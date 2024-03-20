Honor, uygun fiyatlı sporcu kulaklığını tanıttı: Honor TiinLab neler sunuyor?

Honor TiinLab özellikleri ile neler sunuyor?
Honor TiinLab kulaklık, diğer arkası açık kulaklıklar gibi kulakları tamamen açık bırakarak kullanıcının ortam seslerini duymasına olanak tanıyor; bu da kulaklığı koşucular ve bisikletçiler için ideal kılıyor. Zaten IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Yüksek kaliteli ses için AAC ve SBC codec bileşenlerini destekliyor. Gelişmiş bas için özelleştirilmiş dinamik bobine sahip 13.4 mm sürücüler içeriyor. Net aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon sistemi mevcut. Ses ayarları Honor Smart Space uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor.
Honor TiinLab fiyatı ve çıkış tarihi
Honor TiinLab, 10 saat sürekli müzik dinleme süresi verirken, şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar dayanabiliyor. Kulaklık, altın (Chenhui gold) ve siyah (Magic night black) renk seçenekleriyle 22 Mart’ta Çin’de satışa sunulacak. Honor TiinLab fiyatı 76 dolar. Ön siparişe özel fiyatlandırma 69 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.