzünden hem donanım yok hem de olanların fiyatları deli gibi yükseldi karaborsa oldu ya. Ekran kartı yoksa bu servisler var işte artık donanı...
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerimizi alalım. İnşallah düzgün fiyatlandırma ve kaliteli bir sistem görürüz.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    U ulayrason 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ben bu hizmeti telefondan oynamak için çok merakla bekliyorum ama Turkcell kabul edilebilir bir internet paketi ile bunu sunmaz ise benim için ve bir çok kişi için anlamı olacağını sanmıyorum.
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    monacomen 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle yıllardır beklediğim ve beni heyecanlandıran bir hizmet. 8 Megabit ile deneyip de ikna edici bir sonuç alınca artık oyun indirmek, sistem gereksinimi, HDD kapasitesi gibi gibi sorunları üzerimden alıp beni oyunlar ile başbaşa bırakan harika bir sistem karşımda. Steam oyunlarımı 5 saniye içinde oyuna açan bir sistem bu. Bir zamanlar MP3, avi, MP4'e evet deyip bulut oyuna hayır diyenler kusura bakmasın geri kafalıdır gözümde.

    Yalnız internet sayfasında yeni kullanıcı için kayıt bölümü olsa da zaten kayıtlı kullanıcı için giriş bölümü yok, bu garip geldi! Steam gibi internet sayfasına da girebilmek mümkün değil bunun için Geforcenow uygulamasını kurmak onun üzerinden girmek mümkün. Niye ki?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dostum bunun Nvidia ile bir alakası pek fazla yok. Oyun şirketleri Nvidia'ya uyuzluk çıkarıyorlar. Bir şeyler bahane edip anlaşmayı bozuyorlar veya anlaşmaya yanaşmıyorlar. Buna rağmen baya oynanabilecek oyun var kütüphanesinde.
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır fiber alt yapısı olan Mersinde bir tane server yok. Ya Adanaya, ya Antalyaya bağlanıyor. Ping 50-60'ın altına düşmüyor bu yüzden. Benim için zerre anlamı olmayan bir girişim.
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    gowlet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine söylüyorum isterse aylık 5 lira olsun. Ben naçizane 50 tane oyun bulunan Steam kütüphanemde 5 tane adam akıllı oyun açamıyorsam bir anlamı yok..
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    _ __sin__ 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kripto paralar yüzünden hem donanım yok hem de olanların fiyatları deli gibi yükseldi karaborsa oldu ya. Ekran kartı yoksa bu servisler var işte artık donanım yerine bu servisleri satarlar. Her türlü deli gibi kar ediyorlar adamlar. Vay anasını ya tezgaha bak :(
    Yanıtla +6
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İçinizi rahat tutun. Ben laptop aldım ya kesin ucuza güzel hizmet sunarlar
    Yanıtla +1
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerimizi alalım. İnşallah düzgün fiyatlandırma ve kaliteli bir sistem görürüz.
    Yanıtla +4
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi oyun donuyor? İnterneti servis sağlayıcınız ile görüşün:)
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    SirrealsQ (Volkan zurnacı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şunu sabırsızlıkla bekliyorum.
    Şöyle ofiste doya doya Cities Skyline oynayalım.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    game+, geforce now ve
    10 etiket daha nvidia bulut tabanlı oyun platformu bulut cloud cloud gaming game+ tanıtım tarihi game+ lansman tarihi Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği
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