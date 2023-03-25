Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Çin'de düzenlenen özel bir etkinlikte Huawei P60 ve Mate X3 dahil olmak üzere yeni akıllı telefonlarını tanıtan Huawei, bugün cihazların küresel çıkış tarihine açıklık getirdi. İşte Huawei P60 ve Huawei Mate X3'ün global pazara adım atacağı tarih.

Huawei P60 Pro ve Mate X3 için küresel çıkış tarihi açıklandı

Bugün yapılan resmi duyuruda Huawei, Huawei P60 serisinin 9 Mayıs tarihinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek özel bir etkinlikte piyasaya sürüleceği onaylandı. Ayrıca bu duyuruya yeni katlanabilir Huawei Mate X3, Huawei Watch Ultimate ve FreeBuds 5 modellerinin de dahil olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ufak bir hatırlatma ile Huawei P60 serisi, hem performans hem de kamera özellikleri ile ses getirmeyi başardı. Huawei P60, Huawei P60 Pro ve P60 Art modellerinden oluşan seri, ön tarafta FHD+ ve 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunan kavisli 6,67 inç boyutlarında OLED panele ev sahipliği yapıyor.

Kaputun altında ise tüm telefonlar, geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alıyor ancak bu yonganın sadece 4G bağlantı desteğine sahip olduğunu belirtelim. Ek olarak Huawei P60 ve P60 Pro 50W kablosuz olmak üzere sırasıyla 66W ve 88W hızlı şarjı destekleyen 4815 mAh boyutunda pil ile geliyor.

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Kamara bölümünde ise Huawei P60 serisinde yer alan tüm modeller RYYB sensörü ve OIS destekli f/1.4-f/4.0 48MP ana kamera sensöründen güç alıyor. Bu tasarıma P60 ve P60 Pro'da f/2.2 diyafram açıklığı sunan 13MP ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor. P60 Art ise, aynı diyafram açıklığına sahip 40 MP sensöre sahip.

Telefoto kamera tarafındaysa P60, /3.4 diyafram açıklığı OIS desteği 25mm lense sahip 12 MP kamera ile geliyor. P60 Pro ve P60 Art modellerinde ise 3,5x optik ve 100x dijital, 90 mm lense sahip 48MP telefoto kamera tercih edilmiş.

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Huawei P60 Pro ve Mate X3 için küresel çıkış tarihi açıklandı