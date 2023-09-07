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    Huawei'nin en güçlüsü: Huawei Mate 60 Pro+ ufukta göründü

    Huawei, yeni tanıtılan Mate 60 serisinin üçüncü modeli için hazırlıklara başladı. Peki Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu Huawei Mate 60 Pro Plus neler sunacak? İşte detaylar...
    Huawei'nin en güçlüsü: Huawei Mate 60 Pro Plus ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Huawei, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro ile teknoloji dünyasında ses getirmeyi başardı. Ancak Mate 60 serisi, bu iki model ile sınırlı kalmayabilir. Bugün seriye eklenecek üçüncü bir Pro Plus sürümü ortaya çıktı. Peki Huawei Mate 60 Pro+ neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz..

    Huawei Mate 60 Pro+ ufukta göründü

    Aktarıldığı kadarıyla Huawei Mate 60 Pro+, Çin merkezli bir satıcının listesinde görüntülendi. Buna göre Huawei Mate 60 serisinin en güçlü modeli olacak Mate 60 Pro Plus, 512 GB veya 1 TB depolama kapasitesine ek olarak 16 GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca liste, cihazın 1.230 dolardan başlayan fiyatlar ile çıkış yapacağını gösteriyor.

    Bilmeyenler için Huawei Mate 50 Pro'nun 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği 1.200 euro fiyat etiketi ile tanıtıldı. Dolayısıyla benzer fiyatlandırmanın korunacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Huawei Mate 60 Pro+'ın arkada yuvarlak ada içine dizilmiş dörtlü kamera kurulumu ile çıkış yapması bekleniyor.

    Huawei Mate 60 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ayrıca Huawei Mate 60 ve 60 Pro'nun Çin pazarına özel olacağı açıklanmıştı. Ancak Mate 60 Pro+ küresel pazarda bulunan tek model olabilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    bosch çamaşır makinesine elektrik gelmiyor araba ısınınca çalışmıyor telefon şarj oluyor ama yüzdesi değişmiyor muhabbet kuşu tırnak kesilmezse ne olur kedi kediyi yermi

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