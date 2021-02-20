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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IMEI kayıt süresi 365 güne çıkarıldı

    Daha önce yurt dışından getirilen elektronik cihazların IMEI kayıt süresi 120 gün olarak belirlenmişti. Bugün yayınlanan yönetmelik ile süre 365 güne çıkarıldı.
    20 Şubat 2021, 17:45 (11 sa.)
    6,2b
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    41
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    31

    IMEI kayıt süresi 365 güne çıkarıldı
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    Yolcuların yurt dışından beraberinde getirdikleri hücresel iletişim sağlayan elektronik cihazları için belirlenen 120 günlük kayıt süresi Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelik ile birlikte uzatılıyor.

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    Bilindiği üzere gerek yurt dışında kaçak kayıpların önüne geçmek gerekse de yerli üretimi desteklemek amacıyla yolcuların beraberinde hücresel iletişim yetenekli cihazlar getirilmesi zorlaştırıldı. Tek bir cihaz için izin verilen konuda 2000TL üzerinde IMEI kaydı masrafı mevcut. Böylece yurt dışı cihazın fiyat avantajının önüne geçiliyor.

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    Bununla birlikte daha önce 120 gün olarak belirlenen IMEI kayıt ücreti bugün yayınlanan yönetmelik ile 365 güne çıkarıldı. Yani kullanıcının beraberinde getirdiği cihaz yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içerisinde başvuru yapabilecek.

    Bununla birlikte siyah liste içerisinde yer alan elektronik cihazların 120 günlük kayıt altına alma süresi değişmedi. Siyah liste yönetmelikte yer alan tanıma göre “kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından” oluşuyor.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-16.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    L.o.T.u.S (-- --) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    olay öyle değil. eskiden 120 gün önce yurda girmiş pasaport istiyorlardı.121. gün kabul etmediler.onu 365 yapmışlar . size hiç iyilik yaparlar mı aklınız alıyor mu
    olay öyle değil. eskiden 120 gün önce yurda girmiş pasaport istiyorlardı.121. gün kabul etmediler.onu 365 yapmışlar . size hiç iyilik yaparlar mı aklınız alıyor...
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    1 Yanıt Yanıtla +49
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    C Clusive 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İmei kayıt süresi 2 kat uzatıldı, stonks.

    (1 hafta sonra)
    Ama ücreti de 2 kat artırıldı, not stonks.

    Umarım böyle olmaz :D
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    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanım süresi değil kayıt için sahip olduğunuz azami hakkınız uzatıldı. Yanlış anlayanlar olmuş sanırsam. Ydışı telefon alıp 1 yıl ülkede kullanma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten devletin işine gelmez o..
    Kullanım süresi değil kayıt için sahip olduğunuz azami hakkınız uzatıldı. Yanlış anlayanlar olmuş sanırsam. Ydışı telefon alıp 1 yıl ülkede kullanma gibi bir du...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    N20 (Cebrail İlhan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yıl yeni bir şey öğrendim.
    Avrupa'da IMEI kayıt ücreti v.s yokmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    saltanat1299 (Mehmet Han) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) N20
    Avrupada ÖTV diye bir vergide yok, hatta dünyada yok,bu soygun vergisi sadece Türkiyede var.
    Yanıtla +1
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    trcpt (Captain Sparrow) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar İktidarı bıraktıklarında 10 bini görcez herhal puhaaa
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    R Ray Kurzweil 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Başlığı okuyunca ilk kez vatandaşın lehine bir şey yapmışlar diye övmeye geldim yorumlara bakmamla yine aleyhimize bir iş yaptıklarını görmüş oldum. Çok şükür bugün de yeterince moralimiz bozulmuş oldu.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonun kapanma süresi gene 120 gün.. pasaport kayıt süresi 120 günden 365 güne uzatılmış sadece..
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    TH3ROCK 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynen yine, 120 gün. Hatta tam olarak şöyle bir madde var:
    Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılır. Ancak bu süre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.
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    rasterx 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu nasıl bir haber yazmaktır arkadaş,konu ve başlık tamamen farklı.
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    labirent300a (Tolga Çolak) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ucuz yollu çift hatlı telefon alıp 2 yıl kullanılır :)
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    Sugar23 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaçak telefonları coşturur bu
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    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanım süresi değil kayıt için sahip olduğunuz azami hakkınız uzatıldı. Yanlış anlayanlar olmuş sanırsam. Ydışı telefon alıp 1 yıl ülkede kullanma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten devletin işine gelmez o..
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Y yasinim8806 (Yasinimmm ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Ben öğle sanmıştım ilk önce
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    _ _Delibal_ 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık yurtdışından kim telefon getirirki bi telefon parası kayıt masrafı var😁
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