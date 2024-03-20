Honor, uygun fiyatlı sporcu kulaklığını tanıttı: Honor TiinLab neler sunuyor?

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Honor TiinLab özellikleri ile neler sunuyor?

Honor TiinLab kulaklık, diğer arkası açık kulaklıklar gibi kulakları tamamen açık bırakarak kullanıcının ortam seslerini duymasına olanak tanıyor; bu da kulaklığı koşucular ve bisikletçiler için ideal kılıyor. Zaten IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Yüksek kaliteli ses için AAC ve SBC codec bileşenlerini destekliyor. Gelişmiş bas için özelleştirilmiş dinamik bobine sahip 13.4 mm sürücüler içeriyor. Net aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon sistemi mevcut. Ses ayarları Honor Smart Space uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor.

Honor TiinLab fiyatı ve çıkış tarihi

Honor TiinLab, 10 saat sürekli müzik dinleme süresi verirken, şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar dayanabiliyor. Kulaklık, altın (Chenhui gold) ve siyah (Magic night black) renk seçenekleriyle 22 Mart’ta Çin’de satışa sunulacak. Honor TiinLab fiyatı 76 dolar. Ön siparişe özel fiyatlandırma 69 dolar.

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