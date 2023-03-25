Huawei P60 Pro ve Mate X3 için küresel çıkış tarihi açıklandı
Bugün yapılan resmi duyuruda Huawei, Huawei P60 serisinin 9 Mayıs tarihinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek özel bir etkinlikte piyasaya sürüleceği onaylandı. Ayrıca bu duyuruya yeni katlanabilir Huawei Mate X3, Huawei Watch Ultimate ve FreeBuds 5 modellerinin de dahil olması bekleniyor.
Kaputun altında ise tüm telefonlar, geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alıyor ancak bu yonganın sadece 4G bağlantı desteğine sahip olduğunu belirtelim. Ek olarak Huawei P60 ve P60 Pro 50W kablosuz olmak üzere sırasıyla 66W ve 88W hızlı şarjı destekleyen 4815 mAh boyutunda pil ile geliyor.
Kamara bölümünde ise Huawei P60 serisinde yer alan tüm modeller RYYB sensörü ve OIS destekli f/1.4-f/4.0 48MP ana kamera sensöründen güç alıyor. Bu tasarıma P60 ve P60 Pro'da f/2.2 diyafram açıklığı sunan 13MP ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor. P60 Art ise, aynı diyafram açıklığına sahip 40 MP sensöre sahip.
Telefoto kamera tarafındaysa P60, /3.4 diyafram açıklığı OIS desteği 25mm lense sahip 12 MP kamera ile geliyor. P60 Pro ve P60 Art modellerinde ise 3,5x optik ve 100x dijital, 90 mm lense sahip 48MP telefoto kamera tercih edilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)