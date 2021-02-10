GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, Turkcell Game+ iş birliği ile Türkiye sunucularında hizmet verecek. GeForce Now sayesinde yüksek grafikli oyunları düşük donanımlı PC'lerde ve mobil cihazlarınızda internet üzerinden oynayabilirsiniz.
12 Şubat Cuma günü saat 14.00’te GeForce NOW powered by GAME+ platformunun lansmanı yapılacak. Lansmanda platformun açılış tarihi ve fiyatının açıklanması bekleniyor.İlginizi Çekebilir GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu
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Platformun Mart ayı içerisinde kullanıma açılacağı açıklanmıştı ancak hangi gün olduğu açıklanmadı. Kullanıma sunulmadan önce kısa bir süre kapalı beta süreci olacak. Kapalı betaya basın mensupları ve oyun dünyasının öne çıkan isimleri katılacak.
GAME+ hakkındaki yeni bilgileri, 12 Şubat Cuma günü düzenlenecek lansmanın ardından sizlerle paylaşacağız.
Platforma ön kayıt yapmak için: https://gameplus.com.tr/
GeForce Now kütüphanesindeki oyunlar: https://gameplus.com.tr/oyunlar
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Yalnız internet sayfasında yeni kullanıcı için kayıt bölümü olsa da zaten kayıtlı kullanıcı için giriş bölümü yok, bu garip geldi! Steam gibi internet sayfasına da girebilmek mümkün değil bunun için Geforcenow uygulamasını kurmak onun üzerinden girmek mümkün. Niye ki?
Şöyle ofiste doya doya Cities Skyline oynayalım.
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