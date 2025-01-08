GeForce RTX 5090 pahalı mı? CEO’ya göre değil

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Görünüşe göre en iyiyi ucuza alamazsınız

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ise bu fiyatı katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde RTX 5090'ın 2.000 dolarlık fiyat etiketini işte böyle savunuyor: “Birisi en iyisine sahip olmak istediğinde, sadece en iyisini seçer.”

Huang, RTX 5090’ın, Nvidia’nın ürün yelpazesinde radikal bir fiyat sıçraması anlamına geldiğini kabul etti. Seride bir alt model olan RTX 5080, yalnızca 1.000 dolara satılıyor; bu, amiral gemisi modelin yarı fiyatı. Huang, bu durumun bilinçli bir strateji olduğunu ima ederek: “2.000 dolar küçük bir para değil, oldukça yüksek bir değer. Ancak pek çok müşteri kesinlikle en iyisini istiyor.”

RTX 50 serisi sadece yeni bir nesil değil

Tam Boyutta Gör Huang’ın açıklamalarına göre, Nvidia’nın RTX 50 serisi grafik kartları, yalnızca yeni bir nesil donanım olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor: “Yapay zeka olmadan, Tensor çekirdekleri ve DLSS 4 etrafındaki tüm yenilikler olmadan bu yetenekler mümkün olmazdı.”

RTX 5090 ve kardeşleri, yapay zeka (AI) destekli teknolojiler ve DLSS 4 sayesinde performanslarını ikiye katlıyor. Özellikle DLSS 4, çoklu kare oluşturma (multi-frame generation) yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde GPU yalnızca her dört kareden birini fiziksel olarak işliyor; geri kalan kareler yapay zeka tarafından oluşturuluyor.

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Huang, bu yeniliklerin RTX 5090 gibi ürünleri bir performans devi haline getirdiğini savundu. Ancak, CEO’nun fiyat segmentasyonu hakkında yaptığı açıklamalarda, daha uygun fiyatlı modellerin de geleceğine işaret edildi. Nvidia, henüz RTX 5060 ve daha alt modelleri duyurmadı.

RTX 5090’ın fiyatı gündem yaratmış olsa da, Nvidia’nın daha uygun fiyatlı modellerde agresif bir strateji izlediği görülüyor. RTX 5080, önceki neslin RTX 4080 Super modeliyle aynı fiyat olan 1.000 dolardan satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri, önceki nesil muadillerine göre 50 dolar daha ucuz ve sırasıyla 750 dolar ve 550 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Nvidia'nın yeni ekran kartı serisinin önceki nesle göre iki kat daha fazla performans sunduğunu söylediği düşünüldüğünde bu fiyatlar makul. Ancak bu performans artışı büyük ölçüde Nvidia'nın yeni DLSS 4 teknolojisinden kaynaklanıyor.

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GeForce RTX 5090 pahalı mı? CEO’ya göre değil