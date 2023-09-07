Huawei'nin en güçlüsü: Huawei Mate 60 Pro+ ufukta göründü

Huawei Mate 60 Pro+ ufukta göründü
Aktarıldığı kadarıyla Huawei Mate 60 Pro+, Çin merkezli bir satıcının listesinde görüntülendi. Buna göre Huawei Mate 60 serisinin en güçlü modeli olacak Mate 60 Pro Plus, 512 GB veya 1 TB depolama kapasitesine ek olarak 16 GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca liste, cihazın 1.230 dolardan başlayan fiyatlar ile çıkış yapacağını gösteriyor.
Bilmeyenler için Huawei Mate 50 Pro'nun 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği 1.200 euro fiyat etiketi ile tanıtıldı. Dolayısıyla benzer fiyatlandırmanın korunacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Huawei Mate 60 Pro+'ın arkada yuvarlak ada içine dizilmiş dörtlü kamera kurulumu ile çıkış yapması bekleniyor.
Huawei Mate 60 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ayrıca Huawei Mate 60 ve 60 Pro'nun Çin pazarına özel olacağı açıklanmıştı. Ancak Mate 60 Pro+ küresel pazarda bulunan tek model olabilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.