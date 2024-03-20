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    Anlık Bildirim

    Honor, uygun fiyatlı sporcu kulaklığını tanıttı: Honor TiinLab neler sunuyor?

    Honor, sporcuları hedefleyen uygun fiyatlı kulak içi kulaklığını tanıttı. Arkası açık tasarıma sahip sporcu kulaklığı Honor TiinLab özellikleri neler sunuyor?   
    Honor TiinLab arkası açık kulaklık Tam Boyutta Gör
    Honor, yakın zamanda birçok ürün tanıttı. Yeni akıllı telefonlar Magic 6 Ultimate Edition ve Magic 6 RSR Porsche Design, akıllı bileklik Honor Band 9, akıllı saat Honor Watch GS 4, Bluetooth hoparlör ve sporcu kulaklığı Honor TiinLab. Arkası açık kulaklık Honor TiinLab, 100 dolar altı fiyatla satışa sunulacak.

    Honor TiinLab özellikleri ile neler sunuyor?

    Honor TiinLab kulaklık, diğer arkası açık kulaklıklar gibi kulakları tamamen açık bırakarak kullanıcının ortam seslerini duymasına olanak tanıyor; bu da kulaklığı koşucular ve bisikletçiler için ideal kılıyor. Zaten IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Yüksek kaliteli ses için AAC ve SBC codec bileşenlerini destekliyor. Gelişmiş bas için özelleştirilmiş dinamik bobine sahip 13.4 mm sürücüler içeriyor. Net aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon sistemi mevcut. Ses ayarları Honor Smart Space uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor.

    Honor TiinLab fiyatı ve çıkış tarihi

    Honor TiinLab, 10 saat sürekli müzik dinleme süresi verirken, şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar dayanabiliyor. Kulaklık, altın (Chenhui gold) ve siyah (Magic night black) renk seçenekleriyle 22 Mart’ta Çin’de satışa sunulacak. Honor TiinLab fiyatı 76 dolar. Ön siparişe özel fiyatlandırma 69 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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