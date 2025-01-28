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    Bazı oyuncular GeForce RTX 5090 almak için mağazaların önüne çadır kuruyor

    Nvidia’nın merakla beklenen üst seviye ekran kartı GeForce RTX 5090’a erkenden sahip olmak isteyen bazı oyuncular, perakende mağazalarının önünde çadır kurmaya başladı.
    GeForce RTX 5090 almak için mağazaların önüne çadır kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 5090'ın çıkışı için beklenen "hype" nihayet kendini göstermeye başladı. Üretici firma, 50 serisi kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanırken, bazı tüketiciler şimdiden mağazaların önünde çadır kurmaya başladı. GeForce RTX 5090 ve RTX 5080, 30 Ocak tarihinde satışa çıkacak.

    RTX 5090 için kamp kuruldu

    Özellikle son yıllarda Nvidia’nın yeni kartları için heyecana kapılan bazı kişilerin ürünleri daha uygun fiyatla almak ve yüksek fiyattan satmak amacıyla mağazaların önünde kamp kurmaya başladığını gördük. Zira ilk parti ürünlerde stoğun fazla olmaması nedeniyle fiyatlar genellikle yüksek seyrediyor.

    GeForce RTX 5090 almak için mağazaların önüne çadır kuruluyor Tam Boyutta Gör
    ABD’deki bir Micro Center mağazasının önüne çadır kuran müşteriler için durum bu mudur bilinmez ancak mağazanın kendisi de düşük stok seviyeleri öngörüyor. Hatta firma, olası bir kargaşayı önlemek için bir kupon sistemi kullanacağını duyurdu. Kuponlar, mağaza açılmadan kısa bir süre önce ilk gelene ilk hizmet esasına göre sıradaki müşterilere dağıtılacak. Sıradaki müşteriler ellerindeki kupon ile sadece bir GPU satın alabilecek, ancak belirli bir model veya üretici garantisi verilmiyor.

    GeForce RTX 5090 ve RTX 5080, özellikle DLSS 4 ve Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) ile desteklenen oyunlarda önceki nesle göre ciddi performans artışı sunuyor. Çoklu Kare Üretimi sistemiyle DLSS 4, geleneksel render yöntemleriyle oluşturulan her bir kare için üç ek kare daha üreterek performansı 8 kata kadar artırabiliyor. Nvidia, GeForce RTX 5090 fiyatını 1.999 dolar, RTX 5080'in fiyatını ise 999 dolar olarak açıklamıştı.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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