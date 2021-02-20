IMEI kayıt süresi 365 güne çıkarıldı

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Yolcuların yurt dışından beraberinde getirdikleri hücresel iletişim sağlayan elektronik cihazları için belirlenen 120 günlük kayıt süresi Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelik ile birlikte uzatılıyor.

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Bilindiği üzere gerek yurt dışında kaçak kayıpların önüne geçmek gerekse de yerli üretimi desteklemek amacıyla yolcuların beraberinde hücresel iletişim yetenekli cihazlar getirilmesi zorlaştırıldı. Tek bir cihaz için izin verilen konuda 2000TL üzerinde IMEI kaydı masrafı mevcut. Böylece yurt dışı cihazın fiyat avantajının önüne geçiliyor.

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Bununla birlikte daha önce 120 gün olarak belirlenen IMEI kayıt ücreti bugün yayınlanan yönetmelik ile 365 güne çıkarıldı. Yani kullanıcının beraberinde getirdiği cihaz yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içerisinde başvuru yapabilecek.

Bununla birlikte siyah liste içerisinde yer alan elektronik cihazların 120 günlük kayıt altına alma süresi değişmedi. Siyah liste yönetmelikte yer alan tanıma göre “kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından” oluşuyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-16.htm

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