GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı

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Nvidia’nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now, Turkcell Game+ iş birliği ile Türkiye sunucularında hizmet verecek. GeForce Now sayesinde yüksek grafikli oyunları düşük donanımlı PC'lerde ve mobil cihazlarınızda internet üzerinden oynayabilirsiniz.

12 Şubat Cuma günü saat 14.00’te GeForce NOW powered by GAME+ platformunun lansmanı yapılacak. Lansmanda platformun açılış tarihi ve fiyatının açıklanması bekleniyor.

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Platformun Mart ayı içerisinde kullanıma açılacağı açıklanmıştı ancak hangi gün olduğu açıklanmadı. Kullanıma sunulmadan önce kısa bir süre kapalı beta süreci olacak. Kapalı betaya basın mensupları ve oyun dünyasının öne çıkan isimleri katılacak.

GAME+ hakkındaki yeni bilgileri, 12 Şubat Cuma günü düzenlenecek lansmanın ardından sizlerle paylaşacağız.

Platforma ön kayıt yapmak için: https://gameplus.com.tr/

GeForce Now kütüphanesindeki oyunlar: https://gameplus.com.tr/oyunlar

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