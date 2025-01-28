Bazı oyuncular GeForce RTX 5090 almak için mağazaların önüne çadır kuruyor

Özellikle son yıllarda Nvidia’nın yeni kartları için heyecana kapılan bazı kişilerin ürünleri daha uygun fiyatla almak ve yüksek fiyattan satmak amacıyla mağazaların önünde kamp kurmaya başladığını gördük. Zira ilk parti ürünlerde stoğun fazla olmaması nedeniyle fiyatlar genellikle yüksek seyrediyor.
GeForce RTX 5090 ve RTX 5080, özellikle DLSS 4 ve Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) ile desteklenen oyunlarda önceki nesle göre ciddi performans artışı sunuyor. Çoklu Kare Üretimi sistemiyle DLSS 4, geleneksel render yöntemleriyle oluşturulan her bir kare için üç ek kare daha üreterek performansı 8 kata kadar artırabiliyor. Nvidia, GeForce RTX 5090 fiyatını 1.999 dolar, RTX 5080'in fiyatını ise 999 dolar olarak açıklamıştı.
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)
"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)